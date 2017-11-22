Андре Тан о новых стандартах красоты и главной проблеме украинок Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о жестоком модельном бизнесе, навязанных "стандартах" красоты и актуальном тренде - моде plus-size.

Андре Тана по праву можно назвать одним из наиболее успешных и узнаваемых украинских дизайнеров, который входит в десятку лучших модельеров Украины. При этом сам дизайнер не отрицает, что кроме удивительной целеустремленности и постоянной работы над своим брендом, немаловажную роль в его карьере сыграла медийность.

Многие помнят советы прямолинейного парня с сияющей улыбкой на лице по проектам "Жертва моды" или "Большое перевоплощение". Сам же Андре Тан признается, что было время, когда он боялся себе даже представить какое-либо публичное выступление, и уж тем более – появление на ТВ.

"У меня было достаточно много комплексов, которые я переборол", - говорит дизайнер. Сегодня Андре Тан уже и не считает полученные награды и номинации. Модельер признается, что это заслуга его команды. Он все также продолжает покорять гардеробы украинок, заняв четкую позицию: "Прежде чем поехать куда-либо работать, дизайнер должен максимально пустить корни в своей стране".

Styler встретился с именитым дизайнером, чтобы поговорить об актуальном сегодня тренде - моде plus-size. Во время беседы Андре Тан рассказал также, как украинкам избавиться от своих комплексов, необходимости "полюбить себя такой, какая ты есть", и почему не видит будущего своей дочери в модельном бизнесе.

- Андре, вы являетесь членом жюри нового шоу "Модель XL" на "1+1", участие в котором принимают пышнотелые девушки. При этом, скажем так, глобальная миссия шоу заключается в том, чтобы "помочь простым женщинам стать более уверенными в себе и полюбить свое тело таким, какое оно есть". И все же тысячи претенденток пришлось отсеять еще во время кастинга. От каких критериев при выборе будущих участниц проекта отталкивались лично вы?

- Несмотря на то, что в кастинге участвовали обычные девушки, а не профессиональные модели, на этом проекте моя миссия – найти, прежде всего, лицо бренда a.Tan+ (это новая линия plus-size, которую мы запускаем в феврале 2018 года). Поэтому для меня, конечно же, важно, чтобы у девушки было, скажем так, "рабочее лицо". Так как 80% успеха коллекции зависит от модели, которая демонстрирует одежду. Также важно, чтобы девушка была грациозна, сексуальна, женственна. Я отталкивался от канона 120-90-120. Для меня было важно, чтобы у девушки была фигура "песочные часы". Именно на такой фигуре наиболее ярче смотрится одежда.

Плюс ко всему я искал персоналити/ индивидуальность. Сегодня не модно быть просто моделью. Девушка должна чем-то интересоваться, у нее должно быть хобби. И участие в модельном бизнесе для нее должно быть не основной работой, а скорее дополнением. Я искал как раз такую девушку, которая, скажем, играет в рок-группе или занимается фотографией, цитирует классиков или увлекается музыкой. То есть мне хотелось, чтобы девушка были личностью, помимо хороших внешних данных.

- Вы сказали о "продающем лице". Какие это черты?

- Сегодня коммерческим считается типаж лица "Baby face" (ред. – "кукольное личико"). Когда лицо очень миловидное, женственное.

- Победительница станет лицом вашей новой коллекции для пышнотелых женщин. Могли бы рассказать о новой линейке. Верно ли понимаю, что это ваш дебют?

- Совершенно верно! Мои магазины просто досаждали женщины plus-size, оставляли письма, спрашивали, почему Андре Тан "шьет только для худых таранок, мы тоже хотим быть фэшн-дивами" (улыбается). Поэтому я решил сделать коллекцию для "пишних та розкішних". И когда канал "1+1" предложил мне стать членом жюри проекта, я понял, что вот оно – то время, когда я должен запустить новую линию.

