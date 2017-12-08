Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:4062

Глава МИДа Германии: Украина не станет членом ЕС в ближайшем будущем

Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

"Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза", – заявил дипломат.  

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать определенную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой.

Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели, по его мнению, можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

Ранее ЕС назвал условия для сохранения безвизового режима Украине. 

Источник: korrespondent.net

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