Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 125

- Мой братик сказал, что боится спать один. Я утешил его тем, что он неодинок: ведь под его кроватью живет монстр, а в шкафу бабайка.

- Мне нравятся мужчины с волевым подбородком.

- В таком случае я тебе очень понравлюсь, у меня их два!

***

Прочитал: "В Бердянске отметят праздник гуся. Гости праздника смогут купить гусиные тушки, одеяла, перины и подушки".

Так себе у гуся праздник…

***

Как жить правильно, мы все знаем, но только кто же нас заставит.

***

Никогда не ешьте последнюю котлету со сковороды: одной котлетой не наешься, а пустую сковородку придется мыть.

***

Межсезонье у травматологов - это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.

***

Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную сумку.

Жена его спрашивает:

- Коля, зачем нам столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!

Муж:

- Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается!

***

Депрессия - это когда просмотр порнофильма заканчивается долгим размышлением о трудной судьбе главной героини.

***

Ира опоздала на свидание на три часа, поэтому сама понимала, что этот пендель она в принципе заслужила.

***

Последнее, что узнала муха в своей жизни: «Продается дача, 6 соток, торг уместен».

***

- Софочка, позвольте вами восхищаться?!

- А руками трогать будете?

- Нет, конечно.

- Ну а смысл тогда?

***

- Очень удивляют люди, которые едут зимой в машине в шапке...

- Присмотрись повнимательнее, наверное, они едут с мамой.

***

- Алло, это секс по телефону?

- Нет, налоговая. Но мы тоже все умеем!

***

Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: «Позвони мне, когда твой уйдет!»

Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...

***

Перед тем как сказать что-нибудь своей жене, я всегда беру ее руки в свои.

Чтобы мне чего-нибудь не прилетело.

***

После того как Минобороны России рассекретило приказ 1942 года о «наркомовских 100 граммах», Германия потребовала пересмотреть итоги Второй мировой из-за государственной допинговой программы у русских.

***

- Выйдешь за меня?

- Конечно, милый, я так долго этого ждала!

- Тогда завтра в 8.00 утра на объекте. Спецовка у Михалыча в каптерке...

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