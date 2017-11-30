27 декабря в истории 27 декабря День Ангела празднуют Илларион и Николай.

Знаменательные события

537 - В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии

1831 - Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулирует теорию эволюции

1897 - В Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак»

1918 - Начало польского восстания в Германии

1918 - Временное рабоче-крестьянское правительство Украины с целью организации в стране регулярных вооруженных сил постановило создать Украинскую Красную армию

1927 - И. В. Сталин объявил об окончании действия НЭП-а

1929 - Старт политики ликвидации кулачества как класса, проводившейся по инициативе Иосифа Сталина

1932 - Постановление ЦИК и СНК СССР о введении в СССР единой паспортной системы и "обязательной записи паспортов" (по ней преследовались, в частности, кобзари как люди, "которые не проводят общественно-полезной работы")

1938 - президент Рузвельт объявляет начало Программы обучения гражданских пилотов и формирования Гражданского аэропатруля - вспомогательной гражданской организации ВВС США

1945 - Основан Международный валютный фонд

1953 - опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Йона Тихого»

1979 - штурм дворца Амина в Кабуле, Афганистан. Советские военные убили президента Афганистана Хафизулу Амина

1994 - в Москве у южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус

2004 - Зафиксирован взрыв суперновых звезд на расстоянии около 50 000 световых лет

2008 - началась антитеррористическая военная операция израильской армии против Хамас в Секторе Газа. Кодовое название операции - «Литий свинец»

27 декабря родились

1571 - Иоганн Кеплер, немецкий астроном, первым заявил, что планеты вращаются вокруг Солнца

1595 - Богдан Хмельницкий, украинский гетман, возглавил Национально-освободительную войну 1648-1657 гг. (Хмельнитчину)

1654 - Якоб Бернулли швейцарский математик

1717 - Пий VI (в миру Джананджело граф Браски), Папа Римский (1775-1799 гг)

1761 - Михаил Барклай-де-Толли российский полководец, герой Отечественной войны 1812

1773 - Джордж Кэйли английский ученый и изобретатель

1822 - Луи Пастер, французский химик и биолог

1832 - Павел Михайлович Третьяков, российский предприниматель и меценат, собиратель произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи

1859 - Людвик Заменгоф польский врач и лингвист, создатель эсперанто

1876 - Иван Алчевский, оперный певец, артист и театральный деятель

1876 - Кодзуи Отани японский путешественник-исследователь

1901 - Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), известная немецкая и американская киноактриса, певица

1908 - Василий Маргелов, генерал армии СССР, командующий Воздушно-десантных войск СССР

1910 - Георгий Гаузе советский эколог, микробиолог, эволюционист, академик АМН СССР

1925 - Мишель Пикколи, французский актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер

1934 - Николай Сличенко советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР

1934 - Лариса Латынина, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр

1939 - Эммануил Виторган, советский, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист России. Снялся более чем в семидесяти фильмах

1948 - Жерар Депардье, французский актер, лауреат премий «Золотой глобус» и «Сезар», ресторатор, винодел. Считается одним из лучших актеров во Франции

1971 - Сергей Бодров, русский режиссер, актер, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад» и «Брат 2», ведущий телепрограммы «Взгляд» и проекта «Последний герой»

1974 - Алена Винницкая, автор и исполнитель песен в стиле поп рок. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра»

Умерли 27 декабря

1924 - Леон Бакст русский художник, сценограф, книжный иллюстратор

1938 - Осип Мандельштам русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик

1944 - Эми Бич американская пианистка и композитор

1997 - Тамара Тышкевич советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка

2001 - Борис Рыбаков советский археолог и историк, академик РАН

2003 - Энрике Бернат испанский бизнесмен, основатель компании «Чупа Чупс»

2007 - Беназир Бхутто премьер-министр Исламской республики Пакистан (в 1988-1990 и 1993-1996 годах).