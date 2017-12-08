Украина прожила еще один год в новой валютной реальности - режиме гибкого курсообразования. В уходящем году он был выражен в курсовом коридоре 25,5-28 грн/$.

Национальный банк своими валютными интервенциями не позволял курсу выйти за пределы этого коридора. Все же темпы девальвации в этом году можно назвать умеренными. За год среднегодовой курс снизился лишь на 1 грн с 25,6 до 26,6 грн/$.

Ожидается, что 2018-й год не будет отличаться в этом роде. Аналитики и банкиры ожидают снижение среднего курса до 28 грн/$, тогда как на конец 2018-го года он не должен превысить 30 грн/$.

Умеренная девальвация

В декабре в Украине уже традиционно доминирует девальвационный тренд. За месяц доллар подорожал на межбанке на 2,9% до 27,9 грн/$. Это при том, что среднегодовой курс повысился всего лишь на 3,8% с 25,6 грн/$ в 2016-м до 26,6 грн/$ в 2017-м.

Такую девальвацию можно назвать умеренной особенно на фоне тех шоков, которые произошли в 2014 и 2015 гг, когда гривна обесценилась на 50% и на 80% соответственно. Для сравнения - за 2016-й год гривна подешевела на 17%.

В этом году пиковое значение курса - выше 27 грн/$ было только в январе-феврале и в декабре. С марта до сентября – мы наблюдали планомерную ревальвацию гривны до отметки 25,5 грн/$.

Гривна могла бы укрепиться больше, однако НБУ препятствовал этому, выкупая на межбанке валюту для пополнения своих резервов. С начала года Нацбанк выкупил с рынка около $1,4 млрд. Эта валюта ему пригодилась уже осенью, когда после возобновления деловой активности курс начал снижаться, а НБУ понемногу продавал рынку валюту для более плавного "падения" гривны.

Также Нацбанк активно выходил на рынок в декабре, когда девальвационные процессы усилились из-за повышения бюджетной активности. Власти уже традиционно "под елочку" делают огромные бюджетные расходы, что отрицательно влияет на динамику курса.

Курс в 2018: мнение властей

Базовый прогноз украинских властей по курсу на 2018 год заложен в принятом законе о госбюджете. Напомним, госбюджет был сформирован исходя из того, что среднегодовой курс гривны будет - 29,3 грн/$, на конец года - 30,1 грн/$.

При написании главной сметы страны учитываются прогнозы Министерства экономики, тогда как Национальный банк своих целей по курсу уже давно не озвучивает.

Следует объяснить, что заложенные в госбюджет цифры являются, как правило, наиболее пессимистическим сценарием.

"Курс госбюджета" - показатель технический, предназначенный для пересчета показателей доходов и расходов, выраженных в иностранной валюте, в гривну. В том случае, когда курс превысит отметку в госбюджете, возникнет необходимость во внесении изменений в бюджет. Поэтому логично, что при расчете используется самый пессимистичный сценарий.

К примеру, в госбюджете этого года был заложен курс 27,2 грн/$, тогда как среднегодовой составил по факту 26,55 грн/$, то есть был ниже.

Прогнозы аналитиков

В распоряжение БизнесЦензор попал консенсус-прогноз по динамике курса гривны на следующий год, составленный организацией FocusEconomics. Компания занимается экономическим анализом и прогнозами для 127 стран в Африке, Азии, Америке и Европе.

Ниже приведены прогнозы крупнейших международных и государственных инвестиционных банков, и консалтинговых фирм.

Консенсус-прогноз грн/$ на конец года, составленный организацией FocusEconomics

Организация Прогноз Alfa-Bank 29,5 Barclays Capital 27,5 BMI Research 28,1 Capital Economics 26 CASE Ukraine 30 Citigroup Global Mkts 29,2 Credit Suisse 27 Dragon Capital 28 EIU 30 HSBC 29 ICPS 27,5 Investment Capital Ukraine 28,5 ING 30 JPMorgan 29,5 KUKE S.A. 26 Moody's Analytics 29,6 OTP Bank 26,8 Oxford Economics 28,3 PKO Bank Polski 28,3 Raiffeisen Research 28,5 Renaissance Capital 29 SP Advisors 29 The Bleyzer Foundation 29 UniCredit 30 WIIW 30 Консенсус (конец года) 28,6 Консенсус (средний) 28,1

В прошлом году БизнесЦензор уже публиковал прогнозы аналитиков по курсу на 2017 год. Наиболее близким тогда оказался именно консенсус - прогноз - 28 грн/$ на конец года.Как мы видим, большинство опрошенных аналитиков прогнозируют девальвацию гривны к уровню 28,5-30 грн/$. Общий консенсус между всеми группами экспертов найден на уровне 28,6 грн/$ на конец 2018 года.

