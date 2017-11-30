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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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16 декабря в истории

16 декабря именины празднуют: Иван, Аделаида, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай, Федор.

Знаменательные события

1637 - Бой повстанцев под руководством Павла Бута (Павлюка) под Кумейками с польской армией
1641 - сицилийский дворянин Джулио Мазарини, ставленник премьер-министра Франции герцога Ришелье, получил от папы римского Урбана VIII кардинальскую мантию
1773 - "Бостонское чаепитие" - жители города Бостон захватили и выбросили в море большое количество чая, в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Действия, которые Великобритания применила в ответ, стали одним из причин американской войны за независимость
1899 - основан футбольный клуб «Милан», который в настоящее время является одним из самых титулованных клубов мира

1917 - Совет Народных Комиссаров в Петрограде принял ленинский «Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Раде»
1931 - Цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра. У его истоков стояли А.Луначарский, А.Андреева, А.Германо, Г.Лебедев, И.Ром-Лебедев, М.Гольдблат

1946  -  41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков
1966 - публикация «Цитат Мао Цзэдуна» в Пекине. В годы китайской культурной революции негласным распоряжением было, чтобы каждый китайский гражданин имел экземпляр «Цитата». Хунвейбины могли потребовать от любого подозрительного лица предъявить цитатник или привести на память отрывок оттуда; невыполненное требование могло привести к избиению
1991 - Провозглашение независимости Казахстана
1997 - 685 детей с приступами эпилепсии доставлено в больницы Японии после просмотра 38-й серии мультфильма про покемонов. Эта серия «покемонов» больше не демонстрировалась ни в одной стране

16 декабря  родились

1770 - Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, автор большого количества песен, увертюр, кантат, оперетт, и лишь одной оперы «Фиделио»
1775 - Джейн Остин английская романистка

1790 - Леопольд I, король Бельгии с 1831 года. 21 июля 1831 он торжественно въехал на белом коне в столицу своего королевства - Брюссель и принес присягу на верность бельгийскому народу и конституции. Этот день в Бельгии считается одним из главных национальных праздников
1857 - Эдвард Эмерсон Барнард, американский астроном. Вел наблюдения планет и слабых звезд. Получил многочисленные снимки Млечного Пути и туманностей. Известен изучением темных туманностей
1866 - Василий Кандинский, российский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма
1872 - Антон Иванович Деникин, русский военный деятель, генерал-лейтенант русской армии, герой русско-японской войны, главнокомандующий антибольшевистскими силами Юга России во время гражданской войны 1918-20 в России
1883  - Макс Линдер французский актер, один из крупнейших мировых комиков

1901 -  Николай Ватутин советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза

 1915 - Георгий Свиридов советский композитор, пианист, Народный артист СССР
1917 - Артур Чарльз Кларк, английский писатель-фантаст. Известен совместной работой со Стэнли Кубриком по созданию культового фильма «Космическая одиссея 2001». В 1999 году Кларк получил рыцарское звание от королевы Елизаветы II
1932 -  Родион Щедрин советский и российский композитор, пианист, педагог, общественный деятель

1935 - Светлана Дружинина советская и российская актриса, режиссер, сценарист, Народная артистка России 1946 - Бенни Андерссон шведский композитор, музыкант, продюсер, певец, участник группы «ABBA»
1946 - Александр Иванович Некрасов, украинский композитор, автор оркестровой, хоровой, камерно-вокальной и инструментальной музыки, произведений для детей, поэтических произведений
1948 -  Юрий Николаев советский и российский телеведущий, актер, Народный артист России
1964 - Анфиса Резцова советская и российская биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка

1971 - Пол ван Дайк, сейчас самый известный трансовый диджей мира, один из самых известных продюсеров мира электронной музыки.

Умерли  16 декабря

 705 - У Хоу наложница китайского императора Тайцзуна, фактическая правительница Китая (660-705)

1774 - Франсуа Кенэ французский экономист

1809 - Антуан де Фуркруа французский химик и политический деятель

1859 - Вильгельм Гримм немецкий филолог, один из братьев-сказочников

1898 - Павел Третьяков российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи

1914 - Павел Брюллов русский живописец-пейзажист, архитектор

1921 - Камиль Сен-Санс французский композитор

 1965 - Сомерсет Моэм английский писатель-прозаик и драматург

 1982 - Колин Чепмен британский автоконструктор, основатель компании «Lotus Cars»

1983 - Григорий Александров советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист СССР

2009 - Егор Гайдар российский политический деятель и экономист, доктор экономических наук. 

Общество Егор Гайдар Покемоны
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