В коллекции plus-size будет присутствовать много льна, хлопка, так как она рассчитана на сезон весна-лето 2018. Будут очень сдержанные линии, минимализм. Но при этом коллекция не будет лишена сексуальности. Я в принципе не люблю вульгарность, а только завуалированную сексуальность. Уверен, что даже в облегающем платье под горло с длинным рукавом девушка может быть очень сексуальна. Благодаря красивому силуэту.

- И все же, где та грань, когда формы девушки действительно можно назвать "аппетитным плюс-сайзом", но еще не говорить о реальных проблемах с лишним весом? Как девушкам не перепутать и не ввести себя в заблуждение?

- Когда я еще жил в Харькове – где-то 15 лет назад – у меня была клиентка Зина. У нее объем бедер составлял 167 см. Но при этом – четкая талия, грудь и тело настолько упругое! Сантиметровая лента – это полтора метра. И у меня не хватало этой ленты, чтобы измерить обхват ее бедер. При этом Зина была супер энергичная и супер сексуальная. У нее был красивый силуэт фигуры.

Если у вас есть животик – это еще не страшно. Ведь типы фигуры бывают разные: О-, Х-образные и т.д. Но как только ваше тело превращается в кисель, а руки – в холодец - беда. Нужно срочно что-то делать. Просто очень важно, чтобы тело было в форме. И вот моделям "плюс-сайз" иногда приходится еще больше тренироваться, чтобы поддерживать себя в этой форме.

- То есть это своеобразный миф, что пышнотелым моделям физические нагрузки не нужны? Им также необходимо придерживаться диеты?

- Нужно ограничивать себя определенным количеством съедаемых продуктов. Плюс ко всему необходимо ходить на тренировки. Мышцы должны быть в тонусе – это очень важно.

- К слову, а девушки, которые прошли кастинг шоу "Модель XL", они также занимаются спортом?

- Да, многие из участниц активно занимаются спортом. Например, для Иры Демчук побежать 10 км не составляет труда, другие девочки ходят на танцы, фитнес, некоторые запросто садятся на шпагат.

- Андре, вы как-то говорили, что украинки довольно озабочены различными комплексами, особенно по поводу своей внешности. Как пришли к такому выводу, что это за комплексы?

- Я уже 20 лет работаю с женщинами. И вот буквально все женщины, с которыми мне приходилось работать, говорили, что они не такие, какими им хотелось бы быть. Если женщина живет в гармонии с собой, она говорит: "Я крутая, классная. Да, пускай у меня волосы какие-то не такие, лишние килограммы, но я классная". Так вот мало, кто так говорит. Обычно жалуются, мол, "я худею; я сейчас не в форме; мне нужно что-то подрезать или подтянуть; вот сменю цвет волос – жизнь изменится к лучшему". Да не надо ничего! Не нужно жить завтрашним днем, живите днем сегодняшним! Я каждый раз об этом говорю. Не влезаете в платье – купите на размер больше. Самое главное ведь – кайфовать от жизни. И это проблема не только наших женщин, а в принципе нашего общества. Нас постоянно загоняют в какие-то рамки. Поначалу папы или мамы говорят, что ты толстая или некрасивая. Все комплексы в основном берутся с детства. И большинство девушек пришли на проект с целью доказать своим отцам, мужьям или любовникам, которые их обидели, что они действительно чего-то стоят.

- То есть подобную негативную критику относительно своей внешности женщинам приходится выслушивать именно от мужчин, при чем близких?

- Да! И вот в одной из программ было задание, когда девушки нанесли на свои тела различные оскорбления, которые им приходилось слышать в свой адрес: "толстуха", "кабан" и т.д. Они прошли по городу в одних только телесного цвета купальниках. После чего смыли эти ругательства в одном из фонтанов Киева, тем самым смывая с себя весь негатив и оставляя комплексы в прошлом.

- Андре, быть может, не самый приятный вопрос. А вам приходилось бороться с какими-то комплексами?

