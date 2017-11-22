9 декабря в истории

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления
Международный день борьбы с коррупцией
Знаменательные события
1824 - победа армии Перу над армией испанских колонизаторов, что обеспечило независимость этой страны
1884 - Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал усовершенствованную версию роликовых коньков
1918 - Директория УНР восстановила закон о восьмичасовом рабочем дне
1931 - начало Второй испанской републики (республиканский период правления в Испании)
1939 - Введена в эксплуатацию первая очередь Днепровского водопровода
1948 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
1953 - в США компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов, что вскоре и было реализовано
1960 - в Киеве открыт Дворец спорта – на то время самый большой в Украине
1961 - в Иерусалиме израильский суд признаёт Адольфа Эйхмана (немецкий офицер, непосредственно ответственный за уничтожение миллионов евреев) виновным в преступлениях против человечества и приговаривает к смертной казни
1968 - в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретённые им в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст
1990 - победа на президентских выборах Леха Валенсы. Он стал первым выбранным напрямую президентом Польши
1992 - В Национальной академии наук США состоялась презентация Международного научного фонда Сороса
2004 - Вступили в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины
2005 - в Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» — знаменитых двухэтажных красных автобусов, которые многие годы были символом Лондона
9 декабря родились
1608 - Джон Мильтон, выдающийся английский поэт. Самые известные сочинения: «Потерянный рай», «Возвращённый рай» и «Самсон-борец»
1651 - Даниил Туптало , украинский писатель, церковный и общественный деятель
1717 - Иоганн Иоахим Винкельман, немецкий искусствовед, основоположник современных представлений об античном искусстве
1748 - Клод Луи Бертолле французский химик
1832 - Адальберт Крюгер, немецкий астроном. Работал в Боннской обсерватории и был главным помощником Аргеландера при описании северного звёздного неба
1842 - Петр Кропоткин русский анархист, географ, историк
1863 - Борис Гринченко, украинский писатель, этнограф. Автор фундаментальных трудов, исторических очерков, первых учебников по украинскому языку и литературе. Составитель четырехтомного толкового «Словаря украинского языка»
1889 - Ханнес Колехмайнен финский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион
1920 - Карло Алзелио Чампи, президент Италии. В мае 2005 Чампи был удостоен премии имени Карла Великого за вклад в европейскую интеграцию
1925 - Василий Емельянович Романюк, украинский религиозный деятель, епископ Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, в 1993—1995 годах её предстоятель с титулом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины
1936 - Александр Иванов советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий
1944 - Михаил Пиотровский советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик
1946 - Соня Ганди, индийский политик итальянского происхождения, лидер Индийского национального конгресса, вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди
1953 - Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер
1956 - Барух Гольдштейн, израильский террорист-одиночка, совершивший в 1994 году теракт в Пещере Патриархов, во время которого было убито 29 молящихся мусульман и еще 150 человек ранено
1964 - Пауль Ландерс, ритм-гитарист немецкой группы Rammstein - одной из самых популярных рок-групп Германии, широко известной и в остальном мире
Умерли 9 декабря
1641 - Антонис Ван Дейк фламандский художник, мастер парадного портрета
1814 - Джозеф Брама английский изобретатель
1845 - Фридрих Карл Теттенборн немецкий барон, русский военный деятель, участник войн против Наполеона 1937 - Нильс Густав Дален шведский изобретатель, Нобелевский лауреат
1941 - Дмитрий Мережковский русский писатель, поэт, критик
1970 - Артем Микоян советский авиаконструктор, академик
1991Беренис Эббот американский фотограф
2005 - Роберт Шекли американский писатель-фантаст.