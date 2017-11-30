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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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21 декабря в истории

21 декабря именины празднуют: Анфиса, Потап, Виктория, Сергей, Кирилл.

Знаменательные события

1192 - Герцог Леопольд V Австрийский взял в плен английского короля Ричарда I Львиное Сердце

1610 - Убит претендент на русский престол — самозванец Лжедимитрий II

1844 — Первое использование анестезии в Европе - Николай Пирогов провёл хирургическую операцию под анестезией
1867 - Император Франц Иосиф (1848-1916) утвердил австро-венгерское соглашение и Конституцию Австрии
1891 -  в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом
1898 — Открытие нового химического элемента – радия. Открытие было сделано Пьером и Мари Кюри
1898 — США установили военное правление на Филиппинах. После Испанско-американской войны Испания передала Филиппины Соединённым Штатам Америки за 20 миллионов долларов в соответствии с Парижским мирным договором 1898 года
1899 — в России вышел первый номер журнала «Огонёк». Русскоязычный еженедельный иллюстрированный журнал, получивший всенародную популярность в СССР
1913 — в американской газете, выходящей в городе Нью-Йорк, опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн
1925 — в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец „Потемкин“». Лучший фильм по признанию Американской Киноакадемии. Признан первым в числе 12-ти лучших фильмов всех времён и народов и первый среди ста лучших фильмов по опросу киноведов мира
1953 — открыта Сталиногорская детская железная дорога, которая является лучшей детской железной дорогой России
1958 — Начался первый срок президентства Шарля де Голля
1959 — Знаменитая речь Уинстона Черчилля в Парламенте Великобритании по поводу Сталина в честь его 80-летия
1968 — первый пилотируемый полёт вокруг Луны американского космического корабля «Аполлон-8»
1970 - Элвис Пресли и Ричард Никсон встретились в Овальном кабинете Белого дома. Причины и обстоятельства, при который встретились эти два человека, были показаны в художественном фильмы «Элвис встречает Никсона»
1971 - Учредили «Общественный комитет в защиту Нины Строкатовой»
1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции Вега-2 для исследования планет солнечной системы
1988 — взрыв самолёта Боинг-747-121 компании Pan American World Airways, произведённый террористами над городом Локерби (Шотландия). В общей сложности погибло 270 человек (259 при крушении самолёта (из них 243 пассажира) и 11 на земле)
1988 - Опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 «Мрия» совершил первый полет
1991 — Создание Содружества Независимых Государств как альтернатива бывшему СССР
1994 - Академия Российского телевидения за наиболее значительные достижения в области телевизионного искусства учредила ежегодную премию «ТЭФИ» (от ТелеЭФИр)
2007 — Шенгенский договор подписало девять новых стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта

21 декабря родились

1401 — Мазаччо, итальянский живописец, представитель флорентийской школы
1596 - Петр Могила, молдавский боярин, политический, церковный и образовательный деятель Речи Посполитой, архимандрит Киево-Печерского монастыря с 1627 года, Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси с 1633 года, экзарх Константинопольского патриарха
1639 — Жан Расин, французский драматург, один из «Великой Тройки» драматургов Франции XVII века, наряду с Корнелем и Мольером.
1682 - Джек Рэкхем английский пират и контрабандист начала 18 века
1773 — Броун, Роберт, выдающийся британский ботаник, открыл явление, названное Броуновское движение (тепловое беспорядочное движение микроскопических, видимых, взвешенных в жидкости (или газе) частиц твёрдого вещества)
1834 — Адольф фон Зонненталь, австрийский актёр. Его лучшие роли: Гамлет, Мортимер, Нарцисс, Поза, Фауст, Телль. В 1881 Зонненталь получил орден Железной короны, что дало ему и дворянство
1841 - Владимир Иконников - украинский историк и педагог, профессор. Один из учредителей общества Нестора Летописца, в 1874-1877 гг и в 1893-1895 его председатель
1874 -  Никанор Харитонович Онацкий, будущий украинский живописец, педагог, искусствовед, общественный деятель

1879 — Иосиф Виссарионович Сталин, советский государственный и политический деятель. В советское время после XXII съезда КПСС многочисленные памятники Сталину, стоявшие по всей стране, были разрушены и демонтированы. Уцелел только памятник на его родине — в древнем грузинском городе Гори

1896 — Константин Константинович Рокоссовский, советский военачальник, Маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза
1900 — Вишневский Всеволод Витальевич, писатель. Известен как активный противник Михаила Булгакова и Михаила Зощенко. В романе «Мастер и Маргарита» — персонаж «Мстислав Лаврович»
1904 - Петр Кошевой советский военачальник, Маршал Советского Союза

1917 - Генрих Теодор Белль немецкий писатель, переводчик, Нобелевский лауреат
1921 - Аугусто Монтерросо гватемальский писатель

1925 — Ольга Аросева, актриса театра и кино. Известна исполнением комедийных, острохарактерных ролей  («Берегись автомобиля», «Пеппи Длинный чулок» и др.)
1934 - выдающийся деятель в сфере промышленности и техники – Игорь Васильевич Павлов
1937 — Джейн Фонда, американская актриса, модель, писательница, продюсер, общественная активистка и филантроп, дочь актёра Генри Фонды
1940 — Фрэнк Заппа, американский композитор, певец, гитарист. Был руководителем рок-группы The Mothers of Invention. Лауреат премии «Грэмми»
1948 — Сэмюэль Джексон, американский актёр («Криминальное чтиво», «Крепкий орешек 3» и пр.)
1967 — Михаил Саакашвили, экспрезидент Грузии, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «революции роз», в результате которой был отрешён от власти Эдуард Шеварднадзе, эксгубернатор Одеской области, лидер «Руху за очищення»
1977 — Анфиса Чехова, телеведущая. Вела телевизионное эротическое шоу «Секс с Анфисой Чеховой», выходившее на российском канале ТНТ

Умерли 21 декабря

 1375 - Джованни Боккаччо итальянский писатель и поэт

1610 - Лжедмитрий II русский политический деятель, самозванец

1917 - Генрих Трюбнер немецкий художник

1940 - Фрэнсис Скотт Фицджеральд американский писатель

 1942 - Франц Боас американский антрополог, лингвист и естествоиспытатель

 1958 - Лион Фейхтвангер немецкий писатель, драматург

1993 - Кола Бельды советский и российский певец, Заслуженный артист России

 1993 - Иван Козловский советский певец-тенор, режиссер, Народный артист СССР

 2016 - Вячеслав Шалевич российский и советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

Общество Иосиф Сталин Мрия
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