С 9 утра около здания Оболонского суда полицейских гораздо больше, чем обычно. Сумки всех входящих проверяют. “У меня даже канцелярский нож отобрали!”, - жалуется мне в зале сотрудник прокуратуры.

Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым почему-то до последнего держат в тайне имена двух свидетелей, которых собираются допросить после обеда. Это при том, что еще утром на сайте Цензор.НЕТ появилась новость, что первыми присягнут “говорить правду и только правду” Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Но все по-порядку.

Интересы экс-президента Виктора Януковича утром в Оболонском суде представляет адвокат Игорь Ляшенко. Он уже третий защитник, предоставленный обвиняемому государством. Читатель, который не особо следит за этим делом, наверное, давно запутался в череде адвокатов. Напомню, что изначально защитниками беглого Президента были адвокаты фирмы Aver Lex, самый медийный из них - Виталий Сердюк. Но в начале июля Виктор Янукович написал видеопослание из России: сказал, что не верит в украинское правосудие, а потому выводит из дела своих адвокатов. "Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", - заявил тогда Янукович в эфире российского Первого канала. И началась “адвокатская чехарда”: государство обязано обеспечить защиту каждому обвиняемому, потому Центр предоставления бесплатной правовой помощи назначил экс-президенту адвоката - Виталия Мешечека, бывшего футболиста с Донбасса. Однако защитник вскоре сам заявил, что хочет выйти из процесса. Центр назначил второго - Максима Герасько, но спустя несколько заседаний его отстранили судьи, потому что считали, что он лишь затягивает процесс. И в дело тогда вошел третий бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко.

И вот в понедельник Игорь Ляшенко предоставляет доказательства невиновности своего клиента - показывает записи времен Майдана с выступлениями лидеров тогдашней оппозиции.

"Киев проснулся, Киев не спит! Это революция!” - кричит с экрана Юрий Луценко трехгодичной давности, - Ре-во-лю-ция!". Адвокат Ляшенко нажимает паузу: “Само слово “Революция” не предполагает под собой демократическую смену власти!” На экране Луценко сменяется Тягнибоком, Тягнибок Кличко…

Новый персонаж неожиданно появляется и в реале - в зал заходит Виталий Сердюк из фирмы Aver Lex, тот самый адвокат, которого пять месяцев назад сам Янукович и вывел из этого дела.“Извините за опоздание!”, - говорит широко улыбаясь Сердюк. И дает судье бумагу - заявление самого Януковича о том, что он возвращает в дело своих адвокатов.

Янукович в бумаге объясняет, что допрашиваемые в Оболонском суде свидетели являются “потенциальными подозреваемыми” в другом уголовном деле - о якобы насильственном захвате власти представителями Майдана в 2014 году (это дело заведено по заявлению самого беглого президента). Виталий Сердюк и его коллеги, в восторженно-приподнятом настроении, рассказывают, как летали к клиенту и вернулись только сегодня ночью - судьям даже авиабилеты показывают.

Адвокаты замечают, что не знают, кого допрашивать будут, пеняют на прокуроров, мол, не сказали. “Не совсем понятно, как господин Сердюк пытался выяснить, кто свидетели, поскольку у него есть контакт и с одним, и с другим прокурором, - говорит прокурор Максим Крым, - мог бы позвонить, выяснить фамилии свидетелей, которых мы хотим сегодня допросить”. “Действительно телефон есть, но почти в два часа ночи, после прилета самолета, решил прокурора не будить!” - заботливо говорит адвокат Сердюк. После пререканий по поводу соблюдения процессуальных мелочей, решают все же свидетелей допрашивать.

"Интересные очень свидетели, нужно слушать", - говорит адвокат Януковича, у которого явно припасены неудобные вопросы.

"Не интересные, а важные", - уточняет председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.

ДОПРОС ЯЦЕНЮКА

За время перерыва в зале суда успели сделать перестановку - так, чтоб допрашиваемые были в полоборота к прессе. Правда, оказалось, что адвокаты сидят спиной и, вопреки украинской судебной традиции, не напротив прокуроров - а рядом с ними. Но чего не сделаешь ради высокопоставленных свидетелей.

“Я, Яценюк Арсений Петрович, присягаю говорить правду и только правду”, - экс-премьер-министр уверяет, что у него нет причин оговаривать обвиняемого Януковича. В костюме, галстуке и с бородой он держится уверенно.

