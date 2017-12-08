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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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30 декабря в истории

30 декабря именины празднуют: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.

Знаменательные события

1616 - вышел в свет «Часослов» - первая печатная книга в Киеве
1806 - Турция объявляет войну России. Россия занимает Баку
1853 - США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико
1915 - немецкая подводная лодка U-38 торпедирует британский лайнер «Персия» у побережья острова Крит. Жертвами кораблекрушения стали, по меньшей мере, 330 человек из 501
1916 - убийство Григория Распутина, который приобрел всемирную известность благодаря своей близости к семье последнего российского императора Николая II; имел репутацию «старца», волшебника и целителя

1917 -  Харькове создали первое советское правительство Украины
1921 - в Чикаго впервые исполнена опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»
1922 - образован СССР путем объединения РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР
1927 - русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука
1927 - в Токио открылась линия метрополитена — первая за пределами Европы и Америки

1947 - отрекся от престола король Румынии Михай I
1964 - образовано ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию - орган Генеральной ассамблеи ООН, не являющийся международной торговой организацией)
1965 - вышла книга И. Дзюбы «Интернационализм или русификация?»
1965 - Фердинанд Маркос стал президентом Филиппин
1984 - открыты станции Киевского метрополитена «Красноармейская» (ныне «Дворец Украина») и «Дзержинская» (ныне «Лыбидская»)
1993 - Израиль и Ватикан установили дипломатические отношения

30 декабря родились

39 - Тит Флавий, римский император (умер в 81 году) 
1371 - Василий I великий князь московский (1389-1425)
1552 - Саймон Формен, английский астролог
1673 - Ахмед III, 23-й султан династии Османов, сын султана Мегмеда IV
1838 - Эмиль Франсуа Лубе, французский политик, президент Франции
1860 - Йонас Яблонскис, литовский языковед, «отец» литовского литературного языка
1865 - Редьярд Киплинг, английский писатель. Нобелевский лауреат.  Известен как создатель замечательных детских сказок о Маугли, любознательном Слонике, кошке, которая гуляет сама по себе, оботважном мангусте Рики-Тики-Тави и многих других 
1904 - Дмитрий Кабалевский советский композитор, Народный артист СССР

 1905 - Даниил Хармс советский писатель, поэт, прозаик
1906 - Святослав Гординский, украинский художник, график, поэт, искусствовед, журналист, общественный деятель
1912 - Андрей Сова советский актер театра и кино, Народный артист Украины
1925 - Ливия Васильевна Шутова, советская актриса театра, народная артистка РСФСР
1935 - Омар Бонго, президент Габона в 1967-2009 годах
1937 - Гордон Бэнкс, английский футболист, вратарь, чемпион мира 1966 года
1946 - Патти Смит, американская певица, автор текстов, композитор

Умерли 30 декабря

 1916 - Григорий Распутин русский целитель, фаворит семьи императора Николая II

 1941 - Эль Лисицкий советский архитектор, художник-конструктор, график

1944 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат

 1947 - Альфред Норт Уайтхед британский математик, логик, философ

 1968 - Кирилл Мерецков советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза

2004 - Арти Шоу американский джазовый кларнетист, композитор и писатель

2006 - Саддам Хусейн иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003). 

Общество Григорий Распутин Саддам Хусейн
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