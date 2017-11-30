24 декабря в истории

Знаменательные события
1653 - Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем
1790 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова
1801 - Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль
1865 - После поражения в Гражданской войне 1861-1865 годов в США несколько ветеранов-конфедератов создали тайную расистскую террористическую организацию Ку-клукс-клан
1914 - Краткое неофициальное прекращение боевых действий на западном фронте Первой мировой войны, проходившем в Сочельник и Рождество между британскими и французскими солдатами с одной стороны, и немецкими с другой
1917 - Проведен Всеукраинский (большевистский) съезд Советов в Харькове, на котором провозглашено марионеточной Украинской Советской республики - УНР.
1924 - Албания стала республикой, но уже в 1928 году парламент распущен, а Албания провозглашена королевством
1943 - Начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине
1975 - принят в эксплуатацию крупнейший в Советском Союзе Теофипольский сахарный завод (Хмельницкая область)
1979 - СССР начал оккупацию Афганистана. Это произошло вследствие оказания военного сопротивления моджахедов и привело к вводу советских войск
1982 - Опытный образец большого серийного грузового самолета в мире Ан-124 «Руслан» совершил первый полет
1997 - Состоялся первый концерт группы «Мандры». Этот день считается датой основания группы
24 декабря родились
1167 - Иоанн Безземельный король Англии (1199-1216) и герцог Аквитании из династии Плантагенетов
1491 - Святой Игнатий Лойола, основатель Ордена Иезуитов. Игнатий Лойола был активным борцом с протестантской Реформацией, поборником католических ценностей и защитником Папского авторитета в Европе
1790 - Жан-Франсуа Шампольон французский историк-ориенталист, основатель египтологии
1798 - Адам Мицкевич, польский поэт-романтик. Поэзией Адама Мицкевича восхищался Тарас Григорьевич Шевченко. Впоследствии его произведения перевели Иван Франко, Леся Украинска, Максим Рыльский, Бажан, Андрей Малышко и Иван Драч
1818 - Джеймс Джоуль английский физик, член Лондонского королевского общества
1837 - Елизавета Баварская, супруга императора Франца Иосифа I, по рождению принцесса Баварии. Императрица Австрии с 24 апреля 1854 (дня заключения брака), королева-консорт Венгрии
1844 - Желехивский Евгений Иеронимович, лексикограф, фольклорист и педагог, автор «Малорусско-немецкого словаря»
1868 - Эмануил Ласкер немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик
1901 - Александр Фадеев советский писатель и общественный деятель
1903 - Джозеф Корнелл американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист
1903 - Алексей Душкин советский архитектор и градостроитель
1905 - Говард Хьюз (младший) американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер
1905 - Константин Данькевич, украинский композитор, народный артист СССР (опера «Трагическая ночь», балет «Лилия»)
1906 - Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, написавший более 80 детективов. Интересно, что события большинства его произведений происходят в США, герои разговаривают американским сленгом, хотя сам автор там ни разу не был
1908 - Любовь Добржанская, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР («Берегись автомобиля», «Ирония судьбы или с легким паром» и многие другие)
1922 - Ава Гарднер американская актриса
1924 - Виктор Балашов советский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист России
1936 - Анатолий Равикович советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1937 - Вячеслав Чорновил, литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа
1946 - Леонид Филатов, русский актер, режиссер, поэт
1971 - Рики Мартин, Пуэрториканский певец, один из самых продаваемых латиноамериканских артистов, который неоднократно был награжден премиями «Грэмми»
1981 - Дима Билан, российский певец, первый российский исполнитель - победитель Евровидения в 2008 году
Умерли 24 декабря
1863 - Уильям Теккерей английский писатель
1872 - Уильям Джон Ранкин шотландский инженер и физик
1889 - Сергей Боткин русский врач-терапевт и общественный деятель
1927 - Владимир Бехтерев русский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии
1938 - Бруно Таут немецкий архитектор и градостроитель
2012 - Ефим Хайдуров советский спортсмен (пулевая стрельба), конструктор-оружейник, тренер.