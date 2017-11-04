Анекдоты недели - 124

Мой дедушка был за здоровый образ жизни. Всегда ездил на велосипеде. За водкой, правда, но на велосипеде.
***
Заходит бизнесмен в офис с группой иностранцев и говорит секретарю:
- Ирочка, мне, пожалуйста, кофе, а этим трем козлам - кефир.
Голос из группы:
- Двум козлам. Я переводчик.
***
Не худею и не качаюсь к лету, потому что не вижу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза овощебазы.
***
Самый лучший праздник - это день рождения в детстве: никто из друзей не гундит потом, что "водки было мало", "телки хреновые", "почему ты меня не остановил", и посуду после гулянки мыть не надо.
***
— Мама, а мы в этом году на море поедем?
— На море поедут твои репетиторы, Вовочка!
***
Сидят две бабульки на лавочке, одна говорит другой:
— А помнишь, когда-то мы были молодые и красивые, особенно я. А теперь старые и страшные, особенно ты!
***
— Слышала, ты рассталась с парнем. Почему?
— А ты бы смогла жить с человеком, который курит, пьет, ругается матом, да еще и дерется?
— Конечно, нет!
— Вот и он не смог.
***
— Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я так вышла на пляж, а все вокруг бы обалдели?
— Лыжи возьми.
***
Губернатор приходит к гадалке:
- Мне вчера приснилась картошка. К чему это?
Гадалка:
- Это, сынок, значит: или к весне посадят, или к осени уберут.
***
Женщина зашла в офис службы социального обеспечения, ведя за собой 15 детей.
- Ого! - восклицает служащая. - Это все ваши?
- Да, все мои... Садись, Вася!
Дети дружно садятся на стулья.
- Так, - говорит служащая. - Мне нужно вас зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена детей.
Мама:
- Да все просто. Мальчиков зовут Василий, а девочек - Василиса.
- Вы серьезно? Они все Васи?
- Да, и это очень облегчает мне жизнь. По утрам я кричу им: "Вася, подъем!", и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я тоже кричу: "Вася, обедать!", и они все приходят. Когда я делаю замечание, они все перестают баловаться. По-моему, это замечательная идея!
Социальная работница, обалдев:
- А что, если вам нужно позвать только одного ребенка, а не всех сразу?
- Ну тогда я зову их по отчеству.
Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется....
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