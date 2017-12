12 декабря в истории 12 декабря именины празднуют: Даниил, Денис, Иван, Николай, Ольга, Парамон.

День Сухопутных войск Украины

Знаменательные события

1674 - В Киево-Печерской типографии вышел первый очерк истории Украины - «Синопсис»

1764 - Русская императрица Екатерина II указом отменила Гетманщину в Украине

1792 - в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен взял первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна и заплатил за него в современном эквиваленте 19 центов

1817 - в Москве состоялось торжественное открытие Манежа

1818 - В Полтаве был открыт институт благородных девиц

1901 - В Великобритании основана Ассоциация настольного тенниса

1901 - Маркони Гульельмо, итальянский физик и изобретатель, провел первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи - сигнал буквы «s» азбукой Морзе были переданы на расстояние свыше 2 тысяч миль, с Англии в Ньюфаундленд (Канада)

1911 - Столица Индии перемещена из Калькутты в Дели

1925 - в США открыта гостиница «Мотель», давшая название всем мотелям

1937 - в СССР прошли первые выборы в Верховную раду по новой Конституции. Более 98,5 процента голосов получил блок коммунистов и беспартийных

1955 - британский инженер Кристофер Кокерел патентует первое судно на воздушной подушке

1963 - The Beatles с песней "I Want to Hold Your Hand» в третий раз поднялись на высшую ступеньку британского хит-парада

1963 - провозглашение независимости Кении.

1979 - Начало Афганской войны: политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан

1980 - Нефтяной магнат Арманд Хаммер за 5.28 миллионов долларов купил на аукцоне в Лондоне датированный 1508 годом 36-страничную тетрадь с заметками Леонардо да Винчи. Это самая высокая цена, заплаченная когда-либо за рукопись

1987 - На первое место британского хит-парада поднялся Джордж Майкл с песней «Faith»

1991 - Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения

2008 - Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении

2012 - Начались торжества по случаю 850-летия Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)

12 декабря родились

1766 - Николай Михайлович Карамзин, русский писатель и историк

1799 - Карл Павлович Брюллов, великий русский художник, живописец, монументалист, акварелист, художник, представитель академизма

1821 - Гюстав Флобер, французский писатель, автор романов «Мадам Бовари» и «Саламбо»

1876 - Альвин Крэнцлайн американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион

1884 - Зинаида Серебрякова русская художница

1890 - Андрей Мельник, общественно-политический деятель, полковник, председатель Провода ОУН

1915 - Фрэнк Синатра, американский актер и шоумен. Славился романтическим стилем исполнения песен и «медовым» голосом

1925 - Владимир Шаинский, русский советский композитор. Известен как автор нескольких десятков песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов, среди которых, например, серия мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену

1928 - Чингиз Айтматов советский и киргизский писатель и государственный деятель

1928 - Леонид Быков, украинский актер и режиссер, народный артист УССР. Лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко («В бой идут одни старики», «Максим Перепелица» и др.).

1941 - Виталий Соломин, российский актер театра и кино, народный артист России. Славу принесла роль доктора Ватсона в фильмах о приключениях Шерлока Холмса

1946 - Клара Новикова советская и российская артистка эстрады, Народная артистка России

1951 - Федор Конюхов российский путешественник, священник Русской Православной Церкви

Умерли 12 декабря

1777 - Альбрехт Галлер швейцарский анатом, ботаник и физиолог

1792 - Денис Фонвизин русский писатель, автор комедий

1873 - Жан Агассис швейцарский натуралист, естествоиспытатель и педагог

1889 - Роберт Браунинг английский поэт и драматург

1910 - Айра Кроу английский художник и график

1934 - Торлейф Хеуг норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион

1945 - Яков Гаккель русский инженер, конструктор, ученый-электротехник

1994 - Андрей Сова советский актер театра и кино, Народный артист Украины

2002 - Николай Амосов советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик

2009 - Клавдия Боярских советская лыжница, олимпийская чемпионка.