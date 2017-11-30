Новый законопроект: запрет на пальмовое масло - продуктовую отраву

Замаскированные "безвредные" продукты питания, которые вы покупаете в любимом супермаркете каждый день, могут принести больше вреда вашему здоровью, чем что-либо.

В последнее время озвучивают серьезные предостережения относительно пальмового масла. Сначала о его вреде стали трубить диетологи и специалисты по питанию, позже – СМИ, и наконец-то пальмовым маслом всерьез заинтересовались в украинском парламенте.

Война Рады с маслом

В начале декабря стало известно о том, что в Верховную Раду подали законопроект №3871, который предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве молочной продукции.

Так народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук отметил, что нужно немедленно прекратить травить им украинцев. По его словам, для запрета есть две причины. Во-первых, пальмовое масло вредно для здоровья. Во-вторых, это вопрос украинской экономики.

"Пальмовое масло в качестве заменителя используется там, где должно использоваться молоко. У нас уничтожено животноводчество, потому что завозится пальмовое масло, вместо того, чтобы покупалась молочная продукция у жителей сел", – отметил Мосийчук.

Он отмечает, что законопроект направлен на то, чтобы люди имели возможность покупать натуральный продукт отечественного производства.

Часто производители, которые раньше использовали гидрированные масла при консервировании, отказываются от них из-за доказанного вреда. Как известно, они изменяют структуру и гибкость клеточных мембран по всему телу, что может привести к множеству изнурительных и хронических заболеваний, например, раку. Именно поэтому производители ищут альтернативу, заменяя гидрированные масла сравнительно дешевым аналогом – пальмовым маслом.

Где прячется "враг"

Пальмовое масло изготавливают из плодов масличной пальмы. Оно отлично подходит для выпечки, а также кондитерских изделий, особенно тех, которые предназначены для длительного хранения. Масло легкодоступно и стоит очень дешево. Отличается высокой устойчивостью к окислению, поэтому может долго храниться.