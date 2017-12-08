30 декабря в истории 30 декабря именины празднуют: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.

Знаменательные события

1616 - вышел в свет «Часослов» - первая печатная книга в Киеве

1806 - Турция объявляет войну России. Россия занимает Баку

1853 - США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико

1915 - немецкая подводная лодка U-38 торпедирует британский лайнер «Персия» у побережья острова Крит. Жертвами кораблекрушения стали, по меньшей мере, 330 человек из 501

1916 - убийство Григория Распутина, который приобрел всемирную известность благодаря своей близости к семье последнего российского императора Николая II; имел репутацию «старца», волшебника и целителя

1917 - Харькове создали первое советское правительство Украины

1921 - в Чикаго впервые исполнена опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»

1922 - образован СССР путем объединения РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР

1927 - русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука

1927 - в Токио открылась линия метрополитена — первая за пределами Европы и Америки

1947 - отрекся от престола король Румынии Михай I

1964 - образовано ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию - орган Генеральной ассамблеи ООН, не являющийся международной торговой организацией)

1965 - вышла книга И. Дзюбы «Интернационализм или русификация?»

1965 - Фердинанд Маркос стал президентом Филиппин

1984 - открыты станции Киевского метрополитена «Красноармейская» (ныне «Дворец Украина») и «Дзержинская» (ныне «Лыбидская»)

1993 - Израиль и Ватикан установили дипломатические отношения

30 декабря родились

39 - Тит Флавий, римский император (умер в 81 году)

1371 - Василий I великий князь московский (1389-1425)

1552 - Саймон Формен, английский астролог

1673 - Ахмед III, 23-й султан династии Османов, сын султана Мегмеда IV

1838 - Эмиль Франсуа Лубе, французский политик, президент Франции

1860 - Йонас Яблонскис, литовский языковед, «отец» литовского литературного языка

1865 - Редьярд Киплинг, английский писатель. Нобелевский лауреат. Известен как создатель замечательных детских сказок о Маугли, любознательном Слонике, кошке, которая гуляет сама по себе, оботважном мангусте Рики-Тики-Тави и многих других

1904 - Дмитрий Кабалевский советский композитор, Народный артист СССР

1905 - Даниил Хармс советский писатель, поэт, прозаик

1906 - Святослав Гординский, украинский художник, график, поэт, искусствовед, журналист, общественный деятель

1912 - Андрей Сова советский актер театра и кино, Народный артист Украины

1925 - Ливия Васильевна Шутова, советская актриса театра, народная артистка РСФСР

1935 - Омар Бонго, президент Габона в 1967-2009 годах

1937 - Гордон Бэнкс, английский футболист, вратарь, чемпион мира 1966 года

1946 - Патти Смит, американская певица, автор текстов, композитор

Умерли 30 декабря

1916 - Григорий Распутин русский целитель, фаворит семьи императора Николая II

1941 - Эль Лисицкий советский архитектор, художник-конструктор, график

1944 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат

1947 - Альфред Норт Уайтхед британский математик, логик, философ

1968 - Кирилл Мерецков советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза

2004 - Арти Шоу американский джазовый кларнетист, композитор и писатель

2006 - Саддам Хусейн иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003).