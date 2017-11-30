24 декабря в истории 24 декабря именины празднуют: Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр.

Сочельник у западных христиан

День работников архивных учреждений

Знаменательные события

1653 - Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем

1790 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова

1801 - Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль

1865 - После поражения в Гражданской войне 1861-1865 годов в США несколько ветеранов-конфедератов создали тайную расистскую террористическую организацию Ку-клукс-клан

1914 - Краткое неофициальное прекращение боевых действий на западном фронте Первой мировой войны, проходившем в Сочельник и Рождество между британскими и французскими солдатами с одной стороны, и немецкими с другой

1917 - Проведен Всеукраинский (большевистский) съезд Советов в Харькове, на котором провозглашено марионеточной Украинской Советской республики - УНР.

1924 - Албания стала республикой, но уже в 1928 году парламент распущен, а Албания провозглашена королевством

1943 - Начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине

1975 - принят в эксплуатацию крупнейший в Советском Союзе Теофипольский сахарный завод (Хмельницкая область)

1979 - СССР начал оккупацию Афганистана. Это произошло вследствие оказания военного сопротивления моджахедов и привело к вводу советских войск

1982 - Опытный образец большого серийного грузового самолета в мире Ан-124 «Руслан» совершил первый полет

1997 - Состоялся первый концерт группы «Мандры». Этот день считается датой основания группы

24 декабря родились

1167 - Иоанн Безземельный король Англии (1199-1216) и герцог Аквитании из династии Плантагенетов

1491 - Святой Игнатий Лойола, основатель Ордена Иезуитов. Игнатий Лойола был активным борцом с протестантской Реформацией, поборником католических ценностей и защитником Папского авторитета в Европе

1790 - Жан-Франсуа Шампольон французский историк-ориенталист, основатель египтологии

1798 - Адам Мицкевич, польский поэт-романтик. Поэзией Адама Мицкевича восхищался Тарас Григорьевич Шевченко. Впоследствии его произведения перевели Иван Франко, Леся Украинска, Максим Рыльский, Бажан, Андрей Малышко и Иван Драч

1818 - Джеймс Джоуль английский физик, член Лондонского королевского общества

1837 - Елизавета Баварская, супруга императора Франца Иосифа I, по рождению принцесса Баварии. Императрица Австрии с 24 апреля 1854 (дня заключения брака), королева-консорт Венгрии

1844 - Желехивский Евгений Иеронимович, лексикограф, фольклорист и педагог, автор «Малорусско-немецкого словаря»

1868 - Эмануил Ласкер немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик

1901 - Александр Фадеев советский писатель и общественный деятель

1903 - Джозеф Корнелл американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист

1903 - Алексей Душкин советский архитектор и градостроитель

1905 - Говард Хьюз (младший) американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер

1905 - Константин Данькевич, украинский композитор, народный артист СССР (опера «Трагическая ночь», балет «Лилия»)

1906 - Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, написавший более 80 детективов. Интересно, что события большинства его произведений происходят в США, герои разговаривают американским сленгом, хотя сам автор там ни разу не был

1908 - Любовь Добржанская, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР («Берегись автомобиля», «Ирония судьбы или с легким паром» и многие другие)

1922 - Ава Гарднер американская актриса

1924 - Виктор Балашов советский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист России

1936 - Анатолий Равикович советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1937 - Вячеслав Чорновил, литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа

1946 - Леонид Филатов, русский актер, режиссер, поэт

1971 - Рики Мартин, Пуэрториканский певец, один из самых продаваемых латиноамериканских артистов, который неоднократно был награжден премиями «Грэмми»

1981 - Дима Билан, российский певец, первый российский исполнитель - победитель Евровидения в 2008 году

Умерли 24 декабря

1863 - Уильям Теккерей английский писатель

1872 - Уильям Джон Ранкин шотландский инженер и физик

1889 - Сергей Боткин русский врач-терапевт и общественный деятель

1927 - Владимир Бехтерев русский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии

1938 - Бруно Таут немецкий архитектор и градостроитель

2012 - Ефим Хайдуров советский спортсмен (пулевая стрельба), конструктор-оружейник, тренер.