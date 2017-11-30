Военный эксперт: Украина может вздохнуть, Москва переключится на новую жертву Своим приказом о выводе войск из Сирии президент РФ Владимир Путин дал старт новым планам Москвы, а именно ввязаться в конфликт между Израилем и Ираном, где назревает война. В связи с этим на Донбассе следует ожидать значительного снижения активности России.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Россия не уйдет из Сирии, и это был всего лишь политический ход Путина, чтобы ввязаться в конфликт на Ближнем Востоке.

"Сегодня Путин уже в Египте. Он собирает антиизраильскую коалицию. СейчасИзраиль усиленно хочет втянуть Иран в новую израильско-арабскую войну и, вполне возможно, она начнется, потому что ее хотят и США, и Израиль. И поэтому Путин может демонстрировать любые мирные намерения, но из Сирии он не уйдет никогда", – сказал Жданов.

По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке оттянет большую часть проблем от Украины и эскалации на Донбассе не будет. Эксперт считает, что к новому году не стоит ждать обострения конфликта.

"Что касается усиления конфликта на Ближнем Востоке, то у России нет другого выбора. Эта война затевается для того, чтобы оторвать Иран от Российской Федерации и, в первую очередь, разбомбить все его ядерные объекты, втянув Иран в войну. И Россия это прекрасно понимает. Поэтому Россия будет в любом случае поддерживать Иран. А Иран, если клюнет на эту провокацию, то подпишется сейчас за Палестину. Если нет, тогда, может быть, мы не будем стоять на грани Третьей мировой войны. Это будет фактически Третья мировая война", – подчеркнул эксперт.

Жданов считает, что против Израиля восстанут несколько арабский государств во главе с Ираном и пока Путин будет "вписываться" за них, Украина должна воспользоваться моментом на Донбассе.

"Перебросит ли Путин с Донбасса войска на Ближний Восток? Все зависит от нашего желания. Мы можем воспользоваться моментом и решить этот вопрос вплоть до военной операции. Но Россия сама оттуда никогда не уйдет. Либо это будет жесточайшее давление, то есть угроза развала России или что-то аналогичное, либо смена политического руководства РФ. По-другому мы Россию с территории Донбасса никогда в жизни не выдавим. Либо военная операция при хороших обстоятельствах и хорошей подготовке", – заключил военный эксперт.

Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук, выведенные из Сирии войска Путин может отправить на Донбасс. Он считает, что это будет передислокация из одной горячей точки в другую, а не возвращение войск на родину.

Источник: segodnya.ua