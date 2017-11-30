Виктора Януковича используют в информационной войне против Украины Россия может использовать заявления беглого экс-президента Виктора Януковича во время судебного заседания в информационной войне против Украины. Об этом заявил эксперт-криминолог Анна Маляр.

"Я думаю, анализируя его предыдущие выходы в эфир, что на него давит непосредственно Кремль. Очевидно, там принимаются решения, какую информацию он запустит в информационное поле Украины. Давайте не забывать, что у нас война не только на фронте, но и информационная. И это оружие значительно сильнее и эффективнее. И Януковича могут использовать как информационную пушку против Украины", - считает она.

При этом и сам Янукович точно не знает, выйдет ли он на связь с судом.

"Это все ситуативно и зависит от того, как развиваются события в самом судебном процессе. За этим следит большой пул его помощников, которые по ходу заседаний дают ему советы", - отметила эксперт.

Также Маляр считает, что постоянная рокировка адвокатов говорит о неуверенности бывшего президента в избранной стратегии защиты.

"Это означает, что у Януковича проблемы, что у него нет стратегии, которая могла бы эффективно работать на протяжении досудебного следствия и судебного рассмотрения. Очевидно, он вынужден постоянно менять эту стратегию и для меня это сигнал, что правоохранители, возможно, напали на след и доказательства его вины", - подытожила криминолог.

Как сообщал "Обозреватель", ранее адвокат Януковича принес в суд на рассмотрение дела Майдана брусчатку, бейсбольные биты и "коктейли Молотова" в качестве доказательств "государственного переворота" в Украине.

Источник: obozrevatel.com