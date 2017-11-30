Новый законопроект: запрет на пальмовое масло - продуктовую отраву

Замаскированные "безвредные" продукты питания, которые вы покупаете в любимом супермаркете каждый день, могут принести больше вреда вашему здоровью, чем что-либо.
В последнее время озвучивают серьезные предостережения относительно пальмового масла. Сначала о его вреде стали трубить диетологи и специалисты по питанию, позже – СМИ, и наконец-то пальмовым маслом всерьез заинтересовались в украинском парламенте.
Война Рады с маслом
В начале декабря стало известно о том, что в Верховную Раду подали законопроект №3871, который предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве молочной продукции.
Так народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук отметил, что нужно немедленно прекратить травить им украинцев. По его словам, для запрета есть две причины. Во-первых, пальмовое масло вредно для здоровья. Во-вторых, это вопрос украинской экономики.
"Пальмовое масло в качестве заменителя используется там, где должно использоваться молоко. У нас уничтожено животноводчество, потому что завозится пальмовое масло, вместо того, чтобы покупалась молочная продукция у жителей сел", – отметил Мосийчук.
Он отмечает, что законопроект направлен на то, чтобы люди имели возможность покупать натуральный продукт отечественного производства.
Часто производители, которые раньше использовали гидрированные масла при консервировании, отказываются от них из-за доказанного вреда. Как известно, они изменяют структуру и гибкость клеточных мембран по всему телу, что может привести к множеству изнурительных и хронических заболеваний, например, раку. Именно поэтому производители ищут альтернативу, заменяя гидрированные масла сравнительно дешевым аналогом – пальмовым маслом.
Где прячется "враг"
Пальмовое масло изготавливают из плодов масличной пальмы. Оно отлично подходит для выпечки, а также кондитерских изделий, особенно тех, которые предназначены для длительного хранения. Масло легкодоступно и стоит очень дешево. Отличается высокой устойчивостью к окислению, поэтому может долго храниться.
В основном пальмовое масло используют в пищевой промышленности. Оно применяется при приготовлении вафель, бисквитных рулетов, тортов, кремов, на нем обжариваются полуфабрикаты. Данное масло входит в состав плавленого сыра, сгущенного молока, комбинированного масла, его добавляют в творожные десерты и творог. Многие современные рецептуры не обходятся без пальмового масла. Также им частично заменяют молочный жир.
На самом деле легче перечислить те продукты, в которых нет пальмового масла, чем те, в которых оно присутствует.
По словам врача-диетолога Яны Кравченко, пальмовое масло, а точнее "жир", который получают из мякоти плодов пальмовых деревьев, может быть разным: все зависит от того, каким образом его добыли. Если добываемое масло не рафинировалось и не дезодорировалось, а добывалось с помощью щадящих технологий, такое масло максимально приближено к природе. Соответственно – человеческий организм в состоянии его переварить без особых затруднений и значительных последствий.
Но такое масло, как правило, быстро портится и обходится производителю дороже, чем, например, техническое или рафинированное, которое превратили из жидкого состояния в твердую субстанцию, трансжир, который может храниться годами.
"А, как известно, когда спорят здоровье и бизнес – побеждает всегда последнее. Поэтому сейчас тяжело найти выпечку, торты, пирожные, хлеб, замороженное тесто, сухие завтраки и даже якобы полезные злаковые батончики без добавления дешевого и катастрофически вредного рафинированного пальмового масла", – подчеркнула Кравченко.
Бомба замедленного действия
Диетолог отмечает, что пальмовое масло – это "бомба замедленного действия". Рано или поздно, его потребление даст о себе знать в виде гормональных сбоев, ишемической болезни сердца, атеросклероза, рака и других тяжелых заболеваний. А одной печеньки-пончика в день достаточно, для того, чтобы уже через два года ухудшить состояние своей сердечно-сосудистой системы в среднем на 20%!
"Трансжиры забивают наши сосуды, повышают уровень холестерина, способствуют накоплению шлаков, выделяют токсины, являются причиной лишнего веса и ожирения, могут спровоцировать возникновение и развитие злокачественных опухолей. И даже сделать человека бесплодным”, – предупреждает Кравченко.
Чем заменить?
Яна Кравченко добавляет, что пальмовое масло в виде трансжира употреблять в пищу категорически запрещено в любых количествах. Если масло добыто путем первого холодного отжима, его можно потреблять в умеренных количествах в сыром виде. А вот нагревая даже самое полезное масло свыше 100 градусов, мы получаем канцероген.
Вы спросите: на чем тогда жарить? От такого рода термической обработки лучше совсем отказаться. А если и жарить в редких случаях, то на топленом сливочном масле или на натуральном кокосовом.
Источник: "Обозреватель"