1 января в истории

Знаменательные события
45 до н. э. - вступил в действие Юлианский календарь
89 - Сатурнин Люций Антоний стал императором Рима
1622 - Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (раньше год начинался 25 марта)
1700 - в России введен Юлианский календарь1801 - открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой Церера
1863 - В США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов
1880 - выдано печатью во Львове первую часть дневника «Дело», который выходил до начала Второй Мировой Войны.
1887 - Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии
1919 - издан закон украинского правительства об автокефалии Украинской Православной Церкви
1919 - образована Белорусская ССР
1925 - в Харькове открыт аэроклуб им. Ильича
1928 - начала выходить газета «Разработка нации», орган украинских националистов
1942 - ходе Керченско-Феодосийской операции было сорвано наступление немецких войск на Севастополь
1943 - началось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ
1959 - победа Кубинской революции
1968 - на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время»
1992 - Республика Ирак признала независимость Украины
1993 - Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию
1999 - введено безналичное Евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция)
2001 - безналичное Евро введено в Греции
2002 - появление наличного Евро
2007 - в Словении введен в обращение Евро
2008 - на Кипре и Мальте введен в обращение Евро
2009 - в Словакии введен в обращение Евро
1 января родились
1431 - Александр VI (Родриго Борджиа) 214-й Папа Римский, «самая мрачная фигура папства»
1449 - Лоренцо де Медичи, правитель Флоренции и покровитель художников и литераторов
1502 - Григорий XIII глава Римско-католической Церкви (1572-1585), 226-й Папа Римский
1823 - Шандор Петефи венгерский поэт и революционный деятель
1842 - Речь Василий Семенович, украинский писатель, поэт, драматург
1854 - Джеймс Фрэзер английский антрополог, фольклорист и историк религии
1856 - Моде́ст Петро́вич Витоши́нский российско-украинский концертно-камерный и оперный певец (баритон).
1863 - Пьер де Кубертен французский барон, общественный деятель, основатель современных Олимпийских игр
1879 - Эдвард Форстер английский романист
1886 - Рекс Стаут, американский писатель, автор детективных романов, создатель цикла романов о Ниро Вульфе
1893 - Иван Панфилов советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза
1895 - Джон Эдгар Гувер американский политический деятель, первый директор ФБР (1924-1972)
1896 - Тэйносуке Кинугаса японский актер, кинорежиссёр
1907 - Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР
1909 - Степан Бандера, украинский политик, председатель ОУН в 1940-1959 годах.
1912 - Хоменко Василий, украинский график
1912 - Ким Филби английский разведчик, агент советской разведки
1919 - Игорь Владимиров советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР
1919 - Даниил Гранин советский и российский писатель и общественный деятель
1925 - Вениамин Баснер советский композитор, Народный артист РСФСР
1926 - Алексей Нирко, кобзарь, основатель ряда капелл Крыма и Кубани, узник ГУЛАГа, исследователь и пропагандист кобзарства, единоличный создатель музея кобзарства юга Украины и Кубани, заслуженный работник культуры Украины
1927 - Морис Бежар французский танцовщик и хореограф
1931 - Анатолий Ромашин советский актер и режиссер, Народный артист РСФСР
1947 - Николай Николаевич Мирошниченко, украинский поэт, переводчик
1964 - Рима Баталова советская легкоатлетка, многократная паралимпийская чемпионка, общественный деятель
Умерли 1 января
1515 - Людовик XII король Франции (1498-1515)
1573 - Малюта Скуратов русский государственный и военный деятель, сподручник Ивана Грозного
1617 - Хендрик Гольциус нидерландский гравер и художник, представитель маньеризма
1894 - Генрих Герц немецкий физик, один из основателей электродинамики
1993 - Игорь Акимушкин советский ученый-биолог, автор научно-популярных книг о жизни животных
1998 - Оке Сейфарт шведский конькобежец, олимпийский чемпион, рекордсмен мира
2005 - Дмитрий Нелюбин советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион.
Письмо Деду Морозу:
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