- У меня было достаточно много комплексов, которые я переборол. Считаю, если у тебя что-то плохо получается, ты должен это делать. Я ужасно боялся публичных выступлений. Для меня в детстве стать на стульчик и рассказать стишок было чем-то уму непостижимым. Стал бороться с этим еще с 17 лет. Понял, что это проблема. Особенно если я хочу быть услышанным и понятым дизайнером. А для этого мне придется попасть на телевидение.

Я пошел сначала на 39-й канал в Харькове, где вел новости моды в программе "Трамвай". Каждый эфир для меня был равносилен выходу сказочной русалочки, которой дали ноги. Помните, когда каждый шаг причинял ей боль, словно ей в ноги вонзаются тысячи ножей. Вот для меня таким было каждое выступление на 39-м канале. В процессе, шаг за шагом я стал избавляться от этого. После были победы в различных международных конкурсах, после чего меня пригласили в Киев.

Также один комплекс мне привила младшая сестра, которая в детстве дразнила меня за мой большой нос. Еще в 13-летнем возрасте я думал, что как только вырасту, сразу же сделаю операцию, сколько бы денег мне это не стоило. Но я вырос – и живу с этим носом. Да, он большой, картошкой – и пускай будет таким дальше.

Долгое время у меня были некрасивые зубы. Были проблемы, которые никак нельзя было исправить. Но и этот комплекс я поборол. Проходил в брекетах два года и сделал себе, наконец, зубы, о которых мечтал. Теперь мое прозвище со двора, спустя много лет, хотя бы оправдано – меня называли "голливудская улыбка", потому что я всегда много смеялся и улыбался.

- Как девушкам, которые не учувствуют в проекте и не могут пообщаться с психологом, побороть свои комплексы, принять себя такой, какая есть? Есть какие-то универсальные правила?

- Знаете, у нас в проекте разные героини. Есть очень скромные и застенчивые. И у них будет задание, когда нужно объездить десять кастингов в день, поехать к реальным работодателям. Им выдается список адресов, а девушки даже не могут сориентироваться в городе и т.д. Есть, конечно, и "акулы-соблазнительницы", которые знают, что они красивы и пользуются этим. Но принцип борьбы неуверенности для всех один. Уверенность в себе можно накачать как мышцы в тренажерном зале.

Для начала необходимо избавиться от людей, которые насаживают тебе комплексы. Ты просто перестаешь с ним общаться, даже если это родственники. Простите, но это факт! А не то вы от своих проблем никогда не уйдете.

Вторая задача – каждое утро говорить своему отражению в зеркале: "Я самая красивая". Это реально работает!

И третье, что очень важно. Старая побитая посуда и мусор в голове сами по себе никуда не исчезнут. Поэтому нужно иногда периодически выезжать, скажем, куда-то в поле и выкрикивать все эти стрессы. Другого способа еще никто не придумал.

Безусловно, в каждой стране есть свои идеалы красоты, которые во многом обусловлены генетикой. То есть против некоторых факторов не попрешь. Среднестатистическую украинку ведь тоже нельзя назвать худышкой. У наших женщин достаточно пышные бедра и грудь. Особенно у одесситок! Для клиенток из Одессы мы всегда добавляем размер в груди, когда все остальные параметры остаются прежними. Но, поверьте мне, есть американки, которые еще больше украинских девушек. Немки. У итальянок вообще очень похожий на наш тип фигуры. Вопрос в том, что итальянки умеют преподнести свои… достоинства. Я не могу назвать это "недостатками". Нет, это просто другие антропометрические данные! Кто нам вообще навязывает эти стандарты?! Итальянки специально подчеркивают свои плавные изгибы. И демонстрируют свои аппетитные формы. Поэтому я считаю, что украинкам нужно накачивать мышцы уверенности в себе.

- Но раз мы говорим о шаблонных параметрах 90-60-90… Сегодня их уже нет даже в классическом модельном бизнесе. И все же даже тогда, когда такой "стандарт" приветствовался, это во многом было навязано именно модельерами, дизайнерами. Или у этого "стандарта" есть другие корни?

