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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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5 декабря в истории

5 декабря именины празднуют: Архип, Алексей, Афанасий, Валерия, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Фаддей, Федор.

День работников статистики
Международный день добровольцев

Знаменательные события

1484 - Папа Римский Иннокентий издал буллу, согласно которой еще больше расширялись права инквизиторов относительно охоты на ведьм
1492 - Христофор Колумб открыл остров Санто-Доминго (современное название - Гаити). Накануне им же были открыты Багамские острова
1496 - Португальский король Мануэль I приказал изгнать всех евреев из Португалии
1714 - Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины
1766 - Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, провел свой первый аукцион в Лондоне. Теперь аукцион "Кристи" (наряду с аукционом "Сотби") является самым известным в мире
1812 - После неудачи на поле боя Наполеон бросил отступающую армию и бежал в Париж
1830 - Впервые была исполнена «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза
1848 - президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, чем спровоцировал золотую лихорадку 1849 года
1854 - Аарон Аллен из Бостона запатентовал театральные кресла с откидными сиденьями, что позволило сделать зрительные залы более вместительными и облегчить проход между рядами
1879 - в США запатентовали первую автоматическую телефонную станцию (АТС)
1904 - разгром российского флота в Порт-Артуре во время русско-японской войны
1918 - провозглашена Русская Народная Республика Лемков
1918 - подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Украинским Государством и Грузинской Демократической Республикой
1924 - В старинном русском селе Палех cозданы Палехские художественные мастерские
1929 - в составе СССР создана Таджикская ССР. Перед этим Таджикистан был автономной республикой в составе Узбекистана
1929 - создание первой в мире организации нудистов (США)
1931 - большевики взорвали храм Христа Спасителя в Москве
1933 - в США отменили "сухой закон", который был введен в 1919 году
1936 - Принята вторая Конституция СССР – «сталинская»

1941 - В ходе Великой Отечественной войны началось контрнаступление советских войск под Москвой
1949 - Иерусалим провозгласили столицей Израиля
1971 - в столице Аргентины - Буэнос-Айресе открыли памятник Тарасу Шевченко
1976 - на Южном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) смонтировали самый большой в мире магнитный сепаратор
1987 - В Воронеже образована русская музыкальная группа "Сектор Газа"
1991 - председателем Верховной Рады Украины избран Иван Плющ
1991 - на торжественном заседании Верховной Рады Украины произошла инаугурация Леонида Кравчука – первого Президента Украины
1994 - в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписан меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных стран - США, Великобритании и России
2001 - начало первой Всеукраинской переписи населения.

5 декабря  родились

1782 - Мартин Ван Бюрен 8-й президент США (1837–1841), американский политический и государственный деятель

1803 - Федор Тютчев русский поэт, дипломат, консервативный публицист

1820 - Афанасий Фет русский поэт, переводчик, мемуарист

1861 - Армандо Диаз итальянский военный деятель, Маршал Италии

1861 - Константин Коровин русский живописец и театральный художник

1867 - Юзеф Пилсудский, польский политик и полководец, руководитель II Речи Посполитой. Пилсудский считается отцом польской независимости
1878 - Александр Олесь (настоящая фамилия - Кандыба), украинский поэт. Отец Олега Ольжича
1879 - Клайд Вернон Сессна, американский авиаконструктор, создатель малогабаритных самолетов, которые носят его имя 
1890 - Фриц Ланг немецкий кинорежиссер

 1891 -  Александр Родченко советский дизайнер, график, мастер фотоискусства, родоначальник фотомонтажа
1901 - Уолтер Дисней, художник-мультипликатор, режиссер, продюсер, обладатель 48 "Оскаров" за мультфильмы киностудии, носящей его имя
1925 - Анри Орейе французский горнолыжник, олимпийский чемпион
1931 - Григорий Тютюнник, украинский писатель. За книги «Климко» и «Огонек далеко в степи» Григору Тютюннику присуждена республиканская литературная премия им. Леси Украинки.
1935 - Юрий Власов советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский политик и писатель

1945 -  Нина Русланова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
1946 - Хосе Каррерас, испанский певец-тенор. Дискография Хосе Каррераса насчитывает более 150 записей, в числе которых более 50 опер, ораторий, а также популярных классических сольных концертов, мировые тиражи которых не раз становились "золотыми" и "платиновыми"
1966 - Патрисия Каас, французская певица. Репертуар Каас - смесь поп-музыки, джаза и классического шансона. С момента выхода дебютного альбома Каас «Мадмуазель поет ...» в 1988 году во всем мире было продано более 17 миллионов записей ее выступлений
1974 - Эльбрус Тадеев, украинский борец, чемпион мира, призер Олимпийских игр

Умерли 5 декабря

 1770 - Джеймс Стирлинг шотландский математик

1791 - Вольфганг Моцарт австрийский композитор и музыкант

1870 - Александр Дюма (отец) французский писатель и драматург

1881 - Николай Пирогов русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик

1911 - Валентин Серов русский живописец, классик мировой живописи

1926 - Клод Моне французский художник, один из основателей импрессионизма

1969 - Клаудиус Дорнье немецкий авиаконструктор и предприниматель

 1977 - Александр Василевский советский военный деятель, Маршал Советского Союза

2008 - Беверли Гарланд американская актриса кино и телевидения

2008 - Алексий II патриарх Московский и всея Руси (1990-2008)

2013 - Нельсон Мандела политический деятель, президент ЮАР (1994-1999), Нобелевский лауреат.

Общество День работников статистики Международный день добровольцев
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