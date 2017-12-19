5 января в истории

Знаменательные события
1585 - Основано Ставропигиальное Братство во Львове
1731 - В Москве зажглись первые уличные фонари
1754 - в Петербурге издан царский указ об отмене в Гетманщине внутренних таможенных сборов, которые пополняли гетманскую казну
1762 - На российский престол вступил Петр III Сын Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Анны Петровны
1769 - Джеймс Ватт получает патент на свою паровую машину
1870 - началась забастовка львовских типографов - первая рабочая забастовка в Западной Украине
1875 - открыто здание национального оперного театра «Гранд-опера» в Париже
1877 - русский отряд генерала Иосифа Гурко в очень трудных условиях перешел через Балканы и занял Софию, освободив ее от османского ига
1895 - открыты рентгеновские лучи
1905 - В ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур
1911 - княжество Монако получило статус конституционной монархии
1918 - УНР выпустила в оборот первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш
1919 - Красная армия заняла Вильнюс
1919 - в Мюнхене основана Немецкая рабочая партия, преобразованная год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию
1933 - в Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота. Завершено строительство было в 1937 году
1935 - во время массовых репрессий арестован Борис Антоненко-Давыдович
1939 - Государственное расовое Бюро Германии признали караимов (крымское население тюркского происхождения) не евреями ни по вероисповеданию, ни по расе
1949 - Принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
1956 - к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция
1968 - приход к власти в Чехословакии Александра Дубчека, который положил начало «Пражской весне»
1970 - Луганск переименован в Ворошиловград (до 1990 года)
1972 - начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля
1977 - арестованы лидеры Украинского Хельсинского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий
1997 - Россия объявляет о выводе войск с территории Чечни, что стало формальным признаком окончания двухлетней неудачной русско-чеченской войны
2001 - Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против вице-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвинили в контрабанде и подделке документов
2006 - Intel представил первый процессор линейки Core, пришедший на замену Pentium
5 января родились
1592 - Шах-Джахан, султан империи Великих Моголов, построивший Тадж-Махал - мавзолей себе и своей жене Мумтаз-Махал
1855 - Кинг Кемп Жиллетт, американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв
1876 - Конрад Аденауэр немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963)
1786 - Томас Наттолл английский ботаник и зоолог
1880 - Василий Верховинец - исследователь украинского народного танца XX века
1905 - Григорий Никитович Баглюк, украинский поэт, писатель, общественный деятель, жертва сталинского террора
1914 - Николя де Сталь французский живописец российского происхождения
1919 - Сильва Капутикян армянская и советская поэтесса, писатель и публицист, академик
1932 - Раиса Горбачева, супруга экс-президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева
1932 - Умберто Эко итальянский философ, ученый, писатель
1938 - Хуан Карлос I, король Испании
1960 - Мыкола Вересень, украинский журналист, общественный и политический деятель, актер (настоящая фамилия - Николай Сытник)
1968 - DJ Bobo, швейцарский музыкант, певец, продюсер
1969 - Мэрилин Мэнсон, американский музыкант, основатель и лидер рок-группы Marilyn Manson
1972 - Сакис Рувас, популярный греческий певец, бывший спортсмен. Два раза выступал на Евровидении от Греции. Первый раз - в 2004 году занял третье место, а в Евровидении - 2009 занял седьмое место
Умерли 5 января
1589 - Екатерина Медичи королева и регентша Франции (1560-1563 и 1574)
1762 - Елизавета Петровна российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I
1933 - Калвин Кулидж 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель
1951 - Андрей Платонов советский писатель и драматург
1970 - Макс Борн немецкий физик и математик, Нобелевский лауреат
2007 - Андо Момофуку японский бизнесмен, изобретатель лапши быстрого приготовления.