- Нет, это все-таки было навязано именно дизайнерами. Но сейчас все по-другому. Хочу сказать, что мне было очень приятно, когда в моем показе на Украинской Неделе моды учувствовали пышнотелые девушки. При этом только через две недели на Нью-Йоркской Неделе моды на показе Майкла Корса также дефилировали модели плюс-сайз. Поэтому в принципе мы опередили тренд.

- А насколько активно лично вы привлекаете к своим показам девушек, скажем, с нестандартной внешностью? Не высоких и стройных.

- Во время шоу-рума, где мы презентовали новую коллекцию для байеров (ред. – эксперты, которые формируют модные коллекции для магазинов, просчитывают их окупаемость; отбирают вещи, которые будут пользоваться спросом, ориентируясь на современные тенденции), мы пригласили для презентации нестандартных моделей. Хотя, я бы не говорил "нестандартных". Мы просто пригласили наших роскошных украинских девушек.

- Если честно, такая позиция с вашей стороны - это дань уважения этим женщинам или больше желание следовать последним мировым трендам?

- Я не могу сказать по поводу мировых трендов, потому как в принципе мне кажется, что каждый дизайнер должен создавать свой тренд. Опять-таки, я повторюсь. От меня этого ждут украинские женщины. Они ждут от меня одежду для них. Моя миссия – "в каждый дом по Тану", одеть каждую украинку.

- К слову, недавно в фэшн-съемке вашего бренда снялась девушка с ДЦП. Подобное сотрудничество – это ваш первый такой опыт?

- Да. Но я скажу, что для меня 16-летняя Кристина – героиня этой съемки – особенный ребенок, который рос на моих глазах. Я уже более 12 лет наблюдаю за ней, дружу с ее родителями. Мне хотелось сделать что-то особенное для нее. Когда она была очень маленькой, я пообещал ей, что однажды она проснется знаменитой. Так что Кристина – это не просто какая-то знакомая девушка. Нет, у меня очень трепетные чувства к этому ребенку.

- Вы выполнили свое обещание! А что сейчас с этой девушкой? Как сложилась ее жизнь после съемки?

- Ее приглашают в различные благотворительные проекты. Предлагают даже в других странах сниматься. Для меня это очень показательно. Ведь я всегда ей говорил: "Кристина, верь в себя! И у тебя все получится". Кстати, помимо того, что Кристина живет полноценной жизнью, она очень модная девчонка. У нее прекрасное чувство вкуса, стиля.

- Андре, подытожим тему "плюс-сайза". Ваши рекомендации для пышных девушек при выборе одежды, аксессуаров.

- Никогда нельзя надевать "мешки для танков" – бесформенную одежду. Девушкам "плюс-сайз" всегда нужно подчеркивать или грудь, или ноги, в зависимости от того, что красивее. Однозначно нужно носить удлиняющие украшения-подвески, которые вот буквально будут достигать пупка. Это зрительно стройнит. Не нужно использовать в одежде больше 3 цветов – чем больше вы "дробите" себя цветами, тем короче и шире кажетесь, тем больше вы визуально добавляете себе веса.

К сожалению, наши женщины зачастую как раз и пытаются спрятать все свои "недостатки" под "мешками для танков"... Это комплексы! Я считаю, что эти "недостатки" нужно нагло демонстрировать. В Штатах сегодня довольно остро стоит вопрос бодишейминга – дискриминация тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты внешности.

- По вашим наблюдениям, насколько эта проблема актуальна в Украине? Быть может, замечали такие комментарии со стороны клиенток?

- Сейчас я практически не работаю индивидуально с клиентами. Хотя есть клиентки, которые очень долго стеснялись прийти ко мне: "Ну, как это, дизайнер Андре Тан узнает, что у меня бедра большие" и т.д. Но на самом деле мне наоборот нравится работать с "нестандартными" фигурами. Ведь девушку с параметрами 90-60-90 во что не оденешь – все хорошо. А вот когда есть красивые формы и тебе их нужно красиво преподнести! Чем сложнее задача, тем интереснее.

