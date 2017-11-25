Анекдоты недели - 126

Портреты Ираклия Пирцхалавы, Ингеборги Дапкунайте и Джавахарлала Неру висят в каждой уважающей себя логопедической клинике.
***
- Вась, а у тебя когда профессиональный праздник?
- 8 августа - День офтальмолога и 13 августа - День строителя.
- Кем же ты работаешь?
- Глазки в двери вставляю.
***
- Вы интересуетесь политикой?
- Конечно!
- Актив или пассив?
- В смысле?!
- Ну в смысле депутат или просто телевизор смотрите?
***
Идет зачет по роману Толстого "Анна Каренина". Студент долго и нудно рассказывает о жизни Вронского. Преподаватель устал слушать.
- О герое романа вы рассказали достаточно. Теперь расскажите о героине.
Студент оживляется.
- Героин - сильная вещь. А почему вы об этом спрашиваете?
***
Погода шепчет: купи пальто. Зарплата шепчет: и так тепло.
***
- Дорогой, тебе надо бы походить в тренажерный зал, сбросить появившиеся излишки.
- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.
- Я женщина. Мне простительно.
- А я мужчина. Мне по фигу.
***
На самом деле я всегда спешу делать добро, просто иногда не успеваю.
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После праздника трудовик ставит пятерки тем, кто тише пилит.
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Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.
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Два одессита рассматривают статую Свободы.
- Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она таки могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру - в другой. Да еще в ночнушке и в бигудях.
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Вчера в нашем городе был дерзко ограблен магазин "Все для рыбалки". Судя по украденному, злоумышленники идут на леща.
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Когда я был маленьким, я был глупым. Прошло время, все изменилось.
Теперь я большой и тупой.
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Когда мне было семь лет, я мечтала о том, чтобы на всей земле победил коммунизм.
В семнадцать я грезила о неземной любви и прекрасном принце на белом коне.
Теперь мне сорок, и я тупо хочу денег!
***
Мне иногда какие-то люди звонят и спрашивают: «Ну так что, можно наконец цемент выгружать?» Ну а поскольку я добрый по натуре, то отвечаю: «Выгружайте!»
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- Нам надо поговорить.
- О чем?
- О нас.
- С кем?
Продвинутый одесский пятиклассник Фима свободно разговаривает на русском, украинском, английском и на других уроках тоже....
- Мой братик сказал, что боится спать один. Я утешил его тем, что он неодинок: ведь под его кроватью живет...
Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку с кофе на кофейный след от предыдущей чашки....
Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется....
На работе у нас строгий дресс-код. Единственное послабление: если ты в отпуске, то на работу можно идти в джинсах....