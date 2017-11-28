14 декабря в истории

Знаменательные события
1542 - Мария Стюарт, которой было всего шесть дней от роду, была объявлена королевой Шотландии
1720 - Спасаясь от разоренных и разъяренных вкладчиков и бросив в Париже жену, дочь и брата, из французской столицы тайно бежал в Брюссель Джон Ло, английский авантюрист-экономист
1819 - Алабама стала 22-м штатом США. Во время Американской гражданской войны Алабама была одним из Штатов Конфедерации
1901 - в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису
1911 - экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса
1918 - Гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу новообразованной представителями социалистических течений Директории УНР
1939 - СССР исключен из состава Лиги Наций из-за зимней войны - вооруженного конфликта между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года
1943 - усилиями войск Второго Украинского фронта был освобожден город Черкассы
1947 - Принято Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары»
1949 - Столицей Израиля стал Иерусалим
1955 - в ООН приняты следующие страны: Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия и Шри-Ланка
1996 - Создана Национальная академия искусств Украины
2004 - на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо, вантовый дорожный мост, проходящий над долиной реки Тарн вблизи города Мийо. Сейчас это самый высокий транспортный мост в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр - немного выше, чем Эйфелевая башня
14 декабря родились
1503 - Нострадамус (настоящее имя - Мишель де Нотрдам), французский астролог, провидец, лейб-медик Карла IX, писатель
1546 - Тихо Браге, датский астроном, астролог. В течение 16 лет Тихо Браге вел наблюдения за планетой Марс. Материалы этих наблюдений помогли его помощнику - немецкому ученому Иоганну Кеплеру открыть законы движения планет
1654 - гетман Левобережной Украины Данило Апостол. Правление Данилы Апостола было направлено на защиту государственных прав украинского народа и борьбе с российским влиянием на Украину
1792 - Зинаида Волконская русская княгиня, писательница, поэтесса
1821 - Николай Щербина русский поэт
1840 - писатель Михаил Старицкий ( «Рождественская ночь», «Утопленница», «Сорочинская ярмарка», «Тарас Бульба», «Цыганка Аза», «Черноморцы», «За двумя зайцами» и др.)
1895 - Георг VI король Великобритании (1936-1952)
1922 - Николай Басов советский физик, академик, Нобелевский лауреат
1924 - Радж Капур индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист
1960 - Виктор Пинчук, украинский миллиардер и меценат, зять бывшего президента Леонида Кучмы. Один из богатейших олигархов Украины
1964 - Юрий Луценко, украинский политик, с 2007 года - министр внутренних дел Украины в правительстве Юлии Тимошенко
1970 - Анна Мария Йопек, польская певица, музыкант и продюсер, обладатель всех возможных призов за музыку в Польше, в совокупности с золотыми и платиновыми рекордами по продаже записей.
Умерли 14 декабря
1591 - Иоанн Креста католический святой, писатель и поэт-мистик
1741 - Шарль Роллен французский историк и педагог
1799 - Джордж Вашингтон 1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель 1800 - Осип Дерибас российский адмирал, один из строителей порта и города Одессы
1959 - Стенли Спенсер английский художник
1989 - Андрей Сахаров советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, Нобелевский лауреат
1993 - Мирна Лой американская актриса
2008 - Михаил Шура-Бура советский и российский ученый, «патриарх отечественного программирования» 2011 - Борис Черток советский и российский ученый, конструктор ракетной техники, академик РАН.