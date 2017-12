26 декабря в истории 26 декабря именины празднуют: Аркадий, Аза, Александр, Анастасия, Арсений, Владимир, Гавриил, Герман, Евгений, Иван, Николай, Орест, Элеонора.

Знаменательные события

1776 - Во Трентоне войска Джорджа Вашингтона одержали победу над англичанами, которая стала переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость

1783 - Продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты

1805 - В Пресбурге (ныне Братислава) Франция и Австрия подписали мирный договор, завершивший войну третьей антифранцузской коалиции

1812 - Солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России

1825 - В Петербурге произошло восстание декабристов

1898 - Пьером и Марией Кюри открыто радиоактивный элемент Радий

1908 - Победив нокаутом канадца Томми Бернса в 14 раунде боя, состоявшегося в австралийском городе Сидней, Джек Джонсон стал первым негром, который получил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой категории

1918 - было провозглашено восстановление УНР и сформировано правительство государства - Совет Народных Министров УНР

1931 - В Токио основан автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в «Nissan». Первой продукцией компании были автомобили и грузовики, которые выпускались под торговой маркой Datsun

1941 - Началась Керченская десантная операция советских войск

1963 - Фирма грамзаписи «Capitol Records» выпустила первый в США сингл группы The Beatles «I Want to Hold Your Hand / I Saw Her Standing There», который 1 февраля следующего года вышел на первое место в американском хит -параде, началось «британское вторжение» битломании в США

1990 - Во время IV Съезда народных депутатов, что с 17 декабря проходил в Москве, по инициативе президента СССР Михаила Горбачева избран первым вице-президента СССР. Им стал профсоюзный деятель Геннадий Янаев, который менее чем через год возглавил антигорбачевский путч

1991 - Совет Республик Верховного Совета СССР провела свое последнее заседание, которое констатировало факт прекращения существования Советского Союза

2004 - На юг Азии обрушилось гигантское цунами, в акватории Индийского океана близ северной части острова Суматра (Индонезия) Национальным центром сейсмологической информации США был зафиксирован подземный толчок силой 8,9 балла по шкале Рихтера

2004 - наиболее смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симеулуе

2004 - В Украине проведено Переголосование второго тура 26 декабря 2004, на котором победу одержал Виктор Ющенко

26 декабря родились

1194 - Фридрих II, император Священной Римской империи с 1220 года

1664 - Иоганн Динглингер немецкий ювелир

1791 - Чарльз Бэббидж, британский математик

1845 - Николай Николаевич Златовратский, русский писатель

1862 - Александр Амфитеатров, писатель, публицист, литературный и театральный критик, драматург

1873 - Ральф Норман Энджелл английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат

1891 - Генри Миллер, американский писатель и художник

1893 - Мао Цзэдун, лидер коммунистической партии Китая с 1943, руководитель китайского государства

1898 - Евгений Павлович Плужник, украинский поэт, драматург, учитель, литературный критик, переводчик

1917 - Юрий Сергеевич Асеев, украинский архитектор и искусствовед

1943 - Валерий Михайлович Приемихов - советский и российский актер и режиссер

1949 - Михаил Сергеевич Боярский, российский актер театра и кино, певец

1953 - Томас Хендрик Ильвес, президент Эстонии

1963 - Ларс Ульрих, датский музыкант, барабанщик известной группы "Metallica"

Умерли 26 декабря

1530 - Бабур тимуридский полководец, основатель империи Великих Моголов, поэт и писатель

1806 - Кармонтель французский поэт, художник и архитектор

1890 - Генрих Шлиман немецкий археолог-любитель, открывший Трою

1933 - Анатолий Луначарский русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения

1972 - Гарри Трумэн 33-й Президент США (1945-1953), американский государственный деятель

1977 - Говард Хоукс американский кинорежиссер, сценарист, продюсер

1979 - Владимир Сафронов советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР

2006 - Джеральд Форд 38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель

2009 - Ив Роше французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher.