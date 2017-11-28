13 декабря в истории

Знаменательные события
1476 - Типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником
1577 - молодой моряк Фрэнсис Дрейк — будущий английский рыцарь, победитель «Непобедимой армады» и «пират Ее Величества» — отбыл из Плимута в свою первую серьезную экспедицию
1642 - Голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, посетившим группу островов, которые сейчас известны как Новая Зеландия
1742 — Елизавета Петровна издала указ, согласно которому нужно было выселить всех евреев за границу и впредь их ни под каким предлогом не пускать на территорию Российской империи
1917 - В Бахчисарае объявили первую в мире мусульманскую республику
1937 — Войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тыс. человек
1941 — сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшимо в озеро Палькакоча. Погибло от 6 до 7 тысяч человек
1958 - Американскими учеными был проведен запуск живого существа в космос с возвращением. На борту ракеты АМ-13 находилась обезьяна Гордо, она провела 15 минут в космосе
1967 — В США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8»
1971 - В Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи»
1989 — создана Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), лидером которой и сейчас является Владимир Жириновский
1996 — Кофи Аннан был избран генеральным секретарём ООН
2003 — В районе города Тикрит арестован Саддам Хусейн. Впоследствии казнён по приговору Верховного суда Ирака через повешение
2004 - Андрей Шевченко стал лучшим европейским футболистом года
13 декабря родились
1504 — Пий V, папа римский
1553 — Генрих IV, король Франции, муж Маргариты Наваррской, герой романа Александра Дюма «Королева Марго». Убит в Париже 14 мая 1610 года
1720 - Карло Гоцци итальянский драматург
1797 — Генрих Гейне, немецкий поэт. Гейне считается «последним поэтом романтической эпохи» и одновременно её главой. Он сделал разговорный язык способным к лирике
1816 — Вернер фон Сименс, немецкий инженер, изобретатель, учёный, промышленник, основатель корпорации Siemens
1873 - Валерий Брюсов русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед
1877 - Николай Дмитриевич Леонто́вич — украинский композитор, хоровой дирижёр, общественный деятель, педагог
1893 — Николай Хвылевый (настоящая фамилия Фитилёв), украинский писатель, публицист. Автор лозунга «Геть від Москви!». В конце 1930-х годов осуждён как «буржуазный националист» в 1933 году покончил жизнь самоубийством
1903 - Евгений Петров советский писатель, соавтор Ильи Ильфа
1908 — Ростислав Янович Плятт, советский актёр театра и кино, народный артист СССР. Творчество Ростислава Плятта отличают интеллектуализм, дар внутреннего перевоплощения, ироничность, глубокое обаяние
1928 - Евге́ний Алекса́ндрович Сверстю́к — украинский писатель, философ, диссидент, гоголевед, общественный деятель, основатель и главный редактор газеты «Наша вера», президент Украинского ПЕН-клуба
1930 - Николай Рыбников советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1957 — Стив Бушеми, американский актёр, исполнитель роли Мистера Розового в фильме «Бешеные псы»
1969 — Мурат Насыров, известный певец и композитор. Насыров также исполнил русские версии песен для заставок диснеевских мультсериалов «Чёрный плащ» и «Утиные истории»
1981 — Эми Ли, певица с поразительным голосом в 3,5 октавы
Умерли 13 декабря
1048 - Аль-Бируни азиатский ученый средневековья
1505 - Геннадий Новгородский епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Новгородский (1484-1504) 1904 - Николай Склифосовский русский врач, хирург, профессор
1909 - Иннокентий Анненский русский поэт Серебряного века
1911 - Николай Бекетов русский физико-химик, академик
1930 - Фриц Прегль австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат
1935 - Виктор Гриньяр французский химик, Нобелевский лауреат
1944 - Василий Кандинский русский живописец, один из основоположников абстракционизма
1947 - Николай Рерих русский живописец, писатель, путешественник, археолог, философ-мистик
1967 - Валерия Барсова советская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР
2012 - Наталья Кустинская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.