Яценюк сообщает, что в последний раз с подсудимым Януковичем общался 22 февраля 2014 года: “Это был телефонный звонок. Он совершался из помещения председателя Верховной Рады Украины. Это был мобильный телефон кого-то из членов Партии регионов. Тогда я лично разговаривал с Януковичем по поводу его дальнейших действий для разрешения политического кризиса”, - рассказывает Яценюк.

Фото: пресс-служба А.Яценюка

Позже именно за факт этого телефонного разговора зацепится сторона защиты. Но пока Яценюк отвечает на вопросы прокурора Крыма. Рассказывает, что в Украине был “пророссийский режим”, как страна с приходом экс-президента к власти постепенно отказывалась от сотрудничества с НАТО, вспоминает о российском гражданстве министра обороны Украины, главы СБУ, начальнике личной охраны Януковича. "Виктор Янукович был полностью зависим от Российской Федерации и лично от Владимира Путина”, - говорит политик. Вспоминает и о “Харьковских соглашениях”.

Яценюк (свидетель): Харьковскими соглашениями Виктор Янукович пошел на то, чтобы продолжить неконституционный срок пребывания иностранных войск (а именно Российского Черноморского флота) на территории украинского государств до 2042 года. И под этим решением подпись Президента Виктора Януковича. Это решение фактически легитимизировало пребывание российских войск на территории Украины и дало возможность Российским Вооруженным силам совершать аннексию украинской территории.

Яценюк возвращается к событиям 2014 года и выстраивает свою логику происходящего. Рассказывает, что Янукович, подписав Соглашение об урегулировании политического кризиса (было подписано экс-президентом и тогдашней оппозицией 21 февраля 2014 года), согласился на возвращение старой редакции Конституции Украины. Однако, когда парламент принял соответствующий Акт, Президент исчез.

Яценюк (свидетель): 22 февраля во всех СМИ было показано интервью тогдашнего президента Януковича, где он сказал: “Я ничего подписывать не буду!” Он отказался от подписания. По моим данным, председатель Верховной Рады пытался связаться как с Януковичем, так и с его Администрацией. Ни одно должностное лицо Администрации, как и сам Виктор Янукович, не указали, где они находятся и вернется ли Виктор Янукович к исполнению своих обязанностей. Именно поэтому Верховная Рада Украины конституционным способом в связи с самоустранением президента от исполнения обязанностей приняла решение о том, что временно исполнять обязанности Президента будет председатель Верховной Рады.

Напомню, что 22 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за проект Постановления “О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий”. Авторами документа стали Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. Проект решения можно прочесть здесь.

Адвокаты Януковича требуют от свидетеля подробностей о происходящем 22 февраля.

Сердюк (адвокат): Ваш разговор с Януковичем происходил когда?

Яценюк (свидетель): Где-то в первой половине дня, наверное.

Сердюк (адвокат): До голосования ВР или после?

Яценюк (свидетель): Я не помню.

Сердюк (адвокат): Я имею в виду голосование по антиконституционному закону об отстранении действующего Президента от власти. Хочу понять, ваш звонок был до или после голосования, можете вспомнить?

Яценюк (свидетель): Ваша честь, только что сторона защиты использовала такой лингвистический оборот как “антиконституционный закон”. Во-первых, это не является предметом данного производства. Во-вторых, я настаиваю, что данное Постановление Верховной Рады Украины было принято в соответствии с законодательством. Верховная Рада Украины реализовала статью 85 Конституции Украины. Относительно же того, когда был звонок, я не помню.

Сердюк (адвокат): У меня в руках две Конституции - та, которая действовала на 21-22 февраля 2014 года и Конституция, которая действует сейчас. Можете ли вы назвать статью, которая предполагает возможность отстранения Президента Украины….

Кравченко (прокурор): ... перебивает… Уважаемый суд! Сторона обвинения ходатайствует об….

Сердюк (адвокат): … продолжает читать… отстранении Президента Украины в связи с тем, что он якобы самоустранился...

Кравченко (прокурор): ... перебивает… Уважаемый суд!

Девятко (судья): Прокурор, я настаиваю, чтобы вы дослушали до конца вопрос!

Сердюк (адвокат): ... если вам необходимо, я могу дать вам, свидетель, оба варианта Конституции….

Девятко (судья): Подождите, защитник. Прокурор хочет высказаться.

Кравченко (прокурор): Уважаемый суд!

