Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:05128

27 декабря в истории

27 декабря День Ангела празднуют Илларион и Николай.

Знаменательные события

537 - В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии

1831 - Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулирует теорию эволюции
1897 - В Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак»
1918 - Начало польского восстания в Германии
1918 - Временное рабоче-крестьянское правительство Украины с целью организации в стране регулярных вооруженных сил постановило создать Украинскую Красную армию
1927 - И. В. Сталин объявил об окончании действия НЭП-а
1929 - Старт политики ликвидации кулачества как класса, проводившейся по инициативе Иосифа Сталина
1932 - Постановление ЦИК и СНК СССР о введении в СССР единой паспортной системы и "обязательной записи паспортов" (по ней преследовались, в частности, кобзари как люди, "которые не проводят общественно-полезной работы")
1938 - президент Рузвельт объявляет начало Программы обучения гражданских пилотов и формирования Гражданского аэропатруля - вспомогательной гражданской организации ВВС США
1945 - Основан Международный валютный фонд
1953 - опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Йона Тихого»
1979 - штурм дворца Амина в Кабуле, Афганистан. Советские военные убили президента Афганистана Хафизулу Амина 
1994 - в Москве у южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус
2004 - Зафиксирован взрыв суперновых звезд на расстоянии около 50 000 световых лет
2008 - началась антитеррористическая военная операция израильской армии против Хамас в Секторе Газа. Кодовое название операции - «Литий свинец»

27 декабря родились

1571 - Иоганн Кеплер, немецкий астроном, первым заявил, что планеты вращаются вокруг Солнца
1595 - Богдан Хмельницкий, украинский гетман, возглавил Национально-освободительную войну 1648-1657 гг. (Хмельнитчину)
1654 - Якоб Бернулли швейцарский математик
1717 - Пий VI (в миру Джананджело граф Браски), Папа Римский (1775-1799 гг)

1761 - Михаил Барклай-де-Толли российский полководец, герой Отечественной войны 1812

 1773 -  Джордж Кэйли английский ученый и изобретатель
1822 - Луи Пастер, французский химик и биолог
1832 - Павел Михайлович Третьяков, российский предприниматель и меценат, собиратель произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи 
1859 - Людвик Заменгоф польский врач и лингвист, создатель эсперанто

1876 - Иван Алчевский, оперный певец, артист и театральный деятель

1876 -  Кодзуи Отани японский путешественник-исследователь
1901 - Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), известная немецкая и американская киноактриса, певица
1908 - Василий Маргелов, генерал армии СССР, командующий Воздушно-десантных войск СССР
1910 - Георгий Гаузе советский эколог, микробиолог, эволюционист, академик АМН СССР
1925 - Мишель Пикколи, французский актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер
1934 - Николай Сличенко советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, Народный артист СССР  
1934 - Лариса Латынина, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр
1939 - Эммануил Виторган, советский, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист России. Снялся более чем в семидесяти фильмах
1948 - Жерар Депардье, французский актер, лауреат премий «Золотой глобус» и «Сезар», ресторатор, винодел. Считается одним из лучших актеров во Франции 
1971 - Сергей Бодров, русский режиссер, актер, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад» и «Брат 2», ведущий телепрограммы «Взгляд» и проекта «Последний герой»
1974 - Алена Винницкая, автор и исполнитель песен в стиле поп рок. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра»

Умерли 27 декабря

 1924 - Леон Бакст русский художник, сценограф, книжный иллюстратор

1938 - Осип Мандельштам русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик

1944 - Эми Бич американская пианистка и композитор

1997 - Тамара Тышкевич советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка

 2001 - Борис Рыбаков советский археолог и историк, академик РАН

2003 - Энрике Бернат испанский бизнесмен, основатель компании «Чупа Чупс»

2007 - Беназир Бхутто премьер-министр Исламской республики Пакистан (в 1988-1990 и 1993-1996 годах).

Общество Богдан Хмельницкий Марлен Дитрих
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.