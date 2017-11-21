Сколько выходных ждет украинцев в новогодние праздники В январе 2018 года украинцы будут отдыхать десять дней

Новый 2018 год подарит украинцам три выходных дня – с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. По законодательству, в случае совпадения выходного дня с государственным праздником он переносится на понедельник.

Кроме этого, принят закон, согласно которому уже в этом году выходным днем стало и католическое Рождество – 25 декабря (понедельник). Поэтому 23-25 числа можете смело организовать себе "длинный уикенд".

Рождество (7 января) приходится на воскресенье, поэтому понедельник (8 января) будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января.

Включая обычные выходные (субботу и воскресенье), в январе будет 10 "свободных" дней.

Также напомним вам, что новогодние каникулы в украинских школах продлятся 17 дней – с 23 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.

Как сообщалось, 16 ноября Верховная Рада Украины отменила выходной 2 мая и назначила выходным днем 25 декабря – католическое Рождество. Так, 2 мая – День международного труда – стал рабочим. Первое мая осталось выходным и стало называться Днем труда вместо Дня международной солидарности трудящихся.

Кроме этого, в Украине за последнее время внесено много поправок в календарь государственных праздников.

Источник: "Сегодня"