Крым (прокурор): У нас протест по этому поводу! Мы допрашиваем свидетеля о событиях, свидетелем которых он был, а не тестируем его на знание требований Конституции в разных редакциях. Это никак не касается преступления, которое мы доказываем. Прошу снять этот вопрос.

Девятко (судья): Защита, вы настаиваете на этом вопросе?

Сердюк (адвокат): Да, безусловно, настаиваю, потому что сам свидетель коснулся темы конституционности. Статья 108-я предполагает четкий перечень случаев, когда Президент лишается полномочий: импичмент, смерть лица, отстранение по состоянию здоровья. Поэтому я и прошу, свидетель, скажите статью, которая бы предполагала возможность отстранения Президента Украины...

Арсений Яценюк лишь наблюдает, кто же победит в этой мини-схватке людей, которые за долгие месяцы процесса очень хорошо изучили друг друга. В итоге ему таки дают возможность ответить.

Яценюк (свидетель): Ваша честь и высокий суд, 22 февраля 2014 года Президент Украины пропал. Есть ли в каком-то государстве, в Конституции предусмотренная возможность того, что Президент пропадет? Мало того, что исчез, так он еще и переехал на территорию государства, которое совершило военную агрессию против Украины! Так как президент пропал, обязанности передаются временно исполняющему обязанности Президента. Если бы ваш подзащитный вернулся в Киев и сказал: “Я не пропал, я не предал украинское государство, я обращаюсь к парламенту и требую отменить Постановление!”, или “Я обращаюсь в суд - отмените Постановление!”, тогда он бы мог теоретически вернуться к исполнению своих обязанностей. Но. Ваш подзащитный не обратился ни в Административный, ни Конституционный суд. Также ваш подзащитный не был лишен права, даже теоретически, принимать участие в досрочных выборах Президента Украины.

Сердюк (адвокат): Спасибо за ответ, уважаемый свидетель. Но. Когда все-таки, по вашему мнению, пропал Виктор Федорович Янукович - до телефонного разговора с вами или после?

Яценюк (свидетель): Я уже отвечал, Ваша честь, на этот вопрос…

Сердюк (адвокат): Уточню. Через какой промежуток времени после телефонного разговора с Виктором Януковичем вы решили, что он пропал?

Яценюк (свидетель): Ваша честь, решение Верховной Рады Украины было принято конституционным большинством. Это можно увидеть на сайте Верховной Рады, когда и в какой момент было принято решение. Более того, ваша честь, напоминаю, что за это Постановление голосовала в том числе Партия регионов.

Сердюк (адвокат): Ваша честь! В связи с тем, что свидетель уже во второй раз уклоняется от прямого ответа, я вынужден переформулировать вопрос и спросить: можете ли вы назвать конкретно время 22 февраля 2014 года, когда, по вашему мнению, Виктор Янукович пропал? Напомню, что это была суббота, выходной день.

Яценюк (свидетель): Я могу сказать, когда пропал Виктор Янукович: Виктор Янукович пропал с 21-го на 22- февраля.

Сердюк (адвокат): Так вы же 22 февраля с ним разговаривали!

Яценюк (свидетель): Как Президент страны он исчез с 21 на 22 февраля. Как с физическим лицом я с ним разговаривал 22-го утром! Я вам четыре раза уже об этом сказал.

Сердюк (адвокат): Утром?

Яценюк (свидетель): Утром или в обед. Я не помню, когда это было.

Адвокаты еще задают вопросы о том, как Аваков с Турчиновым летали в Крым, как и почему Януковичу угрожали, что делал Яценюк, чтоб найти “пропавшего президента”, кто был организатором марша 18 февраля 2014 года на Майдане. Всеми своими вопросами защитники выстраивают линию: в стране произошел государственный переворот, Янукович бежал, потому что ему тут угрожала опасность, а к оккупации Крыма могли привести не действия Януковича, а бездействие тех, кто пришел к власти после Майдана.

Эту же линию они выстраивают и на допросе с министром Арсеном Аваковым.

ДОПРОС АВАКОВА

“Я хочу использовать слобожанский язык, который некоторые называют еще русским”, - говорит Арсен Аваков, который за 17 лет пребывания у власти и в политике так и не выучил государственный язык. Судья, который обычно парирует всем участникам процесса, на этот раз соглашается. Хотя мог бы попросить у свидетеля, например, словарь слобожанского языка. Ну или дипломированного переводчика.

