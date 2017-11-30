20 декабря в истории 20 декабря именины празднуют: Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Сергей.

Международный день солидарности людей

Знаменательные события

1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января

1753 - в Петербурге издан царский указ о распространении в Гетманщине единой пошлины Российского государства

1868 - во Львове было основано культурно-просветительскую организацию «Просвита»

1892 - в США запатентованы пневматические автомобильные шины

1912 - Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании

1920 - председатель ВЧК Феликс Дзержинский велел создать иностранный отдел (ИНО) в системе Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК),

1938 - в СССР введены трудовые книжки

1963 - впервые для жителей Западного Берлина разрешен проход через Берлинскую стену для посещения родственников в ФРГ

1966 - образован Чечельницкий район Винницкой области

1974 - Эфиопия провозглашена социалистическим государством

1991 - Алла Пугачева стала народной артисткой СССР

1991 - принят Закон о милиции. С того дня до 2016 года в Украине официально отмечался День Милиции

1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X

2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях

2000 - Национальный банк Украины начал выпуск серии монет «Памятные древние культуры Украины». В обращение вышли биметаллические монеты из драгоценных металлов «Палеолит» и «Триполье» номинальной стоимостью 20 гривен каждая, весом по 14,7 г и тиражом по 3000 штук

2012 - конец Эры Пятого Солнца по календарю майя, с возможной (по предположениям, основанным на переводе и изучении записей майя) гибелью существующей сейчас цивилизации человечества

20 декабря родились

1629 - Питер де Хох, голландский художник («Дворик»)

1841 - Фердинанд Бюиссона, французский пацифист, создатель Лиги прав человека, лауреат Нобелевской премии мира

1855 - Амвросий Андреевич Ждаха, украинский художник, график, иллюстратор, мастер акварельной миниатюры, библиофил

1868 - Харви Фаейрстоун, американский бизнесмен, производитель шин «Фаейрстоун»

1868 - Николай Богданов-Бельский русский художник-передвижник, академик живописи

1890 - Ярослав Гейровский чехословацкий химик, Нобелевский лауреат

1891 - Мария Скобцова русская поэтесса, монахиня, святая

1898 - Алексей Баландин советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа

1899 - Финн Ронне, норвежский исследователь Антарктиды, в честь которого назван шельфовый ледник

1906 - Дик Уайт, английский шпион, глава Интелленджес Сервис

1910 - Хелена Майер немецкая фехтовальщица, олимпийская чемпионка

1917 - Дэвид Джозеф Бом американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию

1922 - Джордж Хилл, американский актер, режиссер, обладатель двух «Оскаров» («Забавная ферма», «Афера», «Гавайи»)

1942 - Жан-Клод Трише, глава Европейского центрального банка (с 2003 года)

1946 - Ури Геллер израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор

1960 - Ким Ки Дук южнокорейский кинорежиссер

1980 - Эшли Коул, английский футболист, левый защитник лондонского «Челси» и сборной Англии

Умерли 20 декабря

1590 - Амбруаз Паре французский хирург, один из «отцов» современной медицины

1917 - Эрик Кэмпбелл британский комедийный актер

1929 - Эмиль Лубе французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции

1941 - Игорь Северянин русский поэт «серебряного века», переводчик

1964 - Александр Чижевский советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации

1982 - Артур Рубинштейн польский и американский пианист

1984 - Дмитрий Устинов советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза

1996 - Карл Саган американский астроном, пионер космической биологии

1999 - Риккардо Фреда итальянский режиссер, сценарист, продюсер и актер.