- Вы одеваете многих звезд отечественного шоу-биза. Конечно, назвать поименно вряд ли можете, и все же кого считаете наиболее непредвзятым на тему своей внешности?

- Я одевал всех, кроме Верки Сердючки (смеется). Ох, мне кажется, что вообще никаких комплексов нет только у Кати Осадчей. Ей хоть мешок дай, она его атласной лентой подвяжет, возьмет шляпку и скажет, что так и надо. Катя – одна из немногих, кто по этому поводу не заморачивается. Во-первых, она знает, в чем она наиболее выигрышно смотрится.

Кроме того, Катя в прошлом модель, поэтому она знает: если тебя так нарядил дизайнер, значит так и должно быть – дизайнеру виднее.

Со многими звездами бывает очень сложно, но интересно! Особенно мне не нравится, когда человек считает себя и крутым исполнителем, и дизайнером. Иногда сами что-то нарисуют. Тогда я советую уже самим и пошить.

- Вернемся к теме "нестандартной внешности". Насколько украинские дизайнеры строги к выбору моделей для своих показов? Или наши модельеры более лояльны в таких вопросах по сравнению со своими зарубежными коллегами?

- Могу сказать, что появилась новая плеяда молодых украинских дизайнеров, которые любят концептуальную моду. Они часто приглашают на свои показы вообще простых людей с улицы.

- А чем вы раньше привлекали внимание?

- Какой-то нестандартной идеей коллекции. На подиуме у меня были и бабушки, и дедушки, и дети, младенцы. Как-то на подиуме сидели дети в позе Лотуса. Чего только не было?! И балерины, боксеры, воздушные акробаты.

- И все же вашей карьере больше поспособствовала медийность? Вас часто приглашают в какие-то ТВ-шоу, передачи и т.д.

- Когда я приехал в Киев, мне предложили стать ведущим программы "Жертва моды". И, наверное, тогда я понял, что ТВ – это рупор, с помощью которого действительно можно максимально заявить о своем творчестве. Что я и продолжаю делать уже более 15 лет. Хотя как-то меня не было на ТВ около 5 лет, я был занят, "делал бизнес". Вот только последние два года, когда можно сказать, что я вернулся. Потому что для меня ТВ – это определенный "наркотик", без которого уже не можешь. При этом я всегда говорю – нужно вовремя уйти и остановиться.

- Вас уже успели прозвать "профессиональным собирателем наград". Вы получили премию Best Fashion Awards 2017. Журнал ELLE вручил вам победу в номинации "Герой светской хроники". С чем, кстати, это связано?

- Мне и самому интересно (смеется). До этого я четыре года подряд был по их версии "Дизайнером года". В этот раз они отметили, что в последнее время я появляюсь буквально повсюду, какой канал не включи. Поэтому я победил в номинации "Герой светской хроники". Хотя признаюсь, что я не часто появляюсь на светских мероприятиях. В связи с рождением дочери, у меня нет на это ни сил, ни времени. Скажу, что у меня уже больше 35 различных наград и номинаций. Это награды моей команды, в первую очередь, их заслуга. Очередной повод для нашей команды выпить в рабочее время по бокалу шампанского (смеется).

- Андре, вашей дочери чуть больше 1,5 лет. Забегая далеко наперед, видите ее будущее в модельном бизнесе?

- Нет, я не хочу, чтобы она занималась модельным бизнесом. Это очень сложная работа. Ежегодно в Париж приезжает более 1000 моделей – отобранных красоток. Из них реально работу получают только 100 девушек. Остальные просто бегают с высунутыми языками по кастингам, чтобы как-то преподнести себя. Представляете, сколько человек претендует на одно место?! Это адская работа! Когда у тебя в день минимум 12 кастингов, 4 показа. Когда ты в 4 утра встаешь, а тебя уже красят. У тебя несколько съемок в день, постоянные перелеты и т.д. Я считаю, что эта работа подходит только девушкам от 16 до 25 лет. Потому что жить дальше в таком ритме – нереально. И это период, за который модель должна максимально наработать связи, дальше они ей послужат в реализации тех задач, которые она изначально перед собой ставила.