Аваков пересказывает события февраля-марта 2014 года: Верховная Рада приняла постановление о самоустранении Януковича, по всей стране начались волнения, при помощи России организовывались сепаратистские процессы, обострилась ситуация на востоке Украины, в Крыму появились “зеленые человечки”. “Зеленые человечки - это регулярные российские военные формирования. Эти люди имели профессиональную военную подготовку Российской Федерации, зачастую не скрывали этого факта. У них было оружие, которое находилось только на вооружении армии РФ - пулеметы “Печенег”, винтовки “Винторез”, автомобили “Тигр” и так далее”, - говорит Арсен Аваков.

Одно из ключевых свидетельств Авакова - о том, как он искал Януковича в Крыму. Министр полетел туда вместе с Валентином Наливайченко, которого через день назначили главой СБУ.

Аваков (свидетель): Мы отправились в сторону Севастополя, чтоб понять, куда же делся Виктор Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается в дальнейшем осуществлять свои функции. Это была ключевая задача моей поездки. Я летал туда не для того, чтоб, как принято говорить, поймать Януковича, заковать его в кандалы, привезти и бросить на растерзание толпе. Мы ехали для того, чтобы найти Виктора Федоровича. Я хотел иметь с ним, как государством назначенный функционер, разговор, в результате которого надеялся, что Виктор Федорович вернется к исполнению своих обязанностей и вернется на территорию страны. По оперативным данным, Януковичу было известно, что и.о. министра внутренних дел прилетел в Крым для встречи с ним. И мне также стало известно, что он всячески избегал этой встречи. Более того, скрылся на территории одной из военных баз Российской Федерации, где выставил своих работников и сказал, что собирается ехать в Российскую Федерацию. Часть работников отказались с ним ехать, часть согласились. Тогда он одному из работников передал записку, в которой написано: “Я, Янукович Виктор Федорович, добровольно отказываюсь от охраны”. Этим же работникам охраны были переданы государственные средства защиты - пистолеты. И работник УГО все это оружие передал руководителю крымского управления, а записку Януковича передал лично мне в руки. И эту записку я передал следствию.

При допросе свидетеля Авакова, адвокат Сердюк вспоминает его прошлое.

Сердюк (адвокат): Является ли правдой то, что в феврале 2010 года депутаты Харьковского областного совета высказали вам недоверие с формулировкой “За использование административного ресурса во время подготовки ко второму туру президентских выборов”?

Кравченко (прокурор): Уважаемый суд!

Сердюк (адвокат): Я понимаю нежелание прокурора, но этот вопрос характеризует личность свидетеля. И защита имеет право…

Девятко (судья): Суд в данном случае соглашается со стороной защиты. Защита задает вопросы, которые, по ее мнению, могут скомпрометировать свидетеля. И защита имеет на это право.

Кравченко (прокурор): А защита не дала никаких подтверждающих документов своей позиции.

Сердюк (адвокат): Поэтому я и спрашиваю, правда или нет!

Девятко (судья): Подождите, прокурор. Присядьте. Вопрос не снимается.

Аваков (свидетель): Уважаемый суд, с удовольствием перенесусь в 2010 год. В 2010 году Харьковский областной совет, не заслушивая отчет председателя областной администрации, большинством Партии регионов, с нарушением процедуры, вынес такое решение. Это решение было оспорено в суде. Иначе тогдашний Президент Ющенко подписал бы отставку губернатора Авакова. И что вас тут взволновало?

Сердюк (адвокат): Вообще ничего.

Аваков (свидетель): Как сказал господин Ющенко, “Арсен, ты работаешь в очень агрессивной среде, держись!” И я держался!

Сердюк (адвокат): Еще один вопрос. Правда ли, что в 1993 году …(тут Аваков начинает смеяться, - авт.)... вы были подозреваемым в деле об убийстве вашего бизнес-партнера Александра Коновалова?

Аваков (свидетель): Нет, не правда.

Девятко (судья): В каком году, защитник?

Сердюк (адвокат): 1993 год.

Девятко (судья): 93-й? Тогда вообще не было подозреваемых, насколько я помню.

Аваков (свидетель): Ну зато звучит красиво, ну что вы!

Сердюк (адвокат): Ну… Лицо, которое подозревается правоохранительными органами…

Девятко (судья): Нет. Тогда были…

Сердюк (адвокат): Лицо, против которого возбуждено уголовное дело.

