Украина прожила еще один год в новой валютной реальности - режиме гибкого курсообразования. В уходящем году он был выражен в курсовом коридоре 25,5-28 грн/$.

Национальный банк своими валютными интервенциями не позволял курсу выйти за пределы этого коридора. Все же темпы девальвации в этом году можно назвать умеренными. За год среднегодовой курс снизился лишь на 1 грн с 25,6 до 26,6 грн/$.
Ожидается, что 2018-й год не будет отличаться в этом роде. Аналитики и банкиры ожидают снижение среднего курса до 28 грн/$, тогда как на конец 2018-го года он не должен превысить 30 грн/$.
Умеренная девальвация
В декабре в Украине уже традиционно доминирует девальвационный тренд. За месяц доллар подорожал на межбанке на 2,9% до 27,9 грн/$. Это при том, что среднегодовой курс повысился всего лишь на 3,8% с 25,6 грн/$ в 2016-м до 26,6 грн/$ в 2017-м.
Такую девальвацию можно назвать умеренной особенно на фоне тех шоков, которые произошли в 2014 и 2015 гг, когда гривна обесценилась на 50% и на 80% соответственно. Для сравнения - за 2016-й год гривна подешевела на 17%.
В этом году пиковое значение курса - выше 27 грн/$ было только в январе-феврале и в декабре. С марта до сентября – мы наблюдали планомерную ревальвацию гривны до отметки 25,5 грн/$.
Гривна могла бы укрепиться больше, однако НБУ препятствовал этому, выкупая на межбанке валюту для пополнения своих резервов. С начала года Нацбанк выкупил с рынка около $1,4 млрд. Эта валюта ему пригодилась уже осенью, когда после возобновления деловой активности курс начал снижаться, а НБУ понемногу продавал рынку валюту для более плавного "падения" гривны.
Также Нацбанк активно выходил на рынок в декабре, когда девальвационные процессы усилились из-за повышения бюджетной активности. Власти уже традиционно "под елочку" делают огромные бюджетные расходы, что отрицательно влияет на динамику курса.
Курс в 2018: мнение властей
Базовый прогноз украинских властей по курсу на 2018 год заложен в принятом законе о госбюджете. Напомним, госбюджет был сформирован исходя из того, что среднегодовой курс гривны будет - 29,3 грн/$, на конец года - 30,1 грн/$.
При написании главной сметы страны учитываются прогнозы Министерства экономики, тогда как Национальный банк своих целей по курсу уже давно не озвучивает.
Следует объяснить, что заложенные в госбюджет цифры являются, как правило, наиболее пессимистическим сценарием.
"Курс госбюджета" - показатель технический, предназначенный для пересчета показателей доходов и расходов, выраженных в иностранной валюте, в гривну. В том случае, когда курс превысит отметку в госбюджете, возникнет необходимость во внесении изменений в бюджет. Поэтому логично, что при расчете используется самый пессимистичный сценарий.
К примеру, в госбюджете этого года был заложен курс 27,2 грн/$, тогда как среднегодовой составил по факту 26,55 грн/$, то есть был ниже.
Прогнозы аналитиков
В распоряжение БизнесЦензор попал консенсус-прогноз по динамике курса гривны на следующий год, составленный организацией FocusEconomics. Компания занимается экономическим анализом и прогнозами для 127 стран в Африке, Азии, Америке и Европе.
Ниже приведены прогнозы крупнейших международных и государственных инвестиционных банков, и консалтинговых фирм.
Консенсус-прогноз грн/$ на конец года, составленный организацией FocusEconomics
|Организация
|Прогноз
|Alfa-Bank
|29,5
|Barclays Capital
|27,5
|BMI Research
|28,1
|Capital Economics
|26
|CASE Ukraine
|30
|Citigroup Global Mkts
|29,2
|Credit Suisse
|27
|Dragon Capital
|28
|EIU
|30
|HSBC
|29
|ICPS
|27,5
|Investment Capital Ukraine
|28,5
|ING
|30
|JPMorgan
|29,5
|KUKE S.A.
|26
|Moody's Analytics
|29,6
|OTP Bank
|26,8
|Oxford Economics
|28,3
|PKO Bank Polski
|28,3
|Raiffeisen Research
|28,5
|Renaissance Capital
|29
|SP Advisors
|29
|The Bleyzer Foundation
|29
|UniCredit
|30
|WIIW
|30
|Консенсус (конец года)
|28,6
|Консенсус (средний)
|28,1
В прошлом году БизнесЦензор уже публиковал прогнозы аналитиков по курсу на 2017 год. Наиболее близким тогда оказался именно консенсус - прогноз - 28 грн/$ на конец года.Как мы видим, большинство опрошенных аналитиков прогнозируют девальвацию гривны к уровню 28,5-30 грн/$. Общий консенсус между всеми группами экспертов найден на уровне 28,6 грн/$ на конец 2018 года.