- То есть это жестокий бизнес?

- Очень жестокий! Более того, очень часто европейские дизайнеры не стесняясь оскорбляют моделей. Могут сказать, мол, у тебя глаза меленькие, или "ты – вообще карлик". А для них "карлик" – это девушка ростом 1 м 75 см. А должна быть 1,80. Поэтому за время работы можно много комплексов приобрести. К счастью, у меня такого нет. Я ценю труд каждой девушки. Однако на определенном этапе, скажем, через 2-3 года в модельном бизнесе, ты понимаешь, что ты – продукт, который либо покупают, либо нет. И это ментально самое сложное – смириться с тем, что ты продукт. Этот экзамен кто-то сдает, а кто-то ломается. Я такого будущего для своей дочери не вижу!

- Насколько в Украине в модельном бизнесе практикуется такое жесткое отношение к моделям?

- Знаете, наши украинские девушки-модели очень работоспособные и "износостойкие". И как только девушке исполняется 18 лет, у нее появляется загранпаспорт – она машет ручкой и улетает в Италию или Францию. И, к сожалению, работает там.

У нас действительно очень красивые женщины, и они очень востребованы во всем мире. Конечно, девушка понимает, что в Украине за показ она может получить максимум 100 долларов, а в другой европейской стране – 500 или 1000 долларов. Безусловно, ей выгоднее купить билет в одну сторону и попытать свою удачу в другой стране.

- Но вы бы хотели, что наши модели оставались в Украине?

- Я бы очень хотел, чтобы наши девушки оставались в Украине. С другой стороны, те топ-модели, которые участвовали в моих показах, а сегодня становятся лицами Prada, Louis Vuitton, Dior, Chanel, тем самым еще больше подчеркивают, что в нашей стране самые красивые женщины.

- Вы больше патриотически настроенный дизайнер. То есть не планируете в ближайшее время уехать, скажем, в Париж и работать там?

- Во Франции, кстати, я уже продавался – у нас был бутик в Париже. Но это было больше промо и пиар. Я считаю, что прежде чем поехать куда-либо работать, дизайнер должен максимально пустить корни в своей стране. Только после того, как ты поймешь, что уже одел всех итальянок, как это сделал Роберто Кавалли, или всех американок, как Майкл Корс, ты можешь двигаться дальше.

- Вы говорите, что был бутик вашего бренда в Париже. Почему его закрыли?

- Вы знаете, какие налоги во Франции?! 80% налог! Несмотря на то, что мы там неплохо продавались, все равно удерживать бутик было нерентабельно. Поэтому мы подумали, что достигли того, чего хотели, и нужно идти дальше.

- Куда двигаетесь сейчас?

- У нас есть вторая линия a.TAN by Andre TAN. Сейчас в Украине около 35 магазинов. Будем открывать новые бутики. Мы продолжаем развивать мужскую линию, которой чуть больше 1,5 лет. Также сейчас развиваем детское направление. Одеваем всю семью практически!

- Андре, конечно, интересуемся вашим мнением. На носу – зима. Что обязательно должно быть в гардеробе модницы в этом сезоне?

- Самым модным в этом сезоне считается красный цвет. Также среди фаворитов – бутылочный зеленый, темно-зеленый. Все оттенки синего.

Что касается принтов. Летом в тренде была полоска, зимой – клетка. Самая актуальная сегодня – ткань в клетку. При этом помните "святое" – чем крупнее клетка, тем больше визуально фигура.

Сейчас очень модным считается брючный костюм словно "с чужого плеча". Также пальто оверсайз, джинсы из темно-синего денима (но не вываренные, как в стиле 90-х) в сочетании с укороченным до талии свитерком.

Источник: styler.rbc.ua/