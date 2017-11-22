8 декабря в истории 8 декабря именины празднуют: Ярослав, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клавдия, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр.

Международный день художника

Знаменательные события

1154 - Ростислав Мстиславич стал великим князем Киевским

1854 - Папа римский Пий IX провозгласил догму непорочного зачатия Девы Марии

1868 - Во Львове основано просветительское общество "Просвита" имени Т.Г.Шевченко

1905 — Всеобщая забастовка в Минске

1919 - коалиция Антанты признала восточной границей Польши "линию Керзона", тем самым юридически утвердив оккупацию Польшей этнических украинских земель - Холмщины, Лемковщины и Подляшья

1941 — В Польше немецкие войска впервые применили отравляющий газ для убийства евреев

1941 — Вторжение японцев в Таиланд, Малайю, Филиппины и Гонконг. Китай объявил войну Японии

1955 - Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу

1968 — запланирован первый в мире пилотируемый полёт по облёту Луны советским космическим кораблём «Зонд-7». По ряду причин полёт так и не состоялся

1980 - Совершено покушение на Джона Леннона, одного из легендарных «The Beatles»

1987 - В Вашингтоне был подписан Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – первое соглашение, предусматривавшее абсолютное сокращение вооружений

1991 - В Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ

2007 - Ялте открыт памятник Т.Г.Шевченко, который стал четвертым скульптурным изображением писателя на территории Крыма

8 декабря родились

1542 - Мария Стюарт, королева Шотландии, дочь Якова V

1708 - Франц I, император Священной Римской Империи, Великий герцог Тосканский, герцог Лотаринский, муж Марии Терезы

1802 - Александр Одоевский русский князь, поэт-декабрист, писатель

1844 — Эмиль Рено, французский учитель, создатель первого мультипликационного фильма

1864 - Анатолий Дуров русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии

1865 - Ян Сибелиус финский композитор, скрипач, дирижер

1855 - Владимир Гиляровский русский и советский писатель, журналист

1876 - Мария Крушельницкая, украинская актриса и писательница

1890 - Богуслав Мартину, чешский композитор, который прошел путь от импрессионизм через неоклассицизм и влияние джаза до собственного музыкального стиля

1927 - Николай Федорович Манойло, украинский оперный певец, народный артист СССР

1927 Владимир Шаталов советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза

1929 — Клара Михайловна Румянова, артистка кино, известная по озвучиванию более 300 персонажей мультфильмов, в том числе озвучивала зайца в последний выпусках «Ну, погоди!»

1933 - Лев Борисов советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

1934 — Алиса Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Самая известная роль - Людмила Прокофьевна Калугина в «Служебном романе»

1936 - Дэвид Кэррадайн, американский киноактер. Всего актер снялся более чем в 100 фильмах. Новый виток популярности Кэррадайн связан с его участием в "Убить Билла", вышедшей на экраны в 2003 и 2004 годах

1943 - Джим Моррисон американский поэт и певец, лидер и вокалист группы "The Doors"

1945 — Евгений Стеблов, советский и российский актёр театра и кино, народный артист России. Играл доктора Мортимера в фильмах о Шерлоке Холмсе

1953 - Ким Бейсингер, американская актриса, бывшая фотомодель, секс-символ. Исполнительница роли девушки Бонда в фильме «Никогда не говори никогда»

1957 - Марина Голуб советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России

Умерли 8 декабря

1793 - Мари Жанна Дюбарри официальная фаворитка французского короля Людовика XV

1863 - Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская) русская аристократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина

1864 - Джордж Буль английский математик и логик, основоположник математической логики

1894 - Пафнутий Чебышев русский математик, профессор

1932 - Гертруда Джекилл британский дизайнер, писательница и художник

1937 - Павел Флоренский русский религиозный философ и ученый

1978 - Голда Меир израильский государственный и общественный деятель

1979 - Николай Гриценко советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1980 - Джон Леннон английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы «The Beatles»

1990 - Тадеуш Кантор польский театральный режиссер, живописец, график, сценограф

2005 - Георгий Жженов советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.