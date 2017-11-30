Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:07125

20 декабря в истории

20 декабря именины празднуют: Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Сергей.

 Международный день солидарности людей

Знаменательные события

1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января
1753 - в Петербурге издан царский указ о распространении в Гетманщине единой пошлины Российского государства
1868 -  во Львове было основано культурно-просветительскую организацию «Просвита»
1892 - в США запатентованы пневматические автомобильные шины
1912 - Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании
1920 -  председатель ВЧК Феликс Дзержинский велел создать иностранный отдел (ИНО) в системе Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК),
1938 - в СССР введены трудовые книжки
1963 - впервые для жителей Западного Берлина разрешен проход через Берлинскую стену для посещения родственников в ФРГ
1966 - образован Чечельницкий район Винницкой области
1974 - Эфиопия провозглашена социалистическим государством
1991 - Алла Пугачева стала народной артисткой СССР
1991 - принят Закон о милиции. С того дня до 2016 года в Украине официально отмечался День Милиции 
1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X
2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях
2000 - Национальный банк Украины начал выпуск серии монет «Памятные древние культуры Украины». В обращение вышли биметаллические монеты из драгоценных металлов «Палеолит» и «Триполье» номинальной стоимостью 20 гривен каждая, весом по 14,7 г и тиражом по 3000 штук
2012 - конец Эры Пятого Солнца по календарю майя, с возможной (по предположениям, основанным на переводе и изучении записей майя) гибелью существующей сейчас цивилизации человечества

20 декабря  родились

1629 - Питер де Хох, голландский художник («Дворик»)
1841 - Фердинанд Бюиссона, французский пацифист, создатель Лиги прав человека, лауреат Нобелевской премии мира
1855 - Амвросий Андреевич Ждаха, украинский художник, график, иллюстратор, мастер акварельной миниатюры, библиофил
1868 - Харви Фаейрстоун, американский бизнесмен, производитель шин «Фаейрстоун»
1868 - Николай Богданов-Бельский русский художник-передвижник, академик живописи

1890 -  Ярослав Гейровский чехословацкий химик, Нобелевский лауреат

 1891 - Мария Скобцова русская поэтесса, монахиня, святая

1898 - Алексей Баландин советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа
1899 - Финн Ронне, норвежский исследователь Антарктиды, в честь которого назван шельфовый ледник
1906 - Дик Уайт, английский шпион, глава Интелленджес Сервис
1910 - Хелена Майер немецкая фехтовальщица, олимпийская чемпионка

1917 - Дэвид Джозеф Бом американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию
1922 - Джордж Хилл, американский актер, режиссер, обладатель двух «Оскаров» («Забавная ферма», «Афера», «Гавайи»)
1942 - Жан-Клод Трише, глава Европейского центрального банка (с 2003 года)
1946 - Ури Геллер израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор
1960 - Ким Ки Дук южнокорейский кинорежиссер

1980 - Эшли Коул, английский футболист, левый защитник лондонского «Челси» и сборной Англии

Умерли 20 декабря

 1590 - Амбруаз Паре французский хирург, один из «отцов» современной медицины

1917 - Эрик Кэмпбелл британский комедийный актер

1929 - Эмиль Лубе французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции

1941 - Игорь Северянин русский поэт «серебряного века», переводчик

1964 - Александр Чижевский советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации

1982 - Артур Рубинштейн польский и американский пианист

1984 - Дмитрий Устинов советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза

1996 - Карл Саган американский астроном, пионер космической биологии

1999 - Риккардо Фреда итальянский режиссер, сценарист, продюсер и актер. 

Общество Календарь майя Клонирование
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.