В спор адвоката и судьи о тонкостях КПК, действовавшего в 1993 году, Авакову удалось встрять через пару минут. Как мне показалось, он был весьма раздражен.

Аваков (свидетель): Уважаемый защитник, я думаю, что вы цитируете статью, которую господин Кернес размещал, там много пунктов, зачитайте все, я вам скажу, да или нет.

Сердюк (адвокат): Я не знаю, кто размещал.

Аваков (свидетель): Знаете. Задавайте вопросы.

Сердюк (адвокат): СМИ тогда публиковали. А вы обращались в суды по этому поводу с исками о защите чести и достоинства?

Аваков (свидетель): Конечно. Таких исков у меня было достаточно и в те годы, и сейчас. И я их всегда выигрываю.

Сердюк (адвокат): Я имею в виду тогда.

Аваков (свидетель): А тогда не было такого умного защитника, который бы сказал, что вас обвиняют в убийстве.

Сердюк (адвокат): То есть по этой статье, которая была опубликована в kharkov.dozor.ua не обращались?

Аваков (свидетель): Скажите, а вы вместе не кололись наркотиками в 93-м?

Сердюк (адвокат): Нет.

Аваков (свидетель): И не обращались? Я удовлетворен. Я тоже не обращался.

Сердюк (адвокат): Свидетель, вопросы я задаю…

Аваков (свидетель): Уважаемый, есть разница между вопросами и троллингом. Я вас предупреждаю, что я не буду терпеть этот троллинг.

Сердюк (адвокат): Я понимаю, что в последнее время на должности министра внутренних дел вы привыкли допрашивать людей, но сейчас допрашивают вас.

Аваков (свидетель): Вы - процессуально неграмотный. Министр давно не допрашивает никого!

У Авакова адвокаты Януковича еще спрашивали, чем отличался захват зданий на Майдане от захвата зданий в Крыму и спонсировал ли он Майдан. Тут, кстати, нынешний министр внутренних дел не обходится без шуток: “Наколотые мандаринки покупали. Торты. Не "Рошен", кстати. Харьковский "Делис". Очень вкусные”.

КЛЮЧЕВАЯ УЛИКА

Из нынешнего процесса выходит, что цель защиты - доказать, что в стране был госпереворот и Януковича хотели убить. Цель обвинения - доказать, что было то самое письмо, в котором Янукович просил Путина ввести войска в Украину.

Казалось бы, это письмо видел весь мир, когда постпред РФ в Совбезе ООН Чуркин показывал его, оправдывая агрессию России. Об этом обращении говорил лично Владимир Путин. Да и сам Янукович во время своих первых интервью признавал - письмо такое было. Сейчас же его защитники, кажется, будут доказывать, что бумаги такой не было. У свидетелей спрашивают, например, видели ли они лично, как Янукович письмо Путину подписывал.

“По моему мнению, Владимир Путин вместе с Виктором Януковичем договорились, что Янукович подпишет это заявление. Что это заявление будет представлено международному сообществу как заявление якобы легитимного Президента. Это заявление имело очень большое значение для России. Оно легитимизировало российское вторжение. И его целью было одно - избежать международной уголовно-правовой ответственности для российского руководства”, - дает свою оценку ключевой улике в деле Арсений Яценюк.

“Я был шокирован этой информацией. Узнал о ней из прессы. Хотя слухи о том, что Янукович какой-то документ подписал, у нас циркулировали. После заседания Совбеза ООН мне казалось, что этот факт является обоснованным, полным, абсолютно доказанным, юридическим документом о том, что этот человек изменил Родине, изменил своей присяге. Но, видимо, не так, раз мы заседаем в суде и довольно долго. Президент Янукович выбирал между предательством Родины и собственной карьерой. Когда он увидел, что у нет нет перспективы в Украине, то он предал Украину, отомстив украинскому народу, бросив его под танки Российской Федерации”, - говорит Арсен Аваков.

Трудность в том, что оригинала письма у следствия нет. “Думаю, оно в сейфе у Путина!” - резюмирует Аваков.

Могу предположить, что адвокаты фирмы Aver Lex выйдут из этого суда, как только допросят всех свидетелей, которые их интересуют. Тогда суд будет обязан снова просить бесплатного адвоката. Тот, которого назначат, должен будет ознакомиться с десятками томов дела. И с допросами свидетелей. А значит - дело снова затянется.

Ирина Ромалийская, “Цензор.НЕТ”.