5 января в истории 5 января День Ангела празднуют: Василий, Давид, Иван, Наум, Павел.

