9 декабря в истории 9 декабря именины празднуют: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Назар, Николай, Петр, Федот, Юлиан, Юрий, Яков.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

Международный день борьбы с коррупцией

Знаменательные события

1824 - победа армии Перу над армией испанских колонизаторов, что обеспечило независимость этой страны

1884 - Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал усовершенствованную версию роликовых коньков

1918 - Директория УНР восстановила закон о восьмичасовом рабочем дне

1931 - начало Второй испанской републики (республиканский период правления в Испании)

1939 - Введена в эксплуатацию первая очередь Днепровского водопровода

1948 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

1953 - в США компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов, что вскоре и было реализовано

1960 - в Киеве открыт Дворец спорта – на то время самый большой в Украине

1961 - в Иерусалиме израильский суд признаёт Адольфа Эйхмана (немецкий офицер, непосредственно ответственный за уничтожение миллионов евреев) виновным в преступлениях против человечества и приговаривает к смертной казни

1968 - в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретённые им в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст

1990 - победа на президентских выборах Леха Валенсы. Он стал первым выбранным напрямую президентом Польши

1992 - В Национальной академии наук США состоялась презентация Международного научного фонда Сороса

2004 - Вступили в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины

2005 - в Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» — знаменитых двухэтажных красных автобусов, которые многие годы были символом Лондона

9 декабря родились

1608 - Джон Мильтон, выдающийся английский поэт. Самые известные сочинения: «Потерянный рай», «Возвращённый рай» и «Самсон-борец»

1651 - Даниил Туптало , украинский писатель, церковный и общественный деятель

1717 - Иоганн Иоахим Винкельман, немецкий искусствовед, основоположник современных представлений об античном искусстве

1748 - Клод Луи Бертолле французский химик

1832 - Адальберт Крюгер, немецкий астроном. Работал в Боннской обсерватории и был главным помощником Аргеландера при описании северного звёздного неба

1842 - Петр Кропоткин русский анархист, географ, историк

1863 - Борис Гринченко, украинский писатель, этнограф. Автор фундаментальных трудов, исторических очерков, первых учебников по украинскому языку и литературе. Составитель четырехтомного толкового «Словаря украинского языка»

1889 - Ханнес Колехмайнен финский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион

1920 - Карло Алзелио Чампи, президент Италии. В мае 2005 Чампи был удостоен премии имени Карла Великого за вклад в европейскую интеграцию

1925 - Василий Емельянович Романюк, украинский религиозный деятель, епископ Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, в 1993—1995 годах её предстоятель с титулом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины

1936 - Александр Иванов советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий

1944 - Михаил Пиотровский советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик

1946 - Соня Ганди, индийский политик итальянского происхождения, лидер Индийского национального конгресса, вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди

1953 - Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер

1956 - Барух Гольдштейн, израильский террорист-одиночка, совершивший в 1994 году теракт в Пещере Патриархов, во время которого было убито 29 молящихся мусульман и еще 150 человек ранено

1964 - Пауль Ландерс, ритм-гитарист немецкой группы Rammstein - одной из самых популярных рок-групп Германии, широко известной и в остальном мире

Умерли 9 декабря

1641 - Антонис Ван Дейк фламандский художник, мастер парадного портрета

1814 - Джозеф Брама английский изобретатель

1845 - Фридрих Карл Теттенборн немецкий барон, русский военный деятель, участник войн против Наполеона 1937 - Нильс Густав Дален шведский изобретатель, Нобелевский лауреат

1941 - Дмитрий Мережковский русский писатель, поэт, критик

1970 - Артем Микоян советский авиаконструктор, академик

1991Беренис Эббот американский фотограф

2005 - Роберт Шекли американский писатель-фантаст.