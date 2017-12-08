28 декабря в истории

Знаменательные события
1065 - В Лондоне завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена
1869 - В Огайо (США) Вильям Сэмплом запатентована первая жевательная резинка
1895 - В индийском салоне «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ «Синематограф братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа
1895 - Немецкий физик В. Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей
1908 - Землетрясение на Сицилии унесло жизни более 75 тысяч человек
1920 - в Москве подписали союзный договор между УССР и РСФСР о взаимном признании суверенитета республик и установления военного и хозяйственного союзов
1922 - Киевская биржа труда ассигновала 7 миллиардов рублей для организации школ по ликвидации безграмотности
1942 - в ходе Второй мировой войны японская авиация начала бомбардировку города Калькутта (Индия)
1943 - началась депортация калмыцкого народа. В ходе карательной операции "Улус" войска НКВД вывезли с территории ликвидированной калмыцкой АССР в Сибирь около 100 тысяч калмыков
1968 - в ходе рейда на международный аэропорт Бейрута израильский спецназ уничтожил 14 пассажирских самолетов
1972 - в Советском Союзе произошло важное спортивное событие: в эксплуатацию был введен один из крупнейших на тот момент искусственных открытых ледовых катков — «Медео»
1973 - Публикация романа-исследования Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»
1979 - В Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском. Это уникальное сооружение стало самым большим в мире олимпийским велодромом
1999 - Сапармурат Ниязов объявлен пожизненным президентом Туркмении
2007 - Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой
28 декабря родились
1800 - Василий Семенович Садовников, русский художник
1828 - Карл Людвиг Кальбаум, немецкий врач-психиатр
1856 - Томас Вудро Вильсон 28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат
1866 - Заболотный Даниил, микробиолог, основоположник русской эпидемиологии
1888 - Фридрих Вильгельм Мурнау, немецкий кинорежиссер эпохи немого кино
1897 - Иван Степанович Конев, советский полководец, Маршал Советского Союза
1903 - Михаил Константинович Калатозов, советский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР
1903 - Нойман Джон фон, математик, разработчик первых ЭВМ
1904 - Сергей Иосифович Юткевич, режиссер, художник, теоретик кино
1908 - Евгений Викторович Вучетич, советский скульптор
1945 - Бирендра Бир Бирка Шах, король Непала
1951 - Витренко Наталья Михайловна, украинский политик, глава прогрессивных социалистов
1953 - Ричард Клайдерман, французский пианист
1969 - Линус Торвальдс, отец операционной системы Linux
1973 - Александр Александров, российский музыкант (группа «Чичерина»)
1981 - Сиенна Миллер - американская актриса, фотомодель и художник-модельер
Умерли 28 декабря
1708 - Жозеф Турнефор французский ботаник
1734 - Роб Рой национальный герой Шотландии, разбойник
1772 - Эрнст Иоганн Бирон курляндский дворянин, граф, регент Российской империи
1923 - Гюстав Эйфель французский инженер-строитель
1925 - Сергей Есенин русский поэт
1937 - Морис Равель французский композитор-импрессионист, дирижёр
1945 - Теодор Драйзер американский писатель и общественный деятель
1973 - Александр Роу советский кинорежиссер, автор множества фильмов-сказок, Народный артист РСФСР
2010 - Билли Тейлор американский пианист-виртуоз и композитор.