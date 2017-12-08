31 декабря в истории 31 декабря именины празднуют: Зоя, Вера, Виктор. Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Илья, Максим, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.

Встреча Нового 2018 года

Знаменательные события

1600 - создана Британская Ост-Индская компания (акционерное общество, получившее большие привилегии для торговых операций в Индии; фактически королевский указ предоставил компании монополию на торговлю в Индии)

1857 - Английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской колонии

1869 - Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира

1898 - в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва

1899 - начало эфемеридного времени (идеально равномерная шкала времени, введенная по решению 8 съезда Международного Астрономического Союза)

1930 - преподаватели Украинского высокого педагогического института им. М. Драгоманова в Праге создали Украинское педагогическое общество. Возглавил его профессор Степан Сирополко

1942 - войска Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжелое поражение 4-й немецкой танковой армии

1942 - завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны

1942 - "Бой в Баренцевом море" или "Новогодний бой" между британскими кораблями, входившими в состав арктического конвоя JW-51B и немецкими рейдерами. Результатом боя стала отставка немецкого адмирала Редера

1943 - первое заседание Крайовы Совета Народовы, временного парламента Польши

1943 - освобождение Житомира от нацистских войск

1944 - Краевая Рада Народова принимает декрет о преобразовании польского комитета национального освобождения во Временное правительство Польской республики

1966 - землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании

1968 - первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Наряду с Конкордом Ту-144 является первым из двух сверхзвуковых авиалайнеров, которые когда-либо использовались авиакомпаниями для коммерческих перевозок

1974 - крупнейшая в мире доменная печь № 9 Криворожского металлургического завода дала первый чугун

1994 - Первая Чеченская война: российские войска начали штурм Грозного. Федеральные силы задействовали около 250 единиц бронетехники

1999 - Борис Ельцин уходит в отставку с поста Президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен В. Путин

31 декабря родились

1378 - Альфонсо де Борджа, впоследствии Папа Римский Каликст III (1455-1458)

1763 - Пьер-Шарль де Вильнев французский военный деятель, адмирал

1838 - Эмиль Лубе французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции

1842 - Джованни Болдини итальянский живописец, портретист и жанрист

1858 - Винцас Кудирка, автор литовского национального гимна

1869 - Анри Матисс, французский художник, скульптор, график, мастер декоративного искусства, один из самых оригинальных представителей изобразительного искусства начала 20 века

1877 - Гнат Хоткевич, украинский писатель, историк, композитор, искусствовед, этнограф, педагог, театральный и общественно-политический деятель

1892 - Михаил Васильевич Семенко, украинский поэт периода «Расстрелянного Возрождения»

1900 - Елизавета Зарубина советская разведчица, подполковник госбезопасности

1908 - Симон Визенталь, австрийский еврей, всемирно известный охотник за нацистами, переживший холокост. Деятельность Визенталя была отмечена высокими правительственными наградами США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Австрии и др.

1912 - Сергей Осипов советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза

1930 - Анатолий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (самая известная роль - Сухов в фильме «Белое солнце пустыни»)

1933 - Семен Фарада, советский и российский актер ( «Чародеи», «Гардемарины, вперед!")

1937 - Энтони Хопкинс, британский актер. Считается одним из лучших киноактеров, известный по кинематографическому образу серийного убийцы доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон»

1945 - Конни Уиллис американская писательница в жанре научной фантастики

1946 - Людмила Пахомова советская фигуристка, олимпийская чемпионка, тренер

1948 - Регина Дубовицкая российская телеведущая, журналист

1965 - Виктор Павлик, украинский певец, народный артист Украины (песни «Шикидим», «Анна-Мария» и многие другие)

1973 - Николай Цискаридзе, российский артист балета, народный артист России. Украинскому телезрителю известный как член жюри телепроекта «Танцы на льду».

1986 - Сергей Мелконян, актер сериала «Папины дочки» (Денис Воронцов, ди-джей радио «Активного»)

Умерли 31 декабря

1679 - Джованни Альфонсо Борелли итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики 1705 - Екатерина Браганская португальская принцесса из дома Браганса

1877 - Гюстав Курбе французский пейзажист, жанрист и портретист

1911 - Григорий Мясоедов русский живописец, художник-передвижник

1996 - Лев Ошанин советский поэт, автор многих песен

2013 - Лидия Вертинская советская и российская актриса, художник.