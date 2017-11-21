7 декабря в истории 7 декабря именины празднуют: Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

Международный день гражданской авиации

День местного самоуправления в Украине

Знаменательные события

1678 — впервые европейский человек увидел Ниагарский водопад. Луи Хеннепин открыл самую мощную в Северной Америке систему водопадов

1732 - В Лондоне открыт Королевский театр — «Ковент-Гарден»

1941 — нападение японских войск на порт Перл-Харбор в рамках второй мировой войны. Это послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну

1944 - Подписана Конвенция о международной гражданской авиации , также известная как «Чикагская Конвенция»

1972 — запуск корабля «Аполлон-17», на котором была осуществлена шестая и последняя в рамках программы Аполлон высадка людей на Луну. На настоящее время его полёт остаётся самым последним из пилотируемых полётов на Луну и самым последним из пилотируемых полётов за пределами земной орбиты

1975 — Индонезия вторглась в Восточный Тимор. В результате Восточный Тимор был объявлен 27-й провинцией Индонезии

1988 — землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак, около 25 000 погибших. Город был разрушен за 30 секунд

1990 - принят Закон УССР «О местных советах народных депутатов и местное самоуправление»

1991 — главы республик-первооснователей СССР - России, Украины и Белоруссии - Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в Беловежской Пуще подписали соглашения, согласно которым Советский Союз прекратил существование как субъект международного права

1992 - Кабинет министров Украины утвердил «Порядок преобразования в процессе приватизации государственных предприятий в открытые акционерные общества»

2008 — Космический корабль "Прогресс М-65", после успешного задания, был затоплен в Тихом океане

7 декабря родились

903 — Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ибн Умар ас-Суфи, персидский астроном и математик. Им составлена «Книга созвездий неподвижных звёзд», содержащая каталог 1017 звёзд с подробным описанием 48 созвездий

1598 — Джованни Лоренцо Бернини, великий итальянский архитектор и скульптор, крупнейший представитель римского и всего итальянского барокко, ученик своего отца Пьетро Бернини

1810 — Теодор Шванн, немецкий гистолог и физиолог, автор клеточной теории

1863 - Пьетро Масканьи итальянский композитор

1884 — Петру Гроза, активный антифашист, глава первого демократического правительства, симпатизировал коммунизму

1895 — Клара Хаскил, швейцарская пианистка. Прославилась исполнением Моцарта и композиторов-романтиков (Бетховен, Шуман, Шуберт, Шопен, Брамс, Рахманинов)

1897 — Лев Моноссон, немецкий эстрадный певец. В 1920-е гг. являлся одним из самых популярных исполнителей Германии

1905 - Джерард Петер Койпер нидерландский и американский астроном

1900 - Екатерина Васильевна Белокур, будущая украинская художница, мастер декоративной живописи

1911 — Ольга Викландт, советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Самая яркая роль Ольги – мачеха в фильме «Двенадцать месяцев»

1916 - Екатерина Буданова советский летчик-истребитель

1924 — Мариу Алберту Нобре Лопеш Суареш, президент Португалии в 1986—1996 годах

1926 — Пётр Сергеевич Вельяминов, советский и российский актёр театра и кино, народный артист. Играл в фильмах Тени исчезают в полдень», «Возвращение резидента», «Бандитский Петербург»

1929 — Борис Павлович Степанцев, советский режиссёр мультипликационных фильмов, таких как «Вовка в тридевятом царстве», дилогии «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся», ставших классикой советской и мировой анимации

1949 — Том Уэйтс, американский певец и автор песен, композитор, актёр. Некоторые альбомы Уэйтса стали в разных странах золотыми. Уэйтс неоднократно номинировался на крупные музыкальные награды (в том числе на Оскара за саундтрек), получил дважды премию Грэмми за альбомы

1959 — Сергей Мазаев, музыкант, певец, солист группы «Моральный кодекс»

1971 — Владимир Акопян, армянский, ранее советский, шахматист; гроссмейстер, финалист чемпионата мира ФИДЕ по нокаут-системе

1977 — Рома Зверь (Роман Билык) - российский музыкант, лидер группы «Звери». На МУЗ-ТВ эта группа побеждала в номинации «лучшая рок-группа» более пяти раз

1987 — Аарон Чарльз Картер, американский актёр и певец, младший брат певца Ника Картера, прославившегося в составе группы Backstreet Boys

Умерли 7 декабря

1917 - Людвиг Минкус австрийский композитор, скрипач и дирижер

1976 - Поль Брэгг американский диетолог, автор книги «Чудо голодания».