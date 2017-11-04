Анекдоты недели - 124 Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку с кофе на кофейный след от предыдущей чашки.

Мой дедушка был за здоровый образ жизни. Всегда ездил на велосипеде. За водкой, правда, но на велосипеде.

***

Заходит бизнесмен в офис с группой иностранцев и говорит секретарю:

- Ирочка, мне, пожалуйста, кофе, а этим трем козлам - кефир.

Голос из группы:

- Двум козлам. Я переводчик.

***

Не худею и не качаюсь к лету, потому что не вижу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза овощебазы.

***

Самый лучший праздник - это день рождения в детстве: никто из друзей не гундит потом, что "водки было мало", "телки хреновые", "почему ты меня не остановил", и посуду после гулянки мыть не надо.

***

— Мама, а мы в этом году на море поедем?

— На море поедут твои репетиторы, Вовочка!

***

Сидят две бабульки на лавочке, одна говорит другой:

— А помнишь, когда-то мы были молодые и красивые, особенно я. А теперь старые и страшные, особенно ты!

***

— Слышала, ты рассталась с парнем. Почему?

— А ты бы смогла жить с человеком, который курит, пьет, ругается матом, да еще и дерется?

— Конечно, нет!

— Вот и он не смог.

***

— Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я так вышла на пляж, а все вокруг бы обалдели?

— Лыжи возьми.

***

Губернатор приходит к гадалке:

- Мне вчера приснилась картошка. К чему это?

Гадалка:

- Это, сынок, значит: или к весне посадят, или к осени уберут.

***

Женщина зашла в офис службы социального обеспечения, ведя за собой 15 детей.

- Ого! - восклицает служащая. - Это все ваши?

- Да, все мои... Садись, Вася!

Дети дружно садятся на стулья.

- Так, - говорит служащая. - Мне нужно вас зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена детей.

Мама:

- Да все просто. Мальчиков зовут Василий, а девочек - Василиса.

- Вы серьезно? Они все Васи?

- Да, и это очень облегчает мне жизнь. По утрам я кричу им: "Вася, подъем!", и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я тоже кричу: "Вася, обедать!", и они все приходят. Когда я делаю замечание, они все перестают баловаться. По-моему, это замечательная идея!

Социальная работница, обалдев:

- А что, если вам нужно позвать только одного ребенка, а не всех сразу?

- Ну тогда я зову их по отчеству.