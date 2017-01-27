11 декабря в истории 11 декабря именины празднуют: Степан, Алексей. Андрей. Анна. Василий, Григорий, Даниил. Иван. Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Тимофей, Федор.

Международный день гор

Международный день танго

День памяти жертв крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма

Знаменательные события

1802 - Издан указ об организации постоянной пожарной команды в Санкт-Петербурге

1866 - Стартовала первая парусная регата на Атлантическом океане

1894 - В Париже открыта первая в мире автовыставка. На первом показе приняло участие 9 автомобильных компаний

1914 - Арест украинского историка Михаила Грушевского за связи с австрийским правительством

1917 - во время Первого Всеукраинского съезда советов в Харькове Украину провозгласили советской республикой

1918 - в Одессу вступили войска украинской Директории

1919 - создан ревком - Всеукраинский революционный комитет во главе с Г. Петровским

1937 - Иосиф Сталин в Большом театре заявил фразу, ставшую крылатой: «Депутат - слуга народа»

1946 - при ООН организован Детский фонд - ЮНИСЕФ

1946 - В Англии запатентован первый программируемый компьютер

1957 - музыкант Джерри Ли Льюис женился на 14-летней кузине. Узнав об этом, американская публика бойкотировала его записи

1963 - легендарный американский певец Фрэнк Синатра заплатил выкуп в $ 240 тысяч за своего сына

1972 - Экипаж «Аполлона-17» стал последним, кто ступил на лунную поверхность из людей в программе «Аполлон»

1981 - первый и последний раз до сегодняшнего дня от холода в 12:27 остановился знаменитый лондонский Биг Бен

1991 - Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР

1993 - На аукционе в Нью-Йорке поздравительная телеграмма, посланная Никитой Хрущевым 12 апреля 1961 Гагарину, продана за 68 500 долларов. Эта сумма является рекордной для продажи телеграмм с аукциона

1994 - В Чечню введены российские войска. Начало первой Чеченской войны

2000 - В Австралии начался судебный процесс против 9 авиакомпаний, которые не предупредили пассажиров о возможности возникновения тромбоза во время авиаполетов

2008 - В честь 90-летия Александра Солженицына открыт его официальный сайт

11 декабря родились

17 до н. э - Гней Домиций Агенобарб, отец императора Нерона

1475 - Лев X (Джованни Медичи), папа римский. Известен тем, что в 13 лет стал кардиналом и именно его инициативой стала продажа индульгенций (плата за отпущение грехов)

1524 - Пьер де Ронсар, французский поэт (Оды Гимны, Сонеты к Елены), эссеист

1872 - Андрей Яковлев, украинский общественно-политический и государственный деятель, историк права, педагог, профессор (1928), дипломат. Глава правительства Украинской Народной Республики в изгнании

1803 - Гектор Берлиоз, французский композитор. Берлиоз был выдающимся дирижером. Вместе с Р. Вагнером он заложил основы новой школы дирижирования

1843 - Роберт Кох, немецкий микробиолог. В 1905 году Роберт Кох был удостоен Нобелевской премии, а открытые им бактерии получили название «палочек Коха»

1856 - Георгий Плеханов русский публицист и политический деятель

1882 - Макс Борн немецкий физик и математик, Нобелевский лауреат

1889 - Николай Чубатый, выдающийся историк украинской церкви и права, педагог, публицист, общественный и католический деятель

1890 - Карлос Гардель аргентинский певец, композитор и актер

1911 - Цянь Сюесень, китайский ученый, участник космической программы США и основоположник космической программы Китая

1912 - Карло Понти итальянский кинопродюсер

1913 - Жан Маре, французский киноактер (Мимолетная красота, Горбун, Фантомас, Железная маска)

1918 - Александр Солженицын, советский русский, лауреат Нобелевской премии по литературе

1922 - Николай Озеров советский теннисист, актер театра, спортивный комментатор

1930 - Михаил Светин советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

1931 - Рита Морено, танцовщица, актриса, лауреат премии "Оскар" («Вест-сайдская история», «Я люблю что-то такое», «Четыре времени года», «Анатомия преступления» и др.)

1950 - Александр Татарский советский и российский режиссер, художник, продюсер, аниматор

1953 - Андрей Макаревич, российский рок-музыкант («Машина времени»), телеведущий

1972 - Андрей Гусин, украинский футболист ("Динамо" Киев). С 2007 года - тренер в российском «Сатурне». Семикратный чемпион Украины в составе «Динамо»

Умерли 11 декабря

1880 - Оливер Фишер Винчестер американский изобретатель и производитель стрелкового оружия

1921 - Робер де Монтескью французский писатель, коллекционер, библиофил и покровитель искусств

1967 - Сидор Ковпак советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза

2008 - Бетти Пейдж американская фотомодель и актриса

2012 - Галина Вишневская советская и российская оперная певица, режиссер, педагог, Народная артистка СССР.