10 декабря в истории 10 декабря именины празднуют: Алексей, Борис, Василий, Всеволод, Гавриил, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Фекла, Яков.

День прав человека

Всемирный день футбола

День благотворительности

Знаменательные события

59 до н. э. — Клодий Публий Пульхр, отказавшись от патрицианского достоинства, избирается народным трибуном

1520 - Мартин Лютер публично сжег папскую буллу, в которой говорилось об отлучении его от церкви

1637 - Казацко-крестьянские войска под руководством Павла Бута потерпели поражение от поляков возле городка Боровица

1684 - Эдмунд Галлей зачитал на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения

1698 - Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного

1768 - В Англии по приказу Георга III учреждена Королевская академия художеств - наиболее влиятельная и авторитетная ассоциация художников Великобритании

1848 — Наполеон III Бонапарт избран президентом Французской Республики

1866 - едор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…»

1901 - В Стокгольме вручены первые Нобелевские премии

1941 — В Южно-Китайском море японской береговой авиацией потоплен британский линкор «Принц Уэльский» и крейсер «Рипалс»

1948 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. С того дня 10 декабря отмечается как День прав человека

1953 - Вышел первый номер журнала "Плейбой". На обложке первого номера была Мэрилин Монро

1984 - на Запорожской АЭС дал ток первый энергоблок, мощность которого достигала 1 млн. кВт

1987 - Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе

1991 - Верховная Рада Украины утвердила денежную единицу государства – гривну

1999 - Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы (ранее юрисдикцию над ним осуществляли Соединенные Штаты)

10 декабря родились

1745 — Томас Холкрофт, английский писатель. Дебютировал как драматург комедиями «Любовь и голод» и «Двоедушие»

1798 - Александр Брюллов русский архитектор, художник

1815 — Ада Лавлейс, дочь Байрона, первая женщина-программист. Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины. Составила первую в мире программу для этой машины. Ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка»

1820 - Александр Бахметюк, народный мастер художественной керамики

1821 — Николай Алексеевич Некрасов, великий русский поэт, публицист, издатель

1841 — Джозеф Генри Блэкберн — гроссмейстер, сильнейший шахматист Англии конца XIX века

1875 - Даниил Роздольский, украинский композитор, автор духовных композиций, хоровых произведений

1886 - Ирина Невицкая, писатель, общественный деятель, публицист, поэт драматург

1901 — Михаил Николаевич Румянцев, клоун «Карандаш», народный артист СССР. Всего Карандаш проработал в цирке 55 лет и в последний раз вышел на манеж за две недели до своей смерти в 1983 году

1907 - Сидни Фокс американская актриса

1918 - Анатолий Тарасов советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР

1965 - Таисия Повалий, народная артистка Украины, золотой голос Украины. Вне Украины стала популярной благодаря дуэту с Николаем Басковым

1972 — Денис Матросов, российский актёр театра и кино. Одна из самых популярных ролей актера - Антон Астахов в сериале «Кармелита»

1981 — Паула Весала, финская певица. С конца 2002 года поёт в поп-рок-группе PMMP. Также известна тем, что озвучивала главную героиню в финноязычной версии фильма «Астерикс и викинги»

Умерли 10 декабря

1851 - Карл фон Дрез немецкий изобретатель

1884 - Эдуард Рюппель немецкий зоолог

1896 - Альфред Нобель шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель премии

1911 - Джозеф Гукер английский ботаник и путешественник

1929 - Франц Розенцвейг немецко-еврейский философ

1979 - Энн Дворак американская киноактриса

1987 - Яша Хейфец американский скрипач еврейского происхождения.