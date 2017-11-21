Мининфраструктуры Украины: ж/д и автобусное сообщение с РФ нужно прекратить. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в заявил, что железнодорожное и автобусное сообщение с Россией нужно прекратить.

"Я исхожу с того, что нам незачем ездить в Россию… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что Укрзализныця пересмотрит свою политику", − отметил Омелян, указав, что после прекращения авиасообщения между странами "небо на голову не упало".

Он также заявил, что хотя в РФ живут члены семей украинских граждан, ездить туда не нужно. "Но опять же, пусть они приезжают в Украину, возвращаются в Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего", − подчеркнул министр.

Напомним, с октября 2015 года в Украине ввели запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения.

В ответ на такие действия Москва ввела запрет на полеты украинских авиакомпанийв города России.

Источник: https://korrespondent.net