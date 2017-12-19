3 января в истории 3 января именины празднуют: Альфред, Михаил, Никита, Петр, Прокопий (Прокоп), Фемистокл, Феофан, Юлиания (Ульяна).

Знаменательные события

1431 - Бургундский герцог продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну Д'Арк епископу Кошону

1638 - В Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии «Схаубург»

1799 - Подписан Русско-турецкий договор, оформивший вступление Турции в антифранцузскую коалицию

1820 - Русской экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева были открыты острова Траверсе

1888 - В Вашингтоне обычный американец М. Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги

1905 - Началась забастовка рабочих Путиловского завода

1919 - В Харькове вторично была установлена советская власть

1924 - Через два года после обнаружения пирамиды египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией

1959 - Закончила работу антарктическая станция Советская

1959 - Аляска получила статус 49-го штата США

1959 - На Кубе последняя воинская часть, преданная режиму Батисты, сдалась революционерам, что ознаменовало окончательную победу революции

1961 - США разорвали дипломатические отношения с Кубой

1962 - Папа римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.

1963 - Состоялся первый полет самолета Ил-62– пассажирского самолета, предназначенного для полетов на авиалиниях большой протяженности

1992 - Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины. В этот же день Украина установила дипломатические отношения с США

1992 - Украина взяла под свою юрисдикцию все войска и Черноморский флот, расположенные на своей территории

1993 - В Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

3 января родились

106 до н. э. - Марк Туллий Цицерон, римский оратор, философ и политический деятель

1829 - Конрад Дуден, немецкий филолог, создатель орфографического словаря немецкого языка

1883 - Клемент Ричард Эттли, государственный деятель Великобритании, премьер-министр страны в 1945-51гг, участник Потсдамской конференции, граф

1892 - Дж. Р. Р. Толкин - английский писатель, лингвист, филолог, автор всемирно известной трилогии «Властелин колец»

1895 - Бори́с Ни́колаевич Лятоши́нский, советский украинский композитор, дирижёр и педагог, один из основоположников модернистского направления в украинской музыке

1906 - Алексей Григорьевич Стаханов, основоположник Стахановского движения (массовое движение новаторов социалистического производства - рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, во много раз превышали установленные нормы производства)

1925 - Григорий Мкртчян советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион

1929 - Гордон Мур, основатель корпорации Intel. Сегодня Интел - это американская корпорация, производящая широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая полупроводники, микропроцессоры, наборы системной логики (чипсеты) и др.

1936 - Николай Рубцов советский поэт

1938 - Александр Лазарев советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1956 - Мел Гибсон, австралийский актер и режиссер («Человек без лица», «Храброе сердце», «Чего хотят женщины» и многие другие)

1969 - Михаэль Шумахер, наиболее успешный пилот Формулы-1 за всю ее историю, семикратный чемпион мира

Умерли 3 января

1501 - Алишер Навои узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель

1871 - Константин Ушинский русский педагог, основоположник научной педагогики в России

1923 - Ярослав Гашек чешский писатель-сатирик

1979 - Конрад Хилтон американский предприниматель, основатель сети отелей «Хилтон»

1994 - Сурен Каспарян советский офицер, Герой Советского Союза

2008 - Александр Абдулов советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.