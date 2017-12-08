28 декабря в истории 28 декабря именины празднуют: Александр, Василий, Илларион, Павел, Степан, Трифон.

Международный день кино

Знаменательные события

1065 - В Лондоне завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена

1869 - В Огайо (США) Вильям Сэмплом запатентована первая жевательная резинка

1895 - В индийском салоне «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ «Синематограф братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа

1895 - Немецкий физик В. Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей

1908 - Землетрясение на Сицилии унесло жизни более 75 тысяч человек

1920 - в Москве подписали союзный договор между УССР и РСФСР о взаимном признании суверенитета республик и установления военного и хозяйственного союзов

1922 - Киевская биржа труда ассигновала 7 миллиардов рублей для организации школ по ликвидации безграмотности

1942 - в ходе Второй мировой войны японская авиация начала бомбардировку города Калькутта (Индия)

1943 - началась депортация калмыцкого народа. В ходе карательной операции "Улус" войска НКВД вывезли с территории ликвидированной калмыцкой АССР в Сибирь около 100 тысяч калмыков

1968 - в ходе рейда на международный аэропорт Бейрута израильский спецназ уничтожил 14 пассажирских самолетов

1972 - в Советском Союзе произошло важное спортивное событие: в эксплуатацию был введен один из крупнейших на тот момент искусственных открытых ледовых катков — «Медео»

1973 - Публикация романа-исследования Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»

1979 - В Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском. Это уникальное сооружение стало самым большим в мире олимпийским велодромом

1999 - Сапармурат Ниязов объявлен пожизненным президентом Туркмении

2007 - Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой

28 декабря родились

1800 - Василий Семенович Садовников, русский художник

1828 - Карл Людвиг Кальбаум, немецкий врач-психиатр

1856 - Томас Вудро Вильсон 28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат

1866 - Заболотный Даниил, микробиолог, основоположник русской эпидемиологии

1888 - Фридрих Вильгельм Мурнау, немецкий кинорежиссер эпохи немого кино

1897 - Иван Степанович Конев, советский полководец, Маршал Советского Союза

1903 - Михаил Константинович Калатозов, советский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР

1903 - Нойман Джон фон, математик, разработчик первых ЭВМ

1904 - Сергей Иосифович Юткевич, режиссер, художник, теоретик кино

1908 - Евгений Викторович Вучетич, советский скульптор

1945 - Бирендра Бир Бирка Шах, король Непала

1951 - Витренко Наталья Михайловна, украинский политик, глава прогрессивных социалистов

1953 - Ричард Клайдерман, французский пианист

1969 - Линус Торвальдс, отец операционной системы Linux

1973 - Александр Александров, российский музыкант (группа «Чичерина»)

1981 - Сиенна Миллер - американская актриса, фотомодель и художник-модельер

Умерли 28 декабря

1708 - Жозеф Турнефор французский ботаник

1734 - Роб Рой национальный герой Шотландии, разбойник

1772 - Эрнст Иоганн Бирон курляндский дворянин, граф, регент Российской империи

1923 - Гюстав Эйфель французский инженер-строитель

1925 - Сергей Есенин русский поэт

1937 - Морис Равель французский композитор-импрессионист, дирижёр

1945 - Теодор Драйзер американский писатель и общественный деятель

1973 - Александр Роу советский кинорежиссер, автор множества фильмов-сказок, Народный артист РСФСР

2010 - Билли Тейлор американский пианист-виртуоз и композитор.