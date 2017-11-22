Главная музыкальная премия Украины объявила победителей года В Киеве прошла третья премия M1 Music Awards. Фаворитами премии стали трое исполнителей, которые победили в двух номинациях каждый.

Тина Кароль стала «Певицей года», а также получила награду за «Лучший клип» («Перечекати»). Макс Барксих стал «Певцом года», а его песня «Туманы» была признана «хитом года», пишут Вести.

Так же в двух категориях победила группа «Время и стекло». Они получили приз «Группа года» и «Лучший номер на церемонии». Эта номинация вручалась впервые в истории премии.

Их выступление было самым театральным. Они фактически повторили на сцене, то же что и было в клипе на песню «Тролль». Дорофеева и Позитив во время исполнения каждого следующего куплета появлялись в новой декорации. Началось все со столовой, потом они оказались в спальне, третья локация – гостиная. В конце Позитив оказался в загородном доме, а Дорофеева – где-то высоко в горах.

Это у них получилось благодаря вращающейся сцене и установленной на ней стенке. Пока зрители видели их в одной комнате, рабочие сцены быстро меняли картинку декорации на стенке и подставляли нужные предметы. Так что победа оказалась, по мнению многих, заслуженной.

Кстати, именно выбор победителя этой номинации определяли зрители, которые на протяжении концерта голосовали за номера.

Также зрителей удивил номер певца Alekseev, который был вертикально прикреплен к конструкции под названием «рука», с помощью которой он то наклонялся под 45 градусов, то крутился вокруг своей оси, а в конце вообще пел головой вниз.

Одним из элементов поразил зрителей и номер Монатика. В середине песни он сделал сальто вперед, прыгну с возвышения, приземлившись на ноги на сцену. И еще один достаточно эпатажный номер был у подопечной Потапа Мишель Андрэ. В самом начале номера над сценой вниз головой на цепях висели несколько мужчин с масками на лицах. А в конце номера всех их загнали в большую клетку и подняли над сценой.

Не обошлось и без курьезов. Во время выступления группы ВВ гитарист Евгений Рогачевский и новый басис группы появились из-под сцены. Но подъемник Рогачевского до конца не поднялся, и музыканту пришлось вылезать из ямы вместо того, чтобы играть на гитаре.

Самым экстремальным номером можно назвать выступление The Hardkiss. В какой-то момент у них все загорелось – в прямом смысле слова – гитары, барабаны, стойка микрофона солистки Юлии Саниной. Прием для шоу-бизнеса не новый, но всегда работающий. Кстати, The Hardkiss второй год подряд победили в номинации «Альтернатива».

Также по одной премии взяли Монатик (дэнс-парад), Оля Полякова («Золотой граммофон» за песню «Номер 1»), Мишель Андре с группой MOZGI (проект года за совместную песню «Amor»), певица Alyosha в номинации «Червона рута» с песней «Калина», а прорывом года стала певица Tayanna.