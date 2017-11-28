14 декабря в истории 14 декабря именины празднуют: Даниил. Денис, Иван, Николай, Ольга, Парамон.

День чествования участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС

Знаменательные события

1542 - Мария Стюарт, которой было всего шесть дней от роду, была объявлена королевой Шотландии

1720 - Спасаясь от разоренных и разъяренных вкладчиков и бросив в Париже жену, дочь и брата, из французской столицы тайно бежал в Брюссель Джон Ло, английский авантюрист-экономист

1819 - Алабама стала 22-м штатом США. Во время Американской гражданской войны Алабама была одним из Штатов Конфедерации

1901 - в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису

1911 - экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса

1918 - Гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу новообразованной представителями социалистических течений Директории УНР

1939 - СССР исключен из состава Лиги Наций из-за зимней войны - вооруженного конфликта между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года

1943 - усилиями войск Второго Украинского фронта был освобожден город Черкассы

1947 - Принято Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары»

1949 - Столицей Израиля стал Иерусалим

1955 - в ООН приняты следующие страны: Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия и Шри-Ланка

1996 - Создана Национальная академия искусств Украины

2004 - на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо, вантовый дорожный мост, проходящий над долиной реки Тарн вблизи города Мийо. Сейчас это самый высокий транспортный мост в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр - немного выше, чем Эйфелевая башня

14 декабря родились

1503 - Нострадамус (настоящее имя - Мишель де Нотрдам), французский астролог, провидец, лейб-медик Карла IX, писатель

1546 - Тихо Браге, датский астроном, астролог. В течение 16 лет Тихо Браге вел наблюдения за планетой Марс. Материалы этих наблюдений помогли его помощнику - немецкому ученому Иоганну Кеплеру открыть законы движения планет

1654 - гетман Левобережной Украины Данило Апостол. Правление Данилы Апостола было направлено на защиту государственных прав украинского народа и борьбе с российским влиянием на Украину

1792 - Зинаида Волконская русская княгиня, писательница, поэтесса

1821 - Николай Щербина русский поэт

1840 - писатель Михаил Старицкий ( «Рождественская ночь», «Утопленница», «Сорочинская ярмарка», «Тарас Бульба», «Цыганка Аза», «Черноморцы», «За двумя зайцами» и др.)

1895 - Георг VI король Великобритании (1936-1952)

1922 - Николай Басов советский физик, академик, Нобелевский лауреат

1924 - Радж Капур индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист

1960 - Виктор Пинчук, украинский миллиардер и меценат, зять бывшего президента Леонида Кучмы. Один из богатейших олигархов Украины

1964 - Юрий Луценко, украинский политик, с 2007 года - министр внутренних дел Украины в правительстве Юлии Тимошенко

1970 - Анна Мария Йопек, польская певица, музыкант и продюсер, обладатель всех возможных призов за музыку в Польше, в совокупности с золотыми и платиновыми рекордами по продаже записей.

Умерли 14 декабря

1591 - Иоанн Креста католический святой, писатель и поэт-мистик

1741 - Шарль Роллен французский историк и педагог

1799 - Джордж Вашингтон 1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель 1800 - Осип Дерибас российский адмирал, один из строителей порта и города Одессы

1959 - Стенли Спенсер английский художник

1989 - Андрей Сахаров советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, Нобелевский лауреат

1993 - Мирна Лой американская актриса

2008 - Михаил Шура-Бура советский и российский ученый, «патриарх отечественного программирования» 2011 - Борис Черток советский и российский ученый, конструктор ракетной техники, академик РАН.