Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 126

Когда мне нездоровится, то обычно вяло лежу на диване. А когда здоровится, то в основном лежу там же, но с энтузиазмом.

Портреты Ираклия Пирцхалавы, Ингеборги Дапкунайте и Джавахарлала Неру висят в каждой уважающей себя логопедической клинике. 

***

- Вась, а у тебя когда профессиональный праздник?

- 8 августа - День офтальмолога и 13 августа - День строителя.

- Кем же ты работаешь?

- Глазки в двери вставляю.

***

- Вы интересуетесь политикой?

- Конечно!

- Актив или пассив?

- В смысле?!

- Ну в смысле депутат или просто телевизор смотрите?

***

Идет зачет по роману Толстого "Анна Каренина". Студент долго и нудно рассказывает о жизни Вронского. Преподаватель устал слушать.

- О герое романа вы рассказали достаточно. Теперь расскажите о героине.

Студент оживляется.

- Героин - сильная вещь. А почему вы об этом спрашиваете?

***

Погода шепчет: купи пальто. Зарплата шепчет: и так тепло.

***

- Дорогой, тебе надо бы походить в тренажерный зал, сбросить появившиеся излишки.

- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.

- Я женщина. Мне простительно.

- А я мужчина. Мне по фигу.

***

На самом деле я всегда спешу делать добро, просто иногда не успеваю.

***

После праздника трудовик ставит пятерки тем, кто тише пилит.

***

Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.

***

Два одессита рассматривают статую Свободы.

- Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она таки могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру - в другой. Да еще в ночнушке и в бигудях.

***

Вчера в нашем городе был дерзко ограблен магазин "Все для рыбалки". Судя по украденному, злоумышленники идут на леща.

***

Когда я был маленьким, я был глупым. Прошло время, все изменилось.

Теперь я большой и тупой.

***

Когда мне было семь лет, я мечтала о том, чтобы на всей земле победил коммунизм.

В семнадцать я грезила о неземной любви и прекрасном принце на белом коне.

Теперь мне сорок, и я тупо хочу денег!

***

Мне иногда какие-то люди звонят и спрашивают: «Ну так что, можно наконец цемент выгружать?» Ну а поскольку я добрый по натуре, то отвечаю: «Выгружайте!»

***

- Нам надо поговорить.
- О чем?
- О нас.
- С кем?  

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