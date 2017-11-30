16 декабря в истории

Знаменательные события
1637 - Бой повстанцев под руководством Павла Бута (Павлюка) под Кумейками с польской армией
1641 - сицилийский дворянин Джулио Мазарини, ставленник премьер-министра Франции герцога Ришелье, получил от папы римского Урбана VIII кардинальскую мантию
1773 - "Бостонское чаепитие" - жители города Бостон захватили и выбросили в море большое количество чая, в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Действия, которые Великобритания применила в ответ, стали одним из причин американской войны за независимость
1899 - основан футбольный клуб «Милан», который в настоящее время является одним из самых титулованных клубов мира
1917 - Совет Народных Комиссаров в Петрограде принял ленинский «Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Раде»
1931 - Цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра. У его истоков стояли А.Луначарский, А.Андреева, А.Германо, Г.Лебедев, И.Ром-Лебедев, М.Гольдблат
1946 - 41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков
1966 - публикация «Цитат Мао Цзэдуна» в Пекине. В годы китайской культурной революции негласным распоряжением было, чтобы каждый китайский гражданин имел экземпляр «Цитата». Хунвейбины могли потребовать от любого подозрительного лица предъявить цитатник или привести на память отрывок оттуда; невыполненное требование могло привести к избиению
1991 - Провозглашение независимости Казахстана
1997 - 685 детей с приступами эпилепсии доставлено в больницы Японии после просмотра 38-й серии мультфильма про покемонов. Эта серия «покемонов» больше не демонстрировалась ни в одной стране
16 декабря родились
1770 - Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, автор большого количества песен, увертюр, кантат, оперетт, и лишь одной оперы «Фиделио»
1775 - Джейн Остин английская романистка
1790 - Леопольд I, король Бельгии с 1831 года. 21 июля 1831 он торжественно въехал на белом коне в столицу своего королевства - Брюссель и принес присягу на верность бельгийскому народу и конституции. Этот день в Бельгии считается одним из главных национальных праздников
1857 - Эдвард Эмерсон Барнард, американский астроном. Вел наблюдения планет и слабых звезд. Получил многочисленные снимки Млечного Пути и туманностей. Известен изучением темных туманностей
1866 - Василий Кандинский, российский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма
1872 - Антон Иванович Деникин, русский военный деятель, генерал-лейтенант русской армии, герой русско-японской войны, главнокомандующий антибольшевистскими силами Юга России во время гражданской войны 1918-20 в России
1883 - Макс Линдер французский актер, один из крупнейших мировых комиков
1901 - Николай Ватутин советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза
1915 - Георгий Свиридов советский композитор, пианист, Народный артист СССР
1917 - Артур Чарльз Кларк, английский писатель-фантаст. Известен совместной работой со Стэнли Кубриком по созданию культового фильма «Космическая одиссея 2001». В 1999 году Кларк получил рыцарское звание от королевы Елизаветы II
1932 - Родион Щедрин советский и российский композитор, пианист, педагог, общественный деятель
1935 - Светлана Дружинина советская и российская актриса, режиссер, сценарист, Народная артистка России 1946 - Бенни Андерссон шведский композитор, музыкант, продюсер, певец, участник группы «ABBA»
1946 - Александр Иванович Некрасов, украинский композитор, автор оркестровой, хоровой, камерно-вокальной и инструментальной музыки, произведений для детей, поэтических произведений
1948 - Юрий Николаев советский и российский телеведущий, актер, Народный артист России
1964 - Анфиса Резцова советская и российская биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка
1971 - Пол ван Дайк, сейчас самый известный трансовый диджей мира, один из самых известных продюсеров мира электронной музыки.
Умерли 16 декабря
705 - У Хоу наложница китайского императора Тайцзуна, фактическая правительница Китая (660-705)
1774 - Франсуа Кенэ французский экономист
1809 - Антуан де Фуркруа французский химик и политический деятель
1859 - Вильгельм Гримм немецкий филолог, один из братьев-сказочников
1898 - Павел Третьяков российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи
1914 - Павел Брюллов русский живописец-пейзажист, архитектор
1921 - Камиль Сен-Санс французский композитор
1965 - Сомерсет Моэм английский писатель-прозаик и драматург
1982 - Колин Чепмен британский автоконструктор, основатель компании «Lotus Cars»
1983 - Григорий Александров советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист СССР
2009 - Егор Гайдар российский политический деятель и экономист, доктор экономических наук.