Какие факторы будут определять курс в 2018
"Ключевыми факторами влияния на динамику колебаний курса доллара будут: высокая процентная ставка на резервные деньги в течение всего года, которая составит более 10%; первичный профицит госбюджета; постепенное удешевление доллара на мировых рынках; игнорирование внутренних призывов к дальнейшей валютной либерализации (из-за необходимости иметь влияние и контроль за операциями с валютой)", - считает Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU.
Действительно, одним из сдерживающих факторов для девальвации гривны в 2018 должна стать процентная политика НБУ. От учетной ставки зависит стоимость привлечения и продажи ресурсов на межбанке, ставки по кредитам и депозитам. Чем выше учетная ставка, тем дороже ресурсы.
Хотя это и замедляет экономический рост, но сдерживает инфляцию и девальвацию.
В 2017 году НБУ пришлось дважды повышать учетную ставку, последний раз в декабре до 14,5% для того чтобы обуздать инфляцию, которая по итогам года ожидается выше всех прогнозов на уровне 13,6%.
Хотя в 2018-м году инфляция должна снизится, вероятно, НБУ приступит к смягчению своей монетарной политики только в конце года.
Ещё один рычаг влияния - это валютная либерализация. Инициируемый Национальным банком закон "О валюте", скорее всего, всего в 2018-м году принят не будет, так как власти не заинтересованы в дальнейшей валютной либерализации накануне выборов.
Уже традиционно в Украине в ходе любой предвыборной кампании валютный рынок становится зарегулированным для привлечения электоральных симпатий.
Одним из независящих от властей факторов должно стать ослабление доллара на мировых рынках. Доллар потерял около 9% против корзины из шести основных валют в этом году и это худший год для американской валюты за 14 лет.
Согласно прогнозам аналитиков, евро будет дальше укрепляться и вырастет до 1,22 -1,3 доллара за 12 месяцев.
Важное значение для курса будет играть ситуация на мировых сырьевых рынках, которая отражается на ценах на товары украинского экспорта и поступлениях валютной выручки.
В 2017 году динамика цен оказалась более благоприятной для Украины, чем ожидалось. Цены на сталь в Европе достигли самого высокого уровня с сентября 2014 года, стоимость железной руды также была на высоком уровне.
В 2018 году Национальный банк ожидает, что цены и на сталь и на руду будут снижаться. Вероятно, их удастся компенсировать за счет повышения стоимости продовольствия, обусловленного низким урожаем в мире в текущем маркетинговом году.
Благо мировые цены на зерновые будут медленно расти на фоне сокращения объемов производства.
Источник: НБУ
Как прогнозируют в НБУ, по итогам 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса достигнет почти $4 млрд из-за опережающего роста импорта по сравнению с экспортом. В 2018 году дефицит должен расшириться до $4,5 млрд, однако будет покрываться притоком средств по финансовому счету в случае если программа МВФ продолжится.
На данный момент Украина получила от МВФ 4 транша на общую сумму на $8,7 млрд, последний из которых был в апреле 2017 года. С того момента Украина не смогла выполнить ряд условий, из-за которых программа сейчас стоит на паузе.
Национальный банк ожидает получение в 2018 году от МВФ $3,5 млрд двумя траншами. Однако для этого необходимо принять закон о приватизации, провести земельную реформу, создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ.
Учитывая, что следующий год предвыборный, то верить в то, что все из этих непопулярных требований будут выполнены, не приходится.
Промедление в программе МВФ также грозит приостановкой сотрудничества с другими кредиторами.
Источник: НБУ
Кроме того, это повлияет на доходность по новым выпускам еврооблигаций Украины, которые планируется разместить в 2018 на $2 млрд. Учитывая, что в 2018 Украине необходимо вернуть около $7 млрд по разным долгам (МВФ, проценты по евробондам, валютные ОВГЗ), то стабильность курса гривны будет продолжать зависеть напрямую от поддержки МВФ.
Иван Пальчевский, biz.censor.net.ua