"Я запланировала еще год тому назад поехать в Чехию работать. Мне здесь подходит климат. Есть стабильная работа на два года", — рассказывает Лина Батейко.

Но вместо стабильно высокой зарплаты и благоприятного климата Лина получила химическое отравление.

"Было сильное покраснение глаз, боль в печени и состояние гриппа

— температура то поднимется, то понизится. Меня постоянно лихорадило. Появилась чесотка", — рассказывает Лина.

По ее словам, врача на заводе не оказалось, а без знания языка не удалось обратиться в больницу. Опасаясь за свое здоровье, Лина ушла с завода, так и не получив полностью свою зарплату.

Журналист "Сегодня" попробовала устроиться на тот же завод в городе Кадань. Это оказалось совсем просто — не нужны никакие справки и дополнительные проверки. Схема отточена годами: вы заключаете договор, но не с работодателем, а с посредником.

Как оказалось, в документе, составленном на чешском языке, указан именно его счет. Туда и должны перечислять работнику заработанные деньги. Как только бумаги подписаны, посредник на свое усмотрение распоряжается вашей зарплатой. За условия труда он не отвечает.

"Когда нас знакомили с заводом, то нас никто не предупредил, что на производстве используются химические средства", — резюмирует Батейко.

Теперь Лина, квалифицированный инженер, моет офисы. При этом она еще осталась должна посреднику за предоставленную вакансию, хотя все происходило по закону.

По словам дипломатов, есть универсальный совет для тех, кто хочет обезопасить себя.

"Люди, которые планируют работать в другой стране, непосредственно в Чехии, должны внимательно изучать контракты перед тем, как их подписывать. Очень много проблем возникает из-за того, что люди не читают документов", — говорит посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис.

Недоплачивают

Заробитчанин Ярослав трудится, как и тысячи других, в Польше. Два года назад он устроился водителем погрузчика на склад автозапчастей и говорит, что условия, мягко сказать, оставляют желать лучшего. По местным меркам его оклад ниже минимального и составляет в гривневом эквиваленте 13 тыс. грн.

"Ставка — 10 злотых в час (около 72—79 грн). Ты отработал 8 часов по 10 злотых. Если отрабатываешь больше, тебе должны платить 15 злотых, а в выходные — 20. А они платили все время по 10", — сетует Ярослав.

Как показывает практика, невыплата денег — распространенная проблема. Часто дипломаты находят рычаги влияния и помогают. Но только в тех случаях, когда украинцы трудятся легально.

"К сожалению, польские предприниматели предлагают и нелегальную работу ради большей зарплаты. Некоторые наши соотечественники соглашаются, а потом возникают проблемы с выплатой зарплаты или условия труда не соответствуют обещаниям", — говорит генконсул Украины в Польше Олег Мандюк.

Дома лучше

Среди заробитчан есть те, кто вернулся в Украину воплощать в родной стране заграничные идеи. Например, спустя 11 лет работы в Испании Василий Кот вернулся в родную Львовскую область. Не с пустыми руками — привез традиционные испанские рецепты. Построил ферму и вместе с родственниками занялся изготовлением колбас.

"В Испании я попал в одну семью, которая изготавливала сыровяленую продукцию. Когда скопил капитал для собственного дела, я понял, что нужно возвращаться домой", – рассказал он.

Василий говорит, что занял свободную нишу и теперь поставляет деликатесное мясо в киевские и львовские рестораны.

Но не все заробитчане возвращаются с таким позитивным настроением. Например, Николай Брынник из Тернопольской области, лишившийся руки на иностранном заводе, считал, что работает легально, а оказалось, что нет. Он вернулся в Украину инвалидом.

По словам кадровых специалистов, в Украине уже есть отрасли и регионы, где зарплата уже достигла 15 тыс. грн. Например, в Днепре столярам предлагают 15 тыс. в месяц. Такие же оклады — у сварщиков в Харьковской области. Зарплаты швей в Украине колеблются от 12 до 20 тыс. грн, причем на крупных предприятиях предоставляют еще и соцпакет.

Источник: segodnya.ua