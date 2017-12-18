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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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2 января в истории

2 января именины празднуют: Гаспар, Даниил (Данила), Иван. Игнатий (Игнат).

Знаменательные события

1547 - Попытка мятежа Фьески в Генуе
1649 - Казацкое войско Б. Хмельницкого вернулось в Киев после похода на Западную Украину.  Богдан Хмельницкий был триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины
1703 - Вышла в свет первая русская газета «Ведомости» (по другим данным - 16 декабря 1702)
1757 - Соединенное королевство захватило Калькутту, Индия 
1788 - Джорджия стала 4-м штатом, ратифицировавшим конституцию Соединенных штатов
1813 - В приказе по армии М. Кутузов поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы России
1835 - в Габрово открылась первая в Болгарии светская школа
1839 - Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны
1843 - В Дрездене в Дрезденской Придворной опере, состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец»
1870 - Началось сооружение Бруклинского моста 
1874 - Испанские кортесы вынудили президента Костелара уйти в отставку
1905 - Закончилась оборона  Порт-Артура в ходе русско-японской войны, город был предательски сдан врагу комендантом генералом А. М. Стесселя
1905 - В бухте Порт-Артур затоплен броненосец «Севастополь» 
1919 - Восстание рабочих в Риге
1919 - Польскими жандармами были расстреляны прибывшие в Варшаву члены миссии советского Красного Креста во главе с Брониславом Весоловским
1920 - Вышло постановление Совета рабочей и крестьянской обороны отменить губернские и уездные революционные комитеты
1921 - В Харькове открыта Всеукраинская контора Госбанка
1922 - В Анкаре был подписан договор между Турцией и Украинской ССР
1942 - Во время Великой Отечественной войны была завершена Керченско-Феодосийская десантная операция, операцией руководил Н. А. Басистый
1942 - Японские войска заняли Манилу (Филиппины)
1959 - Запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1»

1960 - на заводе «Криворожсталь» была задута самая большая на то время доменная печь «Криворожская-Комсомольская»

1961 - США разорвали дипломатические отношения с Кубой

2 января родились

1729 - Иоганн Даниэль Тициус, немецкий астроном, физик и биолог
1841 - Фаддей Рыльский, украинский культурно-образовательный деятель, народознавец
1882 - Ярослав Пастернак, выдающийся украинский археолог, автор «Археологии Украины»
1915 - Джон Хоуп Франклин, американский историк, пионер афроамериканских исследований в исторической науке 
1920 - Джордж Говард Гербиг, американский астроном
1932 - Любомир Винар, известный украинский историк, председатель Украинского исторического общества, действительный член НТШ, Украинской Свободной Академии наук, Американской исторической ассоциации, главный редактор журнала «Украинский историк»
1950 - Гуменюк Надежда Павловна, украинская поэтесса, прозаик, публицист
1956 - Винский Иосиф Викентьевич, украинский политик, министр транспорта и связи во втором правительстве Юлии Тимошенко 
1963 - Ивченко Алексей Григорьевич, украинский политик, председатель Конгресса Украинских Националистов
1975 - Владислав Ващук, украинский футболист, защитник
1975 - Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь
1958 - Александр Прогнимак, украинский политический деятель, писатель, коллекционер, меценат

Родились 2 января

 1656 - Франц Лефорт русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал

1834 -  Василий Перов русский живописец, один из родоначальников жанровой картины

1837 -  Милий Балакирев российский композитор

1857 -  Степан Халтурин русский революционер-террорист

 1912 -  Ренато Гуттузо итальянский художник, представитель неореализма

1918 -  Андрей Гончаров советский российский театральный режиссёр, педагог и публицист

 1920 -  Айзек Азимов американский писатель-фантаст

1927 -  Юрий Григорович советский и российский артист балета, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР

 1947 -  Александр Тихонов советский биатлонист и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион

 1956 -  Вероника Долина советская и российская певица, бард, поэтесса

Умерли 2 января

 17 - Тит Ливий древнеримский историк

1801 - Иоганн Каспар Лафатер швейцарский писатель, богослов и поэт

1970 - Борис Башилов исторический писатель и политический публицист русской эмиграции

1984 - Гавриил Шульц советский художник и скульптор, искусствовед

1989 - Илья Мазурук советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

Общество Богдан Хмельницкий
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