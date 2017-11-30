Укрзализныця планирует прекратить ж/д сообщение с Россией

По его словам, перед принятием такого решения должны быть проанализированы все нюансы.
"Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас Укрзализныцей.Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев-Москва и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенногоУкрзализныцей, мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – сказал Омелян.
Напомним, Российские железные дороги с 11 декабря полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Поезд №66/65 Кишинев-Москва остался единственным российским поездом, курсирующим через Украину.
Источник: korrespondent.net