Какие факторы будут определять курс в 2018

"Ключевыми факторами влияния на динамику колебаний курса доллара будут: высокая процентная ставка на резервные деньги в течение всего года, которая составит более 10%; первичный профицит госбюджета; постепенное удешевление доллара на мировых рынках; игнорирование внутренних призывов к дальнейшей валютной либерализации (из-за необходимости иметь влияние и контроль за операциями с валютой)", - считает Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU.

Действительно, одним из сдерживающих факторов для девальвации гривны в 2018 должна стать процентная политика НБУ. От учетной ставки зависит стоимость привлечения и продажи ресурсов на межбанке, ставки по кредитам и депозитам. Чем выше учетная ставка, тем дороже ресурсы.

Хотя это и замедляет экономический рост, но сдерживает инфляцию и девальвацию.

В 2017 году НБУ пришлось дважды повышать учетную ставку, последний раз в декабре до 14,5% для того чтобы обуздать инфляцию, которая по итогам года ожидается выше всех прогнозов на уровне 13,6%.

Хотя в 2018-м году инфляция должна снизится, вероятно, НБУ приступит к смягчению своей монетарной политики только в конце года.

Ещё один рычаг влияния - это валютная либерализация. Инициируемый Национальным банком закон "О валюте", скорее всего, всего в 2018-м году принят не будет, так как власти не заинтересованы в дальнейшей валютной либерализации накануне выборов.

Уже традиционно в Украине в ходе любой предвыборной кампании валютный рынок становится зарегулированным для привлечения электоральных симпатий.

Одним из независящих от властей факторов должно стать ослабление доллара на мировых рынках. Доллар потерял около 9% против корзины из шести основных валют в этом году и это худший год для американской валюты за 14 лет.

Согласно прогнозам аналитиков, евро будет дальше укрепляться и вырастет до 1,22 -1,3 доллара за 12 месяцев.

Важное значение для курса будет играть ситуация на мировых сырьевых рынках, которая отражается на ценах на товары украинского экспорта и поступлениях валютной выручки.

В 2017 году динамика цен оказалась более благоприятной для Украины, чем ожидалось. Цены на сталь в Европе достигли самого высокого уровня с сентября 2014 года, стоимость железной руды также была на высоком уровне.

В 2018 году Национальный банк ожидает, что цены и на сталь и на руду будут снижаться. Вероятно, их удастся компенсировать за счет повышения стоимости продовольствия, обусловленного низким урожаем в мире в текущем маркетинговом году.

Благо мировые цены на зерновые будут медленно расти на фоне сокращения объемов производства.

Источник: НБУ

Как прогнозируют в НБУ, по итогам 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса достигнет почти $4 млрд из-за опережающего роста импорта по сравнению с экспортом. В 2018 году дефицит должен расшириться до $4,5 млрд, однако будет покрываться притоком средств по финансовому счету в случае если программа МВФ продолжится.

На данный момент Украина получила от МВФ 4 транша на общую сумму на $8,7 млрд, последний из которых был в апреле 2017 года. С того момента Украина не смогла выполнить ряд условий, из-за которых программа сейчас стоит на паузе.

Национальный банк ожидает получение в 2018 году от МВФ $3,5 млрд двумя траншами. Однако для этого необходимо принять закон о приватизации, провести земельную реформу, создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ.

Учитывая, что следующий год предвыборный, то верить в то, что все из этих непопулярных требований будут выполнены, не приходится.

Промедление в программе МВФ также грозит приостановкой сотрудничества с другими кредиторами.

Источник: НБУ

Кроме того, это повлияет на доходность по новым выпускам еврооблигаций Украины, которые планируется разместить в 2018 на $2 млрд. Учитывая, что в 2018 Украине необходимо вернуть около $7 млрд по разным долгам (МВФ, проценты по евробондам, валютные ОВГЗ), то стабильность курса гривны будет продолжать зависеть напрямую от поддержки МВФ.

Иван Пальчевский, biz.censor.net.ua