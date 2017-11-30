20 декабря в истории

Знаменательные события
1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января
1753 - в Петербурге издан царский указ о распространении в Гетманщине единой пошлины Российского государства
1868 - во Львове было основано культурно-просветительскую организацию «Просвита»
1892 - в США запатентованы пневматические автомобильные шины
1912 - Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании
1920 - председатель ВЧК Феликс Дзержинский велел создать иностранный отдел (ИНО) в системе Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК),
1938 - в СССР введены трудовые книжки
1963 - впервые для жителей Западного Берлина разрешен проход через Берлинскую стену для посещения родственников в ФРГ
1966 - образован Чечельницкий район Винницкой области
1974 - Эфиопия провозглашена социалистическим государством
1991 - Алла Пугачева стала народной артисткой СССР
1991 - принят Закон о милиции. С того дня до 2016 года в Украине официально отмечался День Милиции
1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X
2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях
2000 - Национальный банк Украины начал выпуск серии монет «Памятные древние культуры Украины». В обращение вышли биметаллические монеты из драгоценных металлов «Палеолит» и «Триполье» номинальной стоимостью 20 гривен каждая, весом по 14,7 г и тиражом по 3000 штук
2012 - конец Эры Пятого Солнца по календарю майя, с возможной (по предположениям, основанным на переводе и изучении записей майя) гибелью существующей сейчас цивилизации человечества
20 декабря родились
1629 - Питер де Хох, голландский художник («Дворик»)
1841 - Фердинанд Бюиссона, французский пацифист, создатель Лиги прав человека, лауреат Нобелевской премии мира
1855 - Амвросий Андреевич Ждаха, украинский художник, график, иллюстратор, мастер акварельной миниатюры, библиофил
1868 - Харви Фаейрстоун, американский бизнесмен, производитель шин «Фаейрстоун»
1868 - Николай Богданов-Бельский русский художник-передвижник, академик живописи
1890 - Ярослав Гейровский чехословацкий химик, Нобелевский лауреат
1891 - Мария Скобцова русская поэтесса, монахиня, святая
1898 - Алексей Баландин советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа
1899 - Финн Ронне, норвежский исследователь Антарктиды, в честь которого назван шельфовый ледник
1906 - Дик Уайт, английский шпион, глава Интелленджес Сервис
1910 - Хелена Майер немецкая фехтовальщица, олимпийская чемпионка
1917 - Дэвид Джозеф Бом американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию
1922 - Джордж Хилл, американский актер, режиссер, обладатель двух «Оскаров» («Забавная ферма», «Афера», «Гавайи»)
1942 - Жан-Клод Трише, глава Европейского центрального банка (с 2003 года)
1946 - Ури Геллер израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор
1960 - Ким Ки Дук южнокорейский кинорежиссер
1980 - Эшли Коул, английский футболист, левый защитник лондонского «Челси» и сборной Англии
Умерли 20 декабря
1590 - Амбруаз Паре французский хирург, один из «отцов» современной медицины
1917 - Эрик Кэмпбелл британский комедийный актер
1929 - Эмиль Лубе французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции
1941 - Игорь Северянин русский поэт «серебряного века», переводчик
1964 - Александр Чижевский советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации
1982 - Артур Рубинштейн польский и американский пианист
1984 - Дмитрий Устинов советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза
1996 - Карл Саган американский астроном, пионер космической биологии
1999 - Риккардо Фреда итальянский режиссер, сценарист, продюсер и актер.