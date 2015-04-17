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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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23 декабря в истории

23 декабря именины празднуют: Ангелина, Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан, Фекла.

Знаменательные события

1583 - Папа римский Климентий VIII формально принял украинскую православную церковь под свой протекторат. Это известие вызвало в Украине многочисленные протесты и возмущение - для широких масс идея объединения всего христианства отступала перед угрозой латинизации Украины
1873 -  усилиями творческой интеллигенции Галичины и Приднепровья во Львове было основано Литературное общество им. Т. Г. Шевченко
1913 - Состоялся первый полет самолета И. Сикорского «Илья Муромец». Этот самолет поставил ряд рекордов: грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полета. Является первым в мире бомбардировщиком, который массово производился
1913 - основана Федеральная резервная система (США) с некоторых крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в систему, имеют право осуществлять эмиссию долларов
1914 - император Николай II утвердил решение о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» – первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, от которого берет свое начало Дальняя авиация России

1917 - Вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок»

1943 - В ходе Великой Отечественной войны завершилась Битва за Днепр Битва за Днепр – комплекс операций советской армии по освобождению Левобережной Украины от фашистских захватчиков
1947 - 1 января в Советском Союзе объявили выходным днем
1947 - Первая демонстрация транзистора на Bell Labs, бывшей американской корпорации, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем
1953 - В ходе специального заседания Верховного суда СССР вынесен смертный приговор министру внутренних дел СССР, маршалу Лаврентию Берии, обвиняемому в сговоре с целью единоличного захвата власти. Согласно официальной версии, в этот же день Берия был расстрелян
1963 - Папа римский Павел VI повысил статус Украинской Греко-Католической Церкви с уровня митрополии до уровня верховного архиепископства
1972 - Шестнадцать человек, выживших после крушения самолета рейса 571 компании Air Force в Андах, были спасены через 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров
1986 - В Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров

23 декабря родились

1750 - Фридрих Август III, курфюрст саксонский, с 1806 король саксонский 
1777 - Александр I Романов российский император (1801-1825)
1799 - Карл Брюллов, русский художник («Последний день Помпеи», «Всадница» и многие другие) 
1805 - Джозеф Смит, основатель Церкви мормонов (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней) в штате Нью-Йорк. В 1844 году выдвигался на пост президента США
1858 - Владимир Немирович-Данченко, российский актер и режиссер, один из основателей МХАТа
1878 - Степан Прокофьевич Тимошенко, ученый механик, отец современной механики сплошных сред (раздел механики, посвященный движению газообразных, жидких и твердых деформированных тел)

1897 - Дмитрий Григорьевич Бандривский, будущий украинский поэт, писатель, языковед, этнограф, литературовед, педагог
1916 - Дино Ризи итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии

1922 - Мишелин Остермайер французская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка, музыкант
1924 - Михаил Водяной (настоящая фамилия - Вассерман), артист оперетты, руководитель Одесского театра музыкальной комедии, который теперь носит его имя
1925 - Пьер Береговуа - французский политик-социалист, премьер-министр Франции в 1992-1993. Его семья украинского происхождения, из эмиграции времен гражданской войны
1929 - Чет Бейкер американский джазовый музыкант
1931 - Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Один из наиболее популярных советских киноактеров
1933 - Акихито, с 1989 года правящий император Японии, 125-й в династии
1934 - Наталья Фатеева, советская и русская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза
1953 - Мария Романова, титулованная Великой княгиней, председателем Российского Императорского Дома Романовых и «де-юре Ее императорское величество Государыня Императрица и Самодержица Всероссийская»
1968 - Карла Бруни, французская певица итальянского происхождения, бывшая модель, жена президента Франции Николя Саркози

Умерли  23 декабря

1534 - Отто Брунфельс немецкий богослов и ботаник

1857 - Ашиль Девериа французский художник, акварелист и литограф

1942 - Константин Бальмонт русский поэт-символист, переводчик, эссеист

1953 - Лаврентий Берия советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина 1972 - Андрей Туполев советский авиаконструктор, создатель самолетов серии «ТУ», академик

1973 - Джерард Петер Койпер нидерландский и американский астроном

1998 - Анатолий Рыбаков советский писатель-романист

 2013 - Михаил Калашников советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук. 

Общество Академик Сахаров Берия Калашников
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