Анекдоты недели - 127

В поликлинике открыли кабинет для тех, кому "только спросить". И посадили там ясень...
***
- Моя жена любит кошек и собак.
- Повезло тебе с женой. А вот моя любит песцов и соболей.
***
Худею сразу по трем диетам. По одной не наедаюсь.
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У настоящего мужчины каждая вещь всегда находится на своем месте.
А вот само место может хаотически перемещаться.
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Группа рецидивистов совершила кражу на заводе вентиляторов. В ходе кражи преступники случайно включили всю готовую продукцию завода, в результате чего охрану предприятия как ветром сдуло.
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"Победим шизофрению вместе!" - подумали я.
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По мере развития отношений один обязательно наглеет.
Главное - успеть первым.
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Новая единица измерения интеллектуальной мощности - придурковатт.
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После развода продавщица секс-шопа начала подворовывать.
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Объявление в торговом центре:
- Внимание! В нашем торговом центре найден мальчик Саша. Родителей просят подойти в бар "Гиннесс" на 1-м этаже и оплатить два пива!
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Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего...
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Ремонт в доме - это когда обувь вытираешь не при входе в квартиру, а выходя из нее.
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Цена доллара постоянно меняется. Значит, доллар - самая нестабильная валюта мира.
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Жильцы многоэтажек знают: кто рано встает, прокачивает горячую воду за свой счет.
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- Не знаю, какую из двух баб выбрать. Одну проводил после пьянки домой - она ко мне всю дорогу ластилась, как побитая собака. Вторую пригласил в ночной клуб - сразу в любви призналась!
- А что тебе сердце подсказывает?
- Сердце подсказывает: завязывай. Жена узнает - убьет.
***
- Ты не знаешь, как кроликов разводить?
- Просто не мешать им, они сами все сделают.
***
- Блин, твоя жена так здорово похудела.
- А ей деваться было некуда. Купил для нее шикарную, дорогую одежду, о которой она даже и мечтать не могла... Но на два размера меньше.
***
Муж жене:
- Ты представляешь, учёные выяснили, что мужчина в день произносит около 4000 слов, а женщина более 8000.
Жена кричит с кухни:
- Это потому, что вам, блин, всё по два раза надо повторять!
Муж:
- Что?
***
- У тебя есть какие-нибудь увлечения?
- Ну, раньше я марки собирал…
- А сейчас?
- Ну, марок не стало - теперь евро собираю.
Когда мне нездоровится, то обычно вяло лежу на диване. А когда здоровится, то в основном лежу там же, но с...
Продвинутый одесский пятиклассник Фима свободно разговаривает на русском, украинском, английском и на других уроках тоже....
- Мой братик сказал, что боится спать один. Я утешил его тем, что он неодинок: ведь под его кроватью живет...
Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку с кофе на кофейный след от предыдущей чашки....
Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется....