19 декабря в истории 19 декабря именины День Ангела у Максима и Николая.

День адвокатуры

Международный день помощи бедным

День святителя Николая Чудотворца

Знаменательные события

1154 - после долгой гражданской междоусобицы в Вестминстерском аббатстве был коронован Генрих II

1666 - в Винницкой области между казаками и войсками Речи Посполитой состаялась Браиловская битва, в результате которой поляки были полностью разгромлены

1674 - запорожские казаки разгромили турецко-татарское войско

1686 - Робинзон Крузо покидает обжитый им остров, пробыв на нем двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней

1863 - англичанин Фредерик Уолтон запатентовал новое покрытие, назвав его «линолеум»

1909 - В Германии основан футбольный клуб «Боруссия»

1917 - В Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ)

1919 - Харьков становится столицей Украины (постановление большевистской России)

1941 - 15-летняя английская принцесса Елизавета (нынешняя королева) выступила в спектакле «Золушка» для английских солдат

1941 - После неудачной попытки захватить Москву и первого во Второй мировой войне поражения немецких войск Адольф Гитлер принял командование армией

1972 - Из Лунной экспедиции на Землю возвратился экипаж американского космического корабля «Аполлон-17»

1964 - в Вышгороде дала первый промышленный ток Киевская гидроэлектростанция

1974 - В магазинах США появился в продаже «Altair 8800», самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов

1983 - В Рио-де-Жанейро было совершено преступление, названное в спортивном мире «кражей века»

1984 - В Пекине премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и КНР Жао Зиянг подписали соглашение о возвращении в 1997 году британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая при условии сохранения в нем в течение следующих 50 лет капиталистической системы

1986 - Советский лидер Михаил Горбачев отдал распоряжение освободить известного правозащитника Андрея Сахарова и его жену Елену Боннэр из ссылки

1997 - премьера американского фильма «Титаник». Уже через 25 дней после начала проката этот фильм окупит свой большой бюджет в 200 миллионов долларов

1997 - MTV запретило к показу клип Prodigy, считая, что ролик «Smack My Bitch Up» унижает общественную мораль

2001 - выходит в свет кинофильм «Братство кольца» - экранизация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец»

19 декабря родились

1852 - Альберт Абрахам Майкельсон американский физик, Нобелевский лауреат

1875 - Милева Марич, первая жена Альберта Эйнштейна, которую некоторые исследователи-биографы считают соавтором его революционных научных идей

1898 - Николай Тараканов, украинский хоровой дирижер и педагог, народный артист Украины

1906 - Леонид Ильич Брежнев, советский государственный и партийный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (1964-1982)

1915 - Эдит Пиаф, французская певица и актриса, одна из самых известных эстрадных певиц мира, «золотой голос Парижа»

1920 - Николай Руденко, известный украинский поэт, писатель, философ, правозащитник, основатель Украинской Хельсинской группы (УХГ)

1933 - Галина Волчек советская и российская актриса, режиссер, педагог, Народная артистка СССР

1944 - Анастасия Вертинская, советская актриса (самая известная роль: «Человек-амфибия»)

1963 - Тиль Швайгер, немецкий актер, режиссер и продюсер ( «Достучаться до небес», «Босиком по мостовой», «Лара Крофт»)

1964 - Беатрис Даль, французская актриса ( «Месть женщины», «Желание», «Ночь на Земле»)

1972 - Алисса Милано, американская актриса, украинскому зрителю известна ролью Фиби в сериале «Зачарованные»

1975 - Владимир Кристовский, лидер группы «Уматурман»

Умерли 19 декабря

1741 - Витус Беринг русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь 1848 - Эмили Бронте английская поэтесса

1851 - Уильям Тернер английский живописец-пейзажист

1866 - Михаил Петрашевский русский революционер, мыслитель

1890 - Эжен Луи Лами французский живописец

1941 - Лев Доватор советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза

1965 - Эмиль Кио советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов 1979 - Джеймс Гибсон американский психолог, один из основателей экологической психологии

1996 - Марчелло Мастроянни итальянский актер кино и театра.