13 декабря в истории 13 декабря День Ангела празднуют Андрей, Аркадий.

День святого апостола Андрея Первозванного

Знаменательные события

1476 - Типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником

1577 - молодой моряк Фрэнсис Дрейк — будущий английский рыцарь, победитель «Непобедимой армады» и «пират Ее Величества» — отбыл из Плимута в свою первую серьезную экспедицию

1642 - Голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, посетившим группу островов, которые сейчас известны как Новая Зеландия

1742 — Елизавета Петровна издала указ, согласно которому нужно было выселить всех евреев за границу и впредь их ни под каким предлогом не пускать на территорию Российской империи

1917 - В Бахчисарае объявили первую в мире мусульманскую республику

1937 — Войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тыс. человек

1941 — сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшимо в озеро Палькакоча. Погибло от 6 до 7 тысяч человек

1958 - Американскими учеными был проведен запуск живого существа в космос с возвращением. На борту ракеты АМ-13 находилась обезьяна Гордо, она провела 15 минут в космосе

1967 — В США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8»

1971 - В Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи»

1989 — создана Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), лидером которой и сейчас является Владимир Жириновский

1996 — Кофи Аннан был избран генеральным секретарём ООН

2003 — В районе города Тикрит арестован Саддам Хусейн. Впоследствии казнён по приговору Верховного суда Ирака через повешение

2004 - Андрей Шевченко стал лучшим европейским футболистом года

13 декабря родились

1504 — Пий V, папа римский

1553 — Генрих IV, король Франции, муж Маргариты Наваррской, герой романа Александра Дюма «Королева Марго». Убит в Париже 14 мая 1610 года

1720 - Карло Гоцци итальянский драматург

1797 — Генрих Гейне, немецкий поэт. Гейне считается «последним поэтом романтической эпохи» и одновременно её главой. Он сделал разговорный язык способным к лирике

1816 — Вернер фон Сименс, немецкий инженер, изобретатель, учёный, промышленник, основатель корпорации Siemens

1873 - Валерий Брюсов русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед

1877 - Николай Дмитриевич Леонто́вич — украинский композитор, хоровой дирижёр, общественный деятель, педагог

1893 — Николай Хвылевый (настоящая фамилия Фитилёв), украинский писатель, публицист. Автор лозунга «Геть від Москви!». В конце 1930-х годов осуждён как «буржуазный националист» в 1933 году покончил жизнь самоубийством

1903 - Евгений Петров советский писатель, соавтор Ильи Ильфа

1908 — Ростислав Янович Плятт, советский актёр театра и кино, народный артист СССР. Творчество Ростислава Плятта отличают интеллектуализм, дар внутреннего перевоплощения, ироничность, глубокое обаяние

1928 - Евге́ний Алекса́ндрович Сверстю́к — украинский писатель, философ, диссидент, гоголевед, общественный деятель, основатель и главный редактор газеты «Наша вера», президент Украинского ПЕН-клуба

1930 - Николай Рыбников советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1957 — Стив Бушеми, американский актёр, исполнитель роли Мистера Розового в фильме «Бешеные псы»

1969 — Мурат Насыров, известный певец и композитор. Насыров также исполнил русские версии песен для заставок диснеевских мультсериалов «Чёрный плащ» и «Утиные истории»

1981 — Эми Ли, певица с поразительным голосом в 3,5 октавы

Умерли 13 декабря

1048 - Аль-Бируни азиатский ученый средневековья

1505 - Геннадий Новгородский епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Новгородский (1484-1504) 1904 - Николай Склифосовский русский врач, хирург, профессор

1909 - Иннокентий Анненский русский поэт Серебряного века

1911 - Николай Бекетов русский физико-химик, академик

1930 - Фриц Прегль австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат

1935 - Виктор Гриньяр французский химик, Нобелевский лауреат

1944 - Василий Кандинский русский живописец, один из основоположников абстракционизма

1947 - Николай Рерих русский живописец, писатель, путешественник, археолог, философ-мистик

1967 - Валерия Барсова советская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР

2012 - Наталья Кустинская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.