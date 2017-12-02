Анекдоты недели - 127 Фотофиниш показал, что первой финишной ленты коснулась грудью бегунья из Бразилии, отстававшая от лидера на 20 сантиметров.

В поликлинике открыли кабинет для тех, кому "только спросить". И посадили там ясень...

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- Моя жена любит кошек и собак.

- Повезло тебе с женой. А вот моя любит песцов и соболей.

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Худею сразу по трем диетам. По одной не наедаюсь.

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У настоящего мужчины каждая вещь всегда находится на своем месте.

А вот само место может хаотически перемещаться.

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Группа рецидивистов совершила кражу на заводе вентиляторов. В ходе кражи преступники случайно включили всю готовую продукцию завода, в результате чего охрану предприятия как ветром сдуло.

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"Победим шизофрению вместе!" - подумали я.

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По мере развития отношений один обязательно наглеет.

Главное - успеть первым.

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Новая единица измерения интеллектуальной мощности - придурковатт.

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После развода продавщица секс-шопа начала подворовывать.

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Объявление в торговом центре:

- Внимание! В нашем торговом центре найден мальчик Саша. Родителей просят подойти в бар "Гиннесс" на 1-м этаже и оплатить два пива!

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Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего...

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Ремонт в доме - это когда обувь вытираешь не при входе в квартиру, а выходя из нее.

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Цена доллара постоянно меняется. Значит, доллар - самая нестабильная валюта мира.

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Жильцы многоэтажек знают: кто рано встает, прокачивает горячую воду за свой счет.

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- Не знаю, какую из двух баб выбрать. Одну проводил после пьянки домой - она ко мне всю дорогу ластилась, как побитая собака. Вторую пригласил в ночной клуб - сразу в любви призналась!

- А что тебе сердце подсказывает?

- Сердце подсказывает: завязывай. Жена узнает - убьет.

***

- Ты не знаешь, как кроликов разводить?

- Просто не мешать им, они сами все сделают.

***

- Блин, твоя жена так здорово похудела.

- А ей деваться было некуда. Купил для нее шикарную, дорогую одежду, о которой она даже и мечтать не могла... Но на два размера меньше.

***

Муж жене:

- Ты представляешь, учёные выяснили, что мужчина в день произносит около 4000 слов, а женщина более 8000.

Жена кричит с кухни:

- Это потому, что вам, блин, всё по два раза надо повторять!

Муж:

- Что?

***

- У тебя есть какие-нибудь увлечения?

- Ну, раньше я марки собирал…

- А сейчас?

- Ну, марок не стало - теперь евро собираю.