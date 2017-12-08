Польская таможня: сколько и чего можно ввозить Польская таможенная служба подчиняется министерству финансов. Ведомство осуществляет таможенный, паспортный контроль при въезде на территорию государства.

При проверке документов пограничник имеет право задавать любые вопросы, касающиеся причины въезда, личных данных, предъявления страховки. Таможенник без объяснений может изъять запрещенный к ввозу товар, визуально оценить объем багажа, потребовать оплатить пошлину на месте.

Работник польской таможни обладает большими полномочиями. Он может выписать штраф иностранцу, депортировать туриста из страны с запретом на въезд в Европейский Союз на 5 лет, аннулировать визу. Чтобы избежать неприятных ситуаций при пересечении польской границы, необходимо ознакомиться с порядком прохождения заблаговременно.

Беспошлинный ввоз

К гражданам стран не входящих в ЕС отношение на границе строгое. Иностранцы могут ввозить в Польшу ограниченное количество продуктов и личные вещи на определенную сумму. На тип продукции, стоимость багажа влияет расположение таможни, способ въезда, возраст туриста. Ввозимые на территорию государства товарные единицы должны отвечать следующим требованиям:

1. Можно импортировать продукты и личные вещи, только находящиеся в личном багаже;

2. Не облагается пошлиной некоммерческая продукция, подарки;

3. Стоимость личных вещей в багаже не должна превышать установленную норму для совершеннолетних и малолетних лиц.

Разрешено провозить в Польшу медикаменты ненаркотического типа для личного использования. При подсчете стоимости вещей лекарства не учитываются. При обнаружении некоторых категорий лекарственных средств таможенник может потребовать рецепт или любое другое подтверждение необходимости приема препарата (больничный лист, справку от врача, мед карту).

Что считается личными вещами

Собираясь в Польшу, следует обязательно ознакомиться с таможенными правилами. Постановление, разрешающее ввозить личные вещи на определенную сумму звучит размыто. Перед сбором чемоданов, надо разобраться, какие вещи на польской таможне считаются личными и каковы условия их ввоза.

Если турист заезжает на сухопутном транспорте, его багаж должен оцениваться на сумму не более 300 евро. Прилетев на самолете, с собой можно взять вещей на 430 евро. Подросткам до 15 лет положено иметь багаж не дороже 150 евро. У иностранца не возникнет проблем в Польше на пропускном пункте, если в его чемодане будут находиться следующие вещи:

— Техника, не более одной единицы каждого вида. Это может быть плеер, фотоаппарат, ноутбук, запасные детали и прочее;

— Средства гигиены в расчете на одного человека;

— Несколько комплектов одежды по сезону;

— Ювелирные изделия (не более 50 грамм). При подсчете веса учитываются камни и драгоценный металл;

— Сувениры, подарочные наборы. Не больше одной единицы по каждой позиции;

— Продукты питания. Не более 2 кг разрешенных товаров на человека;

— Антиквариат, изданный позднее 1945 года (не требует декларации);

— Музыкальные инструменты, спортинвентарь, инвалидные коляски.

Если ввозимых вещей больше положенного, об этом следует сообщить работнику таможни в устной форме. Сотрудник произведет расчет и предоставит иностранцу квитанцию к оплате налоговых, таможенных сборов. Иностранцу потребуется приложить список облагающихся налогом вещей при совершении таможенной оплаты более чем на 5 тысяч евро. Перечисленные товары должны быть обязательно вывезены из государства при выезде туриста.

Продукты питания

Ограничениям и санитарному контролю подлежат продукты питания животного происхождения, т.е. мясные и молочные продукты. Такие продукты вообще нельзя ввозить. Граждане, везущие с собой мясные или молочные продукты, обязаны поместить их в специальные контейнеры, которые имеются на пограничных переходах. Мясо и молочные продукты должны пройти пограничный ветеринарный контроль.

Из-за пределов ЕС разрешается привезти (в ограниченных количествах и только для личного использования):

сухое молоко для младенцев в неповрежденной упаковке в количестве до 2 кг,

детское питание,

продукты питания, необходимые по медицинским показаниям,

рыбные продукты (до 20 кг или соответствующие весу одной рыбы), улитки и мед;

продукты для кормления животных в неповрежденной упаковке в количестве до 2 кг.

Важно! Продукты животного происхождения (мясо, молоко и их производные), которые не соответствуют этим требованиям, будут конфискованы и уничтожены в случае ввоза на территорию ЕС. Если гражданин не сообщит о таких продуктах, он может быть оштрафован или привлечен к уголовной ответственности.

Растения

Растения или их части могут быть ввезены в Польшу (после проведения пограничного фитосанитарного контроля) в количестве:

свежие фрукты – до 5 килограммов;

свежие овощи (кроме картофеля) – до 5 килограммов;

срезанные цветы – до 50 штук;

срезанные елочные деревья – 1 штука;

части хвойных растений – до 5 штук.

Действующие ограничения

Не облагаются пошлиной некоторые продукты и напитки при ввозе их на территорию Польши в определенном количестве. Разновидность товарных единиц не должна указывать на коммерческие цели. Без проблем и лишних затрат можно провести в страну совершеннолетнему туристу следующие товары:

Важно: в Польше совершеннолетним считается человек, который достиг 17 летнего возраста.

1 литр крепких алкогольных напитков (более 22,3% алк.)

2 литра алкогольных напитков крепостью менее 22,3%

40 сигарет (2 пачки), или 50 грамм табака для курения.

При пересечении воздушным транспортом – не более 200 сигарет (10 пачек).

Мед. Разрешено ввозить не больше 2 кг;

Свежие овощи. Не больше 5 кг;

Свежие фрукты. Не больше 5 кг;

Рыба и морепродукты. Любая рыбная продукция может заходить через польскую таможню весом не более 20 кг.

Запрет на ввоз

Во все страны ЕС, в том числе и в Польшу, запрещено ввозить мясо, молоко, шоколад, тушенку, колбасы. Исключение – специальные медицинские консервы, детское питание при условии, что продукция упакована в плотную тару, имеет вес менее 2 кг. При обнаружении на таможне запрещенных товаров, нарушителя оштрафуют, а продукты конфискуют.

Запрещено ввозить на территорию страны наркотические немедицинские препараты, боеприпасы, огнестрельное оружие, яды, взрывоопасные, разносящие радиацию вещества, диких птиц, животных, растения в горшках. Имея специальное разрешение от польского уполномоченного ведомства можно провозить через границу спортивное, газовое, охотничье оружие, 100 патронов.

Как провозить деньги

Без заполнения декларации в Польшу можно провозить одному человеку не более 10 тыс. евро в любой валюте. Превышающая нормы сумма должна быть задекларирована. Выезжая из страны, таможенники обязательно проведут сверку наличных денег с цифрами в декларации. Если вывозимая сумма превысит ввозимую, иностранец будет оштрафован.

Как провезти животных

За один раз через польскую таможню можно провезти 5 домашних питомцев. Порода, возраст, вид значения не имеют. Согласно европейским правилам, пересекать границу может только привитое по плану животное с паспортом, электронным идентификатором. Также польские таможенники требуют от владельца зверя ветеринарную справку, выданную не позднее, чем за 5 дней до прибытия животного в Польшу. В документе должен быть указан инфекционный фон региона, в котором постоянно пребывает питомец (отсутствие вспышек чумы, бешенства и прочее).

Провозить животных в Польшу можно через определенные пункты пропуска. Если каких-либо документов или прививок не хватает, их можно сделать у дежурного ветеринара на таможне. На время оформления документов и проведения анализов питомец остается в специальном помещении под контролем специалистов. Владельцу животного волноваться не стоит. Просторные клетки, сбалансированное питание, хороший уход домашним любимцам обеспечен.

Для ввоза изделий из натурального меха, кожи, костей необходим специальный сертификат. Редкие уникальные звери проходят таможню по особым правилам. Владелец должен предоставить работникам пункта пропуска разрешение от Конвенции СИТЕС на экспорт и импорт зверя, а также сертификат о происхождении.

Источник: in-poland.com