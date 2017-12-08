29 декабря в истории 29 декабря именины празднуют: Софья. Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен.

Знаменательные события

1768 - введение Екатериной II бумажных денежных знаков

1791 - присоединение к России Крыма по Ясскому мирному договору с турками

1845 - через девять лет после провозглашения независимости от Мексики и через полгода после принятия парламентского решения войти в состав США, Республика Техас была принята в качестве 28-го штата США, что стало причиной начала войны между США и Мексикой

1927 - открыта коммуна имени Ф.Э. Дзержинского — детское воспитательное учреждение в поселке Новый Харьков (пригород Харькова) в системе учреждений ГПУ для борьбы с детской беспризорностью на добровольные отчисления от зарплаты чекистов Украины

1932 - в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней

1941 - высажен советский десант в Феодосию

1958 - из Уголовного кодекса СССР изъято понятие "враг народа"

1977 - министром внутренних дел СССР генералом армии Н.А. Щелоковым создан отряд специального назначения «Витязь»

1984 - Партия Индийский национальный конгресс под руководством Раджива Ганди одержала победу на выборах в индийский парламент

1989 - Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии

1991 - открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи»

1995 - открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

1996 - 36 лет гражданской войны в Гватемале закончилась примирением воюющих сторон

1998 - Красные Кхмеры извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек

1999 - смертную казнь в Украине признали неконституционной

29 декабря родились

1709 - Елизавета Петровна российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I

1721 - Маркиза де Помпадур французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV

1766 - Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель прорезиненной ткани; его именем были названы плащи, что изготовлялись из подобной ткани

1775 - Карл Росси русский архитектор, один из создателей русского ампира

1808 - Эндрю Джонсон 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель

1841 - Александр Беггров русский живописец-маринист, академик 1843 - Марсель Депре французский инженер и физик

1876 - Николай Стражеско родился сын украинский терапевт, доктор медицины, профессор, заслуженный деятель науки УССР, академик АН УССР

1877 - Даниил Михайлович Щербаковский, искусствовед, музейщик, ученый секретарь и академик Украинской государственной академии искусств

1891 - Владимир Львович Симиренко, ученый-садовод, селекционер. Расстрелян 17.09.1938

1906 - Сергей Павлович Королев, ученый-изобретатель, конструктор ракетно-космических систем, академик АН СССР

1922 - Владимир Николаевич Югай, украинский живописец, заслуженный художник УССР (1976)

1923 - Диоп Шейх Анта сенегальский ученый-египтолог

1936 - Эдуард Марцевич, советский и российский актер театра и кино, народный артист России

1934 - Владимир Сафронов советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР

1938 - Джон Войт, американский актер, лауреат премии «Оскар»

1953 - Томас Бах президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион

1965 - Декстер Холланд, вокалист панк-рок группы "The offspring"

1970 - Григорий Мисютин, украинский гимнаст, чемпион мира

1979 - Андрей Котельник, украинский боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2000)

1981 - Сидзука Аракава японская фигуристка, олимпийская чемпионка

Умерли 29 декабря

1731 - Брук Тейлор английский математик

1926 - В Валь-Моне (Швейцария) в возрасте 51-го года умер Райнер Мария Рильке, австрийский поэт и прозаик, выдающийся представитель символистической и мистически-религиозной литературы.

1929 - Вильгельм Майбах немецкий автоконструктор и предприниматель

1972 - Джозеф Корнелл американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист

1982 - Грегуар Мишонц французский художник

1986 - Андрей Тарковский советский кинорежиссер и сценарист

1987 - Янина Жеймо советская киноактриса

1993 - Фрунзик Мкртчян советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР

2001 - Анатолий Кубацкий советский актер театра и кино, герой советских киносказок.