Анекдоты недели - 125

- Мне нравятся мужчины с волевым подбородком.
- В таком случае я тебе очень понравлюсь, у меня их два!
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Прочитал: "В Бердянске отметят праздник гуся. Гости праздника смогут купить гусиные тушки, одеяла, перины и подушки".
Так себе у гуся праздник…
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Как жить правильно, мы все знаем, но только кто же нас заставит.
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Никогда не ешьте последнюю котлету со сковороды: одной котлетой не наешься, а пустую сковородку придется мыть.
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Межсезонье у травматологов - это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.
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Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную сумку.
Жена его спрашивает:
- Коля, зачем нам столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!
Муж:
- Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается!
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Депрессия - это когда просмотр порнофильма заканчивается долгим размышлением о трудной судьбе главной героини.
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Ира опоздала на свидание на три часа, поэтому сама понимала, что этот пендель она в принципе заслужила.
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Последнее, что узнала муха в своей жизни: «Продается дача, 6 соток, торг уместен».
***
- Софочка, позвольте вами восхищаться?!
- А руками трогать будете?
- Нет, конечно.
- Ну а смысл тогда?
***
- Очень удивляют люди, которые едут зимой в машине в шапке...
- Присмотрись повнимательнее, наверное, они едут с мамой.
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- Алло, это секс по телефону?
- Нет, налоговая. Но мы тоже все умеем!
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Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: «Позвони мне, когда твой уйдет!»
Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...
***
Перед тем как сказать что-нибудь своей жене, я всегда беру ее руки в свои.
Чтобы мне чего-нибудь не прилетело.
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После того как Минобороны России рассекретило приказ 1942 года о «наркомовских 100 граммах», Германия потребовала пересмотреть итоги Второй мировой из-за государственной допинговой программы у русских.
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- Выйдешь за меня?
- Конечно, милый, я так долго этого ждала!
- Тогда завтра в 8.00 утра на объекте. Спецовка у Михалыча в каптерке...
Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку с кофе на кофейный след от предыдущей чашки....
Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется....
На работе у нас строгий дресс-код. Единственное послабление: если ты в отпуске, то на работу можно идти в джинсах....
Мне пришлось нанять частного детектива, чтобы выяснить, чем я весь день занимаюсь....
Секс очень опасная вещь. Например, в СССР секса не было. Но только стоило ему появиться, исчез СССР....