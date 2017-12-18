2 января в истории

Знаменательные события
1547 - Попытка мятежа Фьески в Генуе
1649 - Казацкое войско Б. Хмельницкого вернулось в Киев после похода на Западную Украину. Богдан Хмельницкий был триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины
1703 - Вышла в свет первая русская газета «Ведомости» (по другим данным - 16 декабря 1702)
1757 - Соединенное королевство захватило Калькутту, Индия
1788 - Джорджия стала 4-м штатом, ратифицировавшим конституцию Соединенных штатов
1813 - В приказе по армии М. Кутузов поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы России
1835 - в Габрово открылась первая в Болгарии светская школа
1839 - Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны
1843 - В Дрездене в Дрезденской Придворной опере, состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец»
1870 - Началось сооружение Бруклинского моста
1874 - Испанские кортесы вынудили президента Костелара уйти в отставку
1905 - Закончилась оборона Порт-Артура в ходе русско-японской войны, город был предательски сдан врагу комендантом генералом А. М. Стесселя
1905 - В бухте Порт-Артур затоплен броненосец «Севастополь»
1919 - Восстание рабочих в Риге
1919 - Польскими жандармами были расстреляны прибывшие в Варшаву члены миссии советского Красного Креста во главе с Брониславом Весоловским
1920 - Вышло постановление Совета рабочей и крестьянской обороны отменить губернские и уездные революционные комитеты
1921 - В Харькове открыта Всеукраинская контора Госбанка
1922 - В Анкаре был подписан договор между Турцией и Украинской ССР
1942 - Во время Великой Отечественной войны была завершена Керченско-Феодосийская десантная операция, операцией руководил Н. А. Басистый
1942 - Японские войска заняли Манилу (Филиппины)
1959 - Запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1»
1960 - на заводе «Криворожсталь» была задута самая большая на то время доменная печь «Криворожская-Комсомольская»
1961 - США разорвали дипломатические отношения с Кубой
2 января родились
1729 - Иоганн Даниэль Тициус, немецкий астроном, физик и биолог
1841 - Фаддей Рыльский, украинский культурно-образовательный деятель, народознавец
1882 - Ярослав Пастернак, выдающийся украинский археолог, автор «Археологии Украины»
1915 - Джон Хоуп Франклин, американский историк, пионер афроамериканских исследований в исторической науке
1920 - Джордж Говард Гербиг, американский астроном
1932 - Любомир Винар, известный украинский историк, председатель Украинского исторического общества, действительный член НТШ, Украинской Свободной Академии наук, Американской исторической ассоциации, главный редактор журнала «Украинский историк»
1950 - Гуменюк Надежда Павловна, украинская поэтесса, прозаик, публицист
1956 - Винский Иосиф Викентьевич, украинский политик, министр транспорта и связи во втором правительстве Юлии Тимошенко
1963 - Ивченко Алексей Григорьевич, украинский политик, председатель Конгресса Украинских Националистов
1975 - Владислав Ващук, украинский футболист, защитник
1975 - Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь
1958 - Александр Прогнимак, украинский политический деятель, писатель, коллекционер, меценат
Родились 2 января
1656 - Франц Лефорт русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал
1834 - Василий Перов русский живописец, один из родоначальников жанровой картины
1837 - Милий Балакирев российский композитор
1857 - Степан Халтурин русский революционер-террорист
1912 - Ренато Гуттузо итальянский художник, представитель неореализма
1918 - Андрей Гончаров советский российский театральный режиссёр, педагог и публицист
1920 - Айзек Азимов американский писатель-фантаст
1927 - Юрий Григорович советский и российский артист балета, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР
1947 - Александр Тихонов советский биатлонист и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион
1956 - Вероника Долина советская и российская певица, бард, поэтесса
Умерли 2 января
17 - Тит Ливий древнеримский историк
1801 - Иоганн Каспар Лафатер швейцарский писатель, богослов и поэт
1970 - Борис Башилов исторический писатель и политический публицист русской эмиграции
1984 - Гавриил Шульц советский художник и скульптор, искусствовед
1989 - Илья Мазурук советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
27 декабря День Ангела празднуют Илларион и Николай....