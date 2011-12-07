Везунчики из Верховной Рады Народный депутат Олег Ляшко оказался крайне везучим человеком, выиграв в лотерею 571 тыс. гривен.

Кому же больше всего везет? Редакция 368.media проанализировала декларации всех чиновников и выяснила интересные факты.

В сентябре 2015 года СНБО признал операторов государственных лотерей «М.С.Л.» и «Патриот» компаниями, которые несут угрозу национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности страны, а также помогают террористической деятельности. Оба оператора тогда контролировались российскими бизнесменами Олегом Бойко и Михаилом Фридманом.

Это решение привело к монополизации положения в сфере лотерей компании «Украинские национальные лотереи» (УНЛ). Ее связывали с секретарем СНБО Александром Турчиновым, экс-министром финансов Виктором Пинзеником и народным депутатом Сергеем Терехиным.

В ходе анализа выяснилось, что в лотереях «УНЛ» победили 13 представителей власти: народные депутаты, сотрудники налоговой, военкомата, органом местного самоуправления, судов, органов внутренних дел, службы по чрезвычайным ситуациям и Госаудитслужбы. Эта «чертова дюжина» выиграла более 2,33 млн гривен!

Больше 91% от всей суммы получили народные депутаты. Представитель «Самопомощи» Павел Кишкар выиграл в 2015 году 1,2 млн гривен! Он объяснил выигрыш покупкой билета и «системой математического анализа». В октябре уже этого года Олег Ляшко трижды выиграл в лотерее 571 тыс.гривен. Теперь его проверяет НАБУ и НАЗК. Немного меньше получил другой «радикал» – Алексей Ленский. В прошлом году выиграл в «УНЛ» почти 562 тыс. гривен.

Чуть больше 5% от общей суммы побед чиновников в «УНЛ» получил инспектор фискальной службы в Днепропетровской области Олег Самойлов –133 тыс. гривен. Еще 50 тыс. гривен появились у сотрудницы Запорожского облвоенкомата Юлии Ищенко – жены председателя Гуляйпольской райадминистрации Александра Ищенко.

Сумма побед в «УНЛ» остальных власть имущих – менее 2%. Например, сотрудника управления образования Ужгородского горсовета Мария Леско (26 тыс. гривен), Боржавский сельский голова Иосиф Ференци (9,5 тыс. гривен), судья Апелляционного суда Житомирской области Александр Якухно (1,97 тыс. гривен) и другие.

Как оказалось, «запрещенные» операторы тоже пользуются спросом. Чуть меньше 30 представителей власти, включая недавно уволившихся, выиграли около 577 тыс. гривен в «М.С.Л.». К слову, никто не получал призов от «Патриота».

Больше всего получили сотрудники государственных предприятий (почти 251 тыс. гривен). Первой в условном рейтинге побед в «М.С.Л.» является первый замгендиректора Госрезерва «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов» Светлана Паненок с выигрышем в 200 тыс. гривен.

Почти 182 тыс. гривен выиграли представители органом местного самоуправления. За последние два месяца повезло начальнику отдела образования Шполянского горсовета на Черкащине Ирине Каландырец — она выиграла почти 171 тыс. гривен.

Третьим в рейтинге является начальник службы безопастности дорожного движения управления ГСЧС в Волынской области Сергей Юзва с победной суммой в немного больше 80 тыс. гривен.

Еще пятеро выиграли от 30 тыс. до 10 тыс. гривен: начальник отдела ремонтно-эксплуатационных потребностей ГП «Завод «Электротяжмаш» Виталий Галушка (29,65 тыс. гривен), сотрудник Института возобновляемой энергетики НАН Украины Анастасия Мороз (24,15 тыс. гривен), начальник управления АПК и экономического развития Глыбоцкой РГА Дорин Тарица вместе с женой (16 тыс. гривен), начальник испытательной лаборатории Полтавской областного филиала ГП «Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции» Валентин Степаненко (15 тыс. гривен), а также депутат Путиловского райсовета Андрей Дутчак (10 тыс. гривен).

Таким образом, три четверти от суммы всех побед на государственных лотереях (2,33 млн гривен с 3,13 млн гривен) заработала на своей удачи троица народных депутатов «Кишкар-Ляшко-Ленский»! Другие же могут рассчитывать от фортуны 10, 20 или 50 гривен.