4 января в истории 4 января именины празднуют: Анастасия, Богданна, Дмитрий, Евтихиан, Зоил, Федор.

День Ньютона

Знаменательные события

1493 - Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию

1873 - во Львове основано Литературное общество имени Тараса Шевченка

1878 - Русские войска освободили Софию от турецкого владычества

1896 - 45-м штатом США стала Юта

1908 - Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь»

1912 - Месяц оказался на кратчайшем расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км)

1919 - Центральна Рада запретила оборот в Украине русских, немецких и австрийских денег

1923 - В газете «Правда» были опубликованы «Страницы из дневника» В. И. Ленина, в которых он призывает усилить борьбу с неграмотностью

1936 - Billboard напечатал первый чарт, вскоре этот чарт получил статус официального Всеамериканского хит-парада

1943 - Американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили (Сталина)

1948 - После более чем 60-летней британской оккупации Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой. Главой правительства избран У Ну, исполнявший обязанности премьер-министра в переходном правительстве

1954 - Элвис Пресли записал свои первые песни

1958 - после 92 дней пребывания в космосе вошел в атмосферу и сгорел первый искусственный спутник Земли «Спутник 1» - первый сделанный человеком космический объект

1970 - «Битлз» в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be для одноименного альбома

1985 - В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери

1992 - Албания и Узбекистан признали независимость Украины

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем

1999 - Кабинет министров Украины утвердил перечень пищевых добавок, разрешенных для использования в пищевых продуктах

2004 - марсоход «Спирит» совершил посадку на Марсе

2004 - В результате Революции роз президентом Грузии был избран Михаил Саакашвили

4 января родились

1643 - Исаак Ньютон, выдающийся английский ученый, заложивший основы современного естествознания, создатель классической физики

1710 - Джованни Баттиста Перголези, итальянский композитор, скрипач и органист. Перголези является одним из самых ранних создателей комической оперы

184 - Франсуа Руд, французский скульптор, автор скульптур на Триумфальной Арке в Париже

1785 - Якоб Гримм, немецкий филолог, один из известных братьев-сказочников («Белоснежка и семь гномов», «Бременские уличные музыканты», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка»)

1797 - Вильгельм Бор, немецкий астроном, составил первую карту Луны

1809 - Луи Брайль, французский тифлопедагог. Ослеп в 3-летнем возрасте. В 1829 году он разработал рельефно-точечный шрифт для слепых, который используется и до сих пор во всем мире

1837 - Па́вел Игна́тьевич Жите́цкий, русский филолог и этнограф.Член-корреспондент Петербургской Академии наук, доктор русской словесности, один из основателей Старой Киевской Громады, автор многочисленных исследований и учебников по поэтике, значимая личность в истории украинского национального движения

1875 - Эмиль Коль, французский режиссер, создатель первых графических мультфильмов

1934 - Зураб Церетели советский и российский художник и скульптор, педагог, Народный художник СССР 1954 - Олег Романцев советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр

1963 - Тилль Линдеман, лидер немецкой рок-группы Rammstein. Он является автором почти всех текстов песен этой культовой группы

1965 - Джулия Ормонд, англо-американская актриса («Сабрина», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и т.д.)

Умерли 4 января

1752 - Габриэль Крамер швейцарский математик

1943 - Марина Раскова советская летчица-штурман, майор, Герой Советского Союза

1960 - Альбер Камю французский писатель и журналист, Нобелевский лауреат

1961 - Эрвин Шредингер австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат

1965 - Томас Элиот англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат

1967 - Дональд Кэмпбелл британский спортсмен-гонщик и многократный рекордсмен

1973 - Владимир Шнейдеров советский путешественник, режиссер, телеведущий, Народный артист РСФСР.