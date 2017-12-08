Глава МИДа Германии: Украина не станет членом ЕС в ближайшем будущем

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
"Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза", – заявил дипломат.
Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели, по его мнению, можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.
Ранее ЕС назвал условия для сохранения безвизового режима Украине.
Источник: korrespondent.net