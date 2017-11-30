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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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15 декабря в истории

15 декабря именины празднуют: Маргарита, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара.

День работников суда
Международный день чая

Знаменательные события

1025 - При подготовке похода на Сицилию в возрасте около 69 лет умер византийский император Василий II Болгаробоец
1640 - герцог Жуан Браганский вступил на португальский престол под именем Жуан IV
1699 - Введение юлианского календаря в Московии. Указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисления от «сотворения мира» введен новый календарь. Отсчет и празднование нового года перенесено с 1 сентября на 1 января
1791 - в США вступил в действие после ратификации Билль о правах (неофициальное название первых десяти поправок к Конституции США, закрепляющие основные права и свободы человека и гражданина)
1809 - Наполеон I заставил Сенат санкционировать свой развод с Жозефиной де Богарне

1905 - В Санкт-Петербурге основан Литературный музей Института русской литературы РАН («Пушкинский дом»)

1923 - Зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы «Шкода»
1934 - в Киеве по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны 28 "членов" вымышленного чекистами «Объединения украинских националистов» (в том числе Григорий Косынка, Кость Ураган, Иван Крушельницкий и др) 
1966 - французский астроном Дольфус открыл десятый спутник Сатурна. Спутник получил название Янус
1972 - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП)
1976 - Независимое государство Самоа принято в ООН (островная страна в Тихом океане с населением в 188,5 тысяч человек) 
1982 - вновь открыта граница между Испанией и Британской колонией Гибралтар
1997 - Самолет ТУ-154 разбился около аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Погибло 85 человек
2000 - Остановлен 3-й энергоблок ЧАЭС. Чернобыльская атомная электростанция полностью выведена из работы
2000 - Стартовала акция «Украина без Кучмы»

15 декабря родились

37 - Нерон (Нерон Клавдий Цезарь Август Германик), римский император, пятый и последний из династии Юлиев-Клавдиев. Известный своим безумием и жестокостями
1793 - Генри Чарлз Кэри американский экономист

1802 -  Янош Бойяи венгерский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии

1832 -  Гюстав Эйфель французский инженер-строитель

1852 - Антуан Анри Беккерель французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат

1859 - Людовик Лазарь Заменгоф, польский врач, создатель эсперанто - наиболее успешного из всех сконструированных международных языков

1883 - Анна Федосеевна Собачко-Шостак, выдающийся украинский мастер росписи.
1890 - Емец Василий Константинович - мировой славы бандурист-виртуоз. Василия Емца называли «кобзарем во фраке», он выполнял транскрипции произведений Бетховена, Чайковского, Дворжака на своей бандуре
1907 - Нимейри Оскар, бразильский архитектор, один из виднейших латиноамериканских архитекторов XX века и один из основателей современной школы бразильской архитектуры
1907 - Николай Никитин советский архитектор и ученый в области строительных конструкций

1919 - Оке Сейфарт шведский конькобежец, олимпийский чемпион, рекордсмен мира
1934 - Станислав Шушкевич, первый председатель Верховной рады независимой Беларуси. Сейчас Шушкевич - активный деятель белорусской оппозиции, председатель партии «Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада»
1949 - Дон Джонсон американский актер и певец

 1950 -  Борис Грызлов российский политический и государственный деятель
1958 - Соломия Павлычко, дочь Дмитрия Павлычко, - писательница, литературовед, переводчик, публицистка, автор трудов по истории феминизма

Умерли 15 декабря

 1675 - Ян Вермеер голландский живописец

1845 - Александр Тургенев русский историк и политический деятель

1857 - Джордж Кэйли английский ученый и изобретатель

1897 - Альфонс Доде французский прозаик и драматург

1904 - Роман Кондратенко русский генерал-лейтенант, герой обороны крепости Порт-Артур

1938 - Валерий Чкалов советский летчик, Герой Советского Союза

 1944 - Гленн Миллер американский музыкант, руководитель свингового оркестра, носящего его имя

1958 - Вольфганг Паули швейцарский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат 1964 - Сергей Ожегов советский языковед, лексикограф, профессор, автор «Словаря русского языка»

 1966 - Уолт Дисней американский кинорежиссёр-мультипликатор, продюсер, художник

 1977 - Александр Галич советский поэт, сценарист, драматург

1981 - Михаил Жаров советский актер и режиссер театра и кино, Народный артист СССР

1986 - Серж Лифарь русский и французский танцовщик, хореограф и балетмейстер

1996 - Гарри Кемельман американский писатель, мастер иронического детектива

2012 - Константин Ваншенкин советский и российский поэт, прозаик.

Общество День работников суда
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