27 декабря в истории

Знаменательные события
537 - В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии
1831 - Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулирует теорию эволюции
1897 - В Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак»
1918 - Начало польского восстания в Германии
1918 - Временное рабоче-крестьянское правительство Украины с целью организации в стране регулярных вооруженных сил постановило создать Украинскую Красную армию
1927 - И. В. Сталин объявил об окончании действия НЭП-а
1929 - Старт политики ликвидации кулачества как класса, проводившейся по инициативе Иосифа Сталина
1932 - Постановление ЦИК и СНК СССР о введении в СССР единой паспортной системы и "обязательной записи паспортов" (по ней преследовались, в частности, кобзари как люди, "которые не проводят общественно-полезной работы")
1938 - президент Рузвельт объявляет начало Программы обучения гражданских пилотов и формирования Гражданского аэропатруля - вспомогательной гражданской организации ВВС США
1945 - Основан Международный валютный фонд
1953 - опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Йона Тихого»
1979 - штурм дворца Амина в Кабуле, Афганистан. Советские военные убили президента Афганистана Хафизулу Амина
1994 - в Москве у южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус
2004 - Зафиксирован взрыв суперновых звезд на расстоянии около 50 000 световых лет
2008 - началась антитеррористическая военная операция израильской армии против Хамас в Секторе Газа. Кодовое название операции - «Литий свинец»
27 декабря родились
1571 - Иоганн Кеплер, немецкий астроном, первым заявил, что планеты вращаются вокруг Солнца
1595 - Богдан Хмельницкий, украинский гетман, возглавил Национально-освободительную войну 1648-1657 гг. (Хмельнитчину)
1654 - Якоб Бернулли швейцарский математик
1717 - Пий VI (в миру Джананджело граф Браски), Папа Римский (1775-1799 гг)
1761 - Михаил Барклай-де-Толли российский полководец, герой Отечественной войны 1812
1773 - Джордж Кэйли английский ученый и изобретатель
1822 - Луи Пастер, французский химик и биолог
1832 - Павел Михайлович Третьяков, российский предприниматель и меценат, собиратель произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи
1859 - Людвик Заменгоф польский врач и лингвист, создатель эсперанто
1876 - Иван Алчевский, оперный певец, артист и театральный деятель
1876 - Кодзуи Отани японский путешественник-исследователь
1901 - Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), известная немецкая и американская киноактриса, певица
1908 - Василий Маргелов, генерал армии СССР, командующий Воздушно-десантных войск СССР
1910 - Георгий Гаузе советский эколог, микробиолог, эволюционист, академик АМН СССР
1925 - Мишель Пикколи, французский актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер
1934 - Николай Сличенко советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР
1934 - Лариса Латынина, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр
1939 - Эммануил Виторган, советский, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист России. Снялся более чем в семидесяти фильмах
1948 - Жерар Депардье, французский актер, лауреат премий «Золотой глобус» и «Сезар», ресторатор, винодел. Считается одним из лучших актеров во Франции
1971 - Сергей Бодров, русский режиссер, актер, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад» и «Брат 2», ведущий телепрограммы «Взгляд» и проекта «Последний герой»
1974 - Алена Винницкая, автор и исполнитель песен в стиле поп рок. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра»
Умерли 27 декабря
1924 - Леон Бакст русский художник, сценограф, книжный иллюстратор
1938 - Осип Мандельштам русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик
1944 - Эми Бич американская пианистка и композитор
1997 - Тамара Тышкевич советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка
2001 - Борис Рыбаков советский археолог и историк, академик РАН
2003 - Энрике Бернат испанский бизнесмен, основатель компании «Чупа Чупс»
2007 - Беназир Бхутто премьер-министр Исламской республики Пакистан (в 1988-1990 и 1993-1996 годах).