Глава МИДа Германии: Украина не станет членом ЕС в ближайшем будущем

"Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза", – заявил дипломат.

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать определенную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой.

Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели, по его мнению, можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

Ранее ЕС назвал условия для сохранения безвизового режима Украине.

Источник: korrespondent.net