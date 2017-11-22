8 декабря в истории

Знаменательные события
1154 - Ростислав Мстиславич стал великим князем Киевским
1854 - Папа римский Пий IX провозгласил догму непорочного зачатия Девы Марии
1868 - Во Львове основано просветительское общество "Просвита" имени Т.Г.Шевченко
1905 — Всеобщая забастовка в Минске
1919 - коалиция Антанты признала восточной границей Польши "линию Керзона", тем самым юридически утвердив оккупацию Польшей этнических украинских земель - Холмщины, Лемковщины и Подляшья
1941 — В Польше немецкие войска впервые применили отравляющий газ для убийства евреев
1941 — Вторжение японцев в Таиланд, Малайю, Филиппины и Гонконг. Китай объявил войну Японии
1955 - Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу
1968 — запланирован первый в мире пилотируемый полёт по облёту Луны советским космическим кораблём «Зонд-7». По ряду причин полёт так и не состоялся
1980 - Совершено покушение на Джона Леннона, одного из легендарных «The Beatles»
1987 - В Вашингтоне был подписан Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – первое соглашение, предусматривавшее абсолютное сокращение вооружений
1991 - В Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ
2007 - Ялте открыт памятник Т.Г.Шевченко, который стал четвертым скульптурным изображением писателя на территории Крыма
8 декабря родились
1542 - Мария Стюарт, королева Шотландии, дочь Якова V
1708 - Франц I, император Священной Римской Империи, Великий герцог Тосканский, герцог Лотаринский, муж Марии Терезы
1802 - Александр Одоевский русский князь, поэт-декабрист, писатель
1844 — Эмиль Рено, французский учитель, создатель первого мультипликационного фильма
1864 - Анатолий Дуров русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии
1865 - Ян Сибелиус финский композитор, скрипач, дирижер
1855 - Владимир Гиляровский русский и советский писатель, журналист
1876 - Мария Крушельницкая, украинская актриса и писательница
1890 - Богуслав Мартину, чешский композитор, который прошел путь от импрессионизм через неоклассицизм и влияние джаза до собственного музыкального стиля
1927 - Николай Федорович Манойло, украинский оперный певец, народный артист СССР
1927 Владимир Шаталов советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза
1929 — Клара Михайловна Румянова, артистка кино, известная по озвучиванию более 300 персонажей мультфильмов, в том числе озвучивала зайца в последний выпусках «Ну, погоди!»
1933 - Лев Борисов советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
1934 — Алиса Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Самая известная роль - Людмила Прокофьевна Калугина в «Служебном романе»
1936 - Дэвид Кэррадайн, американский киноактер. Всего актер снялся более чем в 100 фильмах. Новый виток популярности Кэррадайн связан с его участием в "Убить Билла", вышедшей на экраны в 2003 и 2004 годах
1943 - Джим Моррисон американский поэт и певец, лидер и вокалист группы "The Doors"
1945 — Евгений Стеблов, советский и российский актёр театра и кино, народный артист России. Играл доктора Мортимера в фильмах о Шерлоке Холмсе
1953 - Ким Бейсингер, американская актриса, бывшая фотомодель, секс-символ. Исполнительница роли девушки Бонда в фильме «Никогда не говори никогда»
1957 - Марина Голуб советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России
Умерли 8 декабря
1793 - Мари Жанна Дюбарри официальная фаворитка французского короля Людовика XV
1863 - Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская) русская аристократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина
1864 - Джордж Буль английский математик и логик, основоположник математической логики
1894 - Пафнутий Чебышев русский математик, профессор
1932 - Гертруда Джекилл британский дизайнер, писательница и художник
1937 - Павел Флоренский русский религиозный философ и ученый
1978 - Голда Меир израильский государственный и общественный деятель
1979 - Николай Гриценко советский актер театра и кино, Народный артист СССР
1980 - Джон Леннон английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы «The Beatles»
1990 - Тадеуш Кантор польский театральный режиссер, живописец, график, сценограф
2005 - Георгий Жженов советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.