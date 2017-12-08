31 декабря в истории

Знаменательные события
1600 - создана Британская Ост-Индская компания (акционерное общество, получившее большие привилегии для торговых операций в Индии; фактически королевский указ предоставил компании монополию на торговлю в Индии)
1857 - Английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской колонии
1869 - Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира
1898 - в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва
1899 - начало эфемеридного времени (идеально равномерная шкала времени, введенная по решению 8 съезда Международного Астрономического Союза)
1930 - преподаватели Украинского высокого педагогического института им. М. Драгоманова в Праге создали Украинское педагогическое общество. Возглавил его профессор Степан Сирополко
1942 - войска Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжелое поражение 4-й немецкой танковой армии
1942 - завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны
1942 - "Бой в Баренцевом море" или "Новогодний бой" между британскими кораблями, входившими в состав арктического конвоя JW-51B и немецкими рейдерами. Результатом боя стала отставка немецкого адмирала Редера
1943 - первое заседание Крайовы Совета Народовы, временного парламента Польши
1943 - освобождение Житомира от нацистских войск
1944 - Краевая Рада Народова принимает декрет о преобразовании польского комитета национального освобождения во Временное правительство Польской республики
1966 - землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании
1968 - первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Наряду с Конкордом Ту-144 является первым из двух сверхзвуковых авиалайнеров, которые когда-либо использовались авиакомпаниями для коммерческих перевозок
1974 - крупнейшая в мире доменная печь № 9 Криворожского металлургического завода дала первый чугун
1994 - Первая Чеченская война: российские войска начали штурм Грозного. Федеральные силы задействовали около 250 единиц бронетехники
1999 - Борис Ельцин уходит в отставку с поста Президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен В. Путин
31 декабря родились
1378 - Альфонсо де Борджа, впоследствии Папа Римский Каликст III (1455-1458)
1763 - Пьер-Шарль де Вильнев французский военный деятель, адмирал
1838 - Эмиль Лубе французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции
1842 - Джованни Болдини итальянский живописец, портретист и жанрист
1858 - Винцас Кудирка, автор литовского национального гимна
1869 - Анри Матисс, французский художник, скульптор, график, мастер декоративного искусства, один из самых оригинальных представителей изобразительного искусства начала 20 века
1877 - Гнат Хоткевич, украинский писатель, историк, композитор, искусствовед, этнограф, педагог, театральный и общественно-политический деятель
1892 - Михаил Васильевич Семенко, украинский поэт периода «Расстрелянного Возрождения»
1900 - Елизавета Зарубина советская разведчица, подполковник госбезопасности
1908 - Симон Визенталь, австрийский еврей, всемирно известный охотник за нацистами, переживший холокост. Деятельность Визенталя была отмечена высокими правительственными наградами США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Австрии и др.
1912 - Сергей Осипов советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза
1930 - Анатолий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (самая известная роль - Сухов в фильме «Белое солнце пустыни»)
1933 - Семен Фарада, советский и российский актер ( «Чародеи», «Гардемарины, вперед!")
1937 - Энтони Хопкинс, британский актер. Считается одним из лучших киноактеров, известный по кинематографическому образу серийного убийцы доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон»
1945 - Конни Уиллис американская писательница в жанре научной фантастики
1946 - Людмила Пахомова советская фигуристка, олимпийская чемпионка, тренер
1948 - Регина Дубовицкая российская телеведущая, журналист
1965 - Виктор Павлик, украинский певец, народный артист Украины (песни «Шикидим», «Анна-Мария» и многие другие)
1973 - Николай Цискаридзе, российский артист балета, народный артист России. Украинскому телезрителю известный как член жюри телепроекта «Танцы на льду».
1986 - Сергей Мелконян, актер сериала «Папины дочки» (Денис Воронцов, ди-джей радио «Активного»)
Умерли 31 декабря
1679 - Джованни Альфонсо Борелли итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики 1705 - Екатерина Браганская португальская принцесса из дома Браганса
1877 - Гюстав Курбе французский пейзажист, жанрист и портретист
1911 - Григорий Мясоедов русский живописец, художник-передвижник
1996 - Лев Ошанин советский поэт, автор многих песен
2013 - Лидия Вертинская советская и российская актриса, художник.
Письмо Деду Морозу:
- Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне нельзя сладкого. Пришли мне, пожалуйста, ящик полусладкого....
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