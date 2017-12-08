1 января в истории 1 января именины празднуют: Аглаида, Вонифатий, Григорий, Илья, Пров, Тимофей, Трифон.

Новый год

Всемирный день мира

Знаменательные события

45 до н. э. - вступил в действие Юлианский календарь

89 - Сатурнин Люций Антоний стал императором Рима

1622 - Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (раньше год начинался 25 марта)

1700 - в России введен Юлианский календарь1801 - открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой Церера

1863 - В США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов

1880 - выдано печатью во Львове первую часть дневника «Дело», который выходил до начала Второй Мировой Войны.

1887 - Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии

1919 - издан закон украинского правительства об автокефалии Украинской Православной Церкви

1919 - образована Белорусская ССР

1925 - в Харькове открыт аэроклуб им. Ильича

1928 - начала выходить газета «Разработка нации», орган украинских националистов

1942 - ходе Керченско-Феодосийской операции было сорвано наступление немецких войск на Севастополь

1943 - началось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ

1959 - победа Кубинской революции

1968 - на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время»

1992 - Республика Ирак признала независимость Украины

1993 - Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию

1999 - введено безналичное Евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция)

2001 - безналичное Евро введено в Греции

2002 - появление наличного Евро

2007 - в Словении введен в обращение Евро

2008 - на Кипре и Мальте введен в обращение Евро

2009 - в Словакии введен в обращение Евро

1 января родились

1431 - Александр VI (Родриго Борджиа) 214-й Папа Римский, «самая мрачная фигура папства»

1449 - Лоренцо де Медичи, правитель Флоренции и покровитель художников и литераторов

1502 - Григорий XIII глава Римско-католической Церкви (1572-1585), 226-й Папа Римский

1823 - Шандор Петефи венгерский поэт и революционный деятель

1842 - Речь Василий Семенович, украинский писатель, поэт, драматург

1854 - Джеймс Фрэзер английский антрополог, фольклорист и историк религии

1856 - Моде́ст Петро́вич Витоши́нский российско-украинский концертно-камерный и оперный певец (баритон).

1863 - Пьер де Кубертен французский барон, общественный деятель, основатель современных Олимпийских игр

1879 - Эдвард Форстер английский романист

1886 - Рекс Стаут, американский писатель, автор детективных романов, создатель цикла романов о Ниро Вульфе

1893 - Иван Панфилов советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза

1895 - Джон Эдгар Гувер американский политический деятель, первый директор ФБР (1924-1972)

1896 - Тэйносуке Кинугаса японский актер, кинорежиссёр

1907 - Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР

1909 - Степан Бандера, украинский политик, председатель ОУН в 1940-1959 годах.

1912 - Хоменко Василий, украинский график

1912 - Ким Филби английский разведчик, агент советской разведки

1919 - Игорь Владимиров советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР

1919 - Даниил Гранин советский и российский писатель и общественный деятель

1925 - Вениамин Баснер советский композитор, Народный артист РСФСР

1926 - Алексей Нирко, кобзарь, основатель ряда капелл Крыма и Кубани, узник ГУЛАГа, исследователь и пропагандист кобзарства, единоличный создатель музея кобзарства юга Украины и Кубани, заслуженный работник культуры Украины

1927 - Морис Бежар французский танцовщик и хореограф

1931 - Анатолий Ромашин советский актер и режиссер, Народный артист РСФСР

1947 - Николай Николаевич Мирошниченко, украинский поэт, переводчик

1964 - Рима Баталова советская легкоатлетка, многократная паралимпийская чемпионка, общественный деятель

Умерли 1 января

1515 - Людовик XII король Франции (1498-1515)

1573 - Малюта Скуратов русский государственный и военный деятель, сподручник Ивана Грозного

1617 - Хендрик Гольциус нидерландский гравер и художник, представитель маньеризма

1894 - Генрих Герц немецкий физик, один из основателей электродинамики

1993 - Игорь Акимушкин советский ученый-биолог, автор научно-популярных книг о жизни животных

1998 - Оке Сейфарт шведский конькобежец, олимпийский чемпион, рекордсмен мира

2005 - Дмитрий Нелюбин советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион.