4 декабря в истории 4 декабря День Ангела у Ариадны, Ады, Прокопа, Ярополка.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу



Знаменательные события

771 - Карл Великий становится единоличным правителем Франкского королевства

1563 - завершился Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет

1674 - французские иезуиты основали город Чикаго (на территории современных Соединенных Штатов Америки)

1791 - вышел первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer

1808 - Наполеон отменил Инквизицию в Испании

1918 - президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. Это первый случай, когда высшее должностное лицо Штатов выехало за пределы страны

1925 - в Харькове был напечатан первый номер газеты «Комсомолец Украины»

1930 - Вольфганг Паули изложил гипотезу о существовании нейтрино (нейтрона)

1938 - в Хусте состоялся I съезд «Карпатской Сечи», военизированной организации, созданной членами ОУН

1939 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между УССР и БССР, по которому Украина потеряла Берестейщину

139 - указом Президиума Верховного Совета СССР в составе Украины были созданы Львовская область, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области

1941 - в Москве подписали советско-польскую декларацию о дружбе и взаимопомощи, чем лондонское эмиграционное правительство фактически признало советскую оккупацию Западной Украины и Западной Белоруссии в сентябре 1939 года

1941 - в Семипалатинске (Казахстан) начал творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И. Франко

1946 - В Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400»

1959 - запущен первый агрегат Кременчугской гидроэлектростанции

1970 - Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении города Харьков орденом Ленина

1987 - возобновил работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС

1987 - Совет Министров СССР принял постановление об ограничении прописки крымских татар в ряде населенных пунктов Крымской области

1992 - IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превратил НРУ на политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Черновола

1996 - с мыса Канаверал запущено автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 доставила на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта

1997 - в Оттаве 125 стран подписали Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов противопехотных мин и об их уничтожении. Среди стран, которые отказались подписать этот документ, были Китай, Россия и США

4 декабря родились

1795 - Томас Карлейль, английский публицист, историк, философ

1866 - Василий Кандинский, русский художник, график и теоретик искусства, который также жил и творил в Германии и Франции. Кандинский считается первым абстракционистом

1875 - родился Райнер Мария Рильке, выдающийся австрийский поэт. Поэзия Рильке отличается лиризмом и символичностью, глубиной философского восприятия внутренней жизни и окружающей действительности

1878 - Михаил Романов великий князь, брат Николая II, русский военный и государственный деятель

1882 - Яков Перельман советский ученый, популяризатор физики, математики и астрономии

1892 - Франсиско Франко, диктатор Испании с 1939 до своей смерти в 1975 году, генералиссимус. Также известен под титулом Каудильо. Пришел к власти после победы в гражданской войне 1936-1939 годов.

1896 - Николай Тихонов советский поэт, прозаик и публицист

1901 - Николай Симонов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1903 - Лазарь Лагин советский писатель и публицист

1922 - Филипп Жерар, французский актер. Снялся в фильмах «Фанфан Тюльпан», «Красное и черное», «Пармский монастырь»

1932 - Олег Тимошенко, украинский хоровой дирижер, педагог, народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского

1954 - Григорий Гладий, украинский киноактер. В 2004 году был одним из ведущих (вместе с Витой Смачелюк) украинского сезона телешоу «Форт Буаяр»

1963 - Сергей Бубка, украинский легкоатлет (прыжки с шестом). Чемпион Европы и мира, многократный мировой рекордсмен, олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта, кандидат педагогических наук, Герой Украины

1982 - Ник Вуйчич австралийский мотивационный оратор, проповедник, меценат и писатель

Умерли 4 декабря

1131 - Омар Хайям персидский поэт, математик, астроном, философ

1574 - Георг Лаухен (Ретик) немецкий математик и астроном

1642 - Арман Жан дю Плесси – Кардинал Ришелье французский государственный деятель, кардинал Римско-католической церкви

1679 - Томас Гоббс английский философ-материалист

1732 - Джон Гей английский поэт и драматург

1798 - Луиджи Гальвани итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве 1860 - Сергей Трубецкой русский офицер, декабрист

1902 - Чарльз Доу американский журналист, один из создателей индекса Доу-Джонса

1980 - Станислава Валасевич польская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира

1993 - Фрэнк Заппа американский композитор, гитарист, певец, автор песен, продюсер

2008 - Олег Кутафин советский и российский юрист, специалист в области конституционного права 2009 - Вячеслав Тихонов советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.