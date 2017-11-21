"Я исхожу с того, что нам незачем ездить в Россию… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что Укрзализныця пересмотрит свою политику", − отметил Омелян, указав, что после прекращения авиасообщения между странами "небо на голову не упало".
Напомним, с октября 2015 года в Украине ввели запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения.
В ответ на такие действия Москва ввела запрет на полеты украинских авиакомпанийв города России.
Источник: https://korrespondent.net