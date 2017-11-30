Такое мнение высказал в интервью "Новому времени" бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

По его мнению, в Кремле считают, что Донбасс уже не стоит потраченных на него усилий.

"Думаю, преимущества, которые они получили, войдя на Донбасс, оказались гораздо ниже ожидаемых, а вот цена этого шага – довольно высока. Кремль не ожидал, что США и Европа будут сохранять санкции так долго. Когда случилась война в Грузии в 2008 году, санкции в отношении России были непродолжительными. Вполне возможно, что, войдя в Крым и на Донбасс, Путин надеялся получить такую же непродолжительную реакцию", – сказал Тейлор.

Он отметил, что благодаря санкциям против России, Донбасс и Крым для оккупантов стал тяжелой ношей и слишком дорогим удовольствием, поэтому Кремль подумывает о том, как оттуда уйти.

"Все эти расходы явно превышают выгоды, и это открывает пространство для переговоров. Поэтому я думаю и надеюсь, что россияне все же рассматривают варианты постепенного выхода с Донбасса. Еще прошлым летом в окружении Путина обсуждалось, что оставаться на Донбассе – не самая лучшая идея, и важно как‑то постепенно оттуда выходить", – добавил дипломат.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказывал, что Путин хочет обменять Донбасс, так как осознает, что война за Украину проиграна. По его словам, российский лидер пытается выторговать себе лучшие условия для вывода войск.

Источник: "Сегодня"