29 декабря в истории

Знаменательные события
1768 - введение Екатериной II бумажных денежных знаков
1791 - присоединение к России Крыма по Ясскому мирному договору с турками
1845 - через девять лет после провозглашения независимости от Мексики и через полгода после принятия парламентского решения войти в состав США, Республика Техас была принята в качестве 28-го штата США, что стало причиной начала войны между США и Мексикой
1927 - открыта коммуна имени Ф.Э. Дзержинского — детское воспитательное учреждение в поселке Новый Харьков (пригород Харькова) в системе учреждений ГПУ для борьбы с детской беспризорностью на добровольные отчисления от зарплаты чекистов Украины
1932 - в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней
1941 - высажен советский десант в Феодосию
1958 - из Уголовного кодекса СССР изъято понятие "враг народа"
1977 - министром внутренних дел СССР генералом армии Н.А. Щелоковым создан отряд специального назначения «Витязь»
1984 - Партия Индийский национальный конгресс под руководством Раджива Ганди одержала победу на выборах в индийский парламент
1989 - Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии
1991 - открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи»
1995 - открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.
1996 - 36 лет гражданской войны в Гватемале закончилась примирением воюющих сторон
1998 - Красные Кхмеры извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек
1999 - смертную казнь в Украине признали неконституционной
29 декабря родились
1709 - Елизавета Петровна российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I
1721 - Маркиза де Помпадур французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV
1766 - Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель прорезиненной ткани; его именем были названы плащи, что изготовлялись из подобной ткани
1775 - Карл Росси русский архитектор, один из создателей русского ампира
1808 - Эндрю Джонсон 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель
1841 - Александр Беггров русский живописец-маринист, академик 1843 - Марсель Депре французский инженер и физик
1876 - Николай Стражеско родился сын украинский терапевт, доктор медицины, профессор, заслуженный деятель науки УССР, академик АН УССР
1877 - Даниил Михайлович Щербаковский, искусствовед, музейщик, ученый секретарь и академик Украинской государственной академии искусств
1891 - Владимир Львович Симиренко, ученый-садовод, селекционер. Расстрелян 17.09.1938
1906 - Сергей Павлович Королев, ученый-изобретатель, конструктор ракетно-космических систем, академик АН СССР
1922 - Владимир Николаевич Югай, украинский живописец, заслуженный художник УССР (1976)
1923 - Диоп Шейх Анта сенегальский ученый-египтолог
1936 - Эдуард Марцевич, советский и российский актер театра и кино, народный артист России
1934 - Владимир Сафронов советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР
1938 - Джон Войт, американский актер, лауреат премии «Оскар»
1953 - Томас Бах президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион
1965 - Декстер Холланд, вокалист панк-рок группы "The offspring"
1970 - Григорий Мисютин, украинский гимнаст, чемпион мира
1979 - Андрей Котельник, украинский боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2000)
1981 - Сидзука Аракава японская фигуристка, олимпийская чемпионка
Умерли 29 декабря
1731 - Брук Тейлор английский математик
1926 - В Валь-Моне (Швейцария) в возрасте 51-го года умер Райнер Мария Рильке, австрийский поэт и прозаик, выдающийся представитель символистической и мистически-религиозной литературы.
1929 - Вильгельм Майбах немецкий автоконструктор и предприниматель
1972 - Джозеф Корнелл американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист
1982 - Грегуар Мишонц французский художник
1986 - Андрей Тарковский советский кинорежиссер и сценарист
1987 - Янина Жеймо советская киноактриса
1993 - Фрунзик Мкртчян советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР
2001 - Анатолий Кубацкий советский актер театра и кино, герой советских киносказок.