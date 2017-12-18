2 января в истории 2 января именины празднуют: Гаспар, Даниил (Данила), Иван. Игнатий (Игнат).

Знаменательные события

1547 - Попытка мятежа Фьески в Генуе

1649 - Казацкое войско Б. Хмельницкого вернулось в Киев после похода на Западную Украину. Богдан Хмельницкий был триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины

1703 - Вышла в свет первая русская газета «Ведомости» (по другим данным - 16 декабря 1702)

1757 - Соединенное королевство захватило Калькутту, Индия

1788 - Джорджия стала 4-м штатом, ратифицировавшим конституцию Соединенных штатов

1813 - В приказе по армии М. Кутузов поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы России

1835 - в Габрово открылась первая в Болгарии светская школа

1839 - Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны

1843 - В Дрездене в Дрезденской Придворной опере, состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец»

1870 - Началось сооружение Бруклинского моста

1874 - Испанские кортесы вынудили президента Костелара уйти в отставку

1905 - Закончилась оборона Порт-Артура в ходе русско-японской войны, город был предательски сдан врагу комендантом генералом А. М. Стесселя

1905 - В бухте Порт-Артур затоплен броненосец «Севастополь»

1919 - Восстание рабочих в Риге

1919 - Польскими жандармами были расстреляны прибывшие в Варшаву члены миссии советского Красного Креста во главе с Брониславом Весоловским

1920 - Вышло постановление Совета рабочей и крестьянской обороны отменить губернские и уездные революционные комитеты

1921 - В Харькове открыта Всеукраинская контора Госбанка

1922 - В Анкаре был подписан договор между Турцией и Украинской ССР

1942 - Во время Великой Отечественной войны была завершена Керченско-Феодосийская десантная операция, операцией руководил Н. А. Басистый

1942 - Японские войска заняли Манилу (Филиппины)

1959 - Запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1»

1960 - на заводе «Криворожсталь» была задута самая большая на то время доменная печь «Криворожская-Комсомольская»

1961 - США разорвали дипломатические отношения с Кубой

2 января родились

1729 - Иоганн Даниэль Тициус, немецкий астроном, физик и биолог

1841 - Фаддей Рыльский, украинский культурно-образовательный деятель, народознавец

1882 - Ярослав Пастернак, выдающийся украинский археолог, автор «Археологии Украины»

1915 - Джон Хоуп Франклин, американский историк, пионер афроамериканских исследований в исторической науке

1920 - Джордж Говард Гербиг, американский астроном

1932 - Любомир Винар, известный украинский историк, председатель Украинского исторического общества, действительный член НТШ, Украинской Свободной Академии наук, Американской исторической ассоциации, главный редактор журнала «Украинский историк»

1950 - Гуменюк Надежда Павловна, украинская поэтесса, прозаик, публицист

1956 - Винский Иосиф Викентьевич, украинский политик, министр транспорта и связи во втором правительстве Юлии Тимошенко

1963 - Ивченко Алексей Григорьевич, украинский политик, председатель Конгресса Украинских Националистов

1975 - Владислав Ващук, украинский футболист, защитник

1975 - Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь

1958 - Александр Прогнимак, украинский политический деятель, писатель, коллекционер, меценат

Родились 2 января

1656 - Франц Лефорт русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал

1834 - Василий Перов русский живописец, один из родоначальников жанровой картины

1837 - Милий Балакирев российский композитор

1857 - Степан Халтурин русский революционер-террорист

1912 - Ренато Гуттузо итальянский художник, представитель неореализма

1918 - Андрей Гончаров советский российский театральный режиссёр, педагог и публицист

1920 - Айзек Азимов американский писатель-фантаст

1927 - Юрий Григорович советский и российский артист балета, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР

1947 - Александр Тихонов советский биатлонист и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион

1956 - Вероника Долина советская и российская певица, бард, поэтесса

Умерли 2 января

17 - Тит Ливий древнеримский историк

1801 - Иоганн Каспар Лафатер швейцарский писатель, богослов и поэт

1970 - Борис Башилов исторический писатель и политический публицист русской эмиграции

1984 - Гавриил Шульц советский художник и скульптор, искусствовед

1989 - Илья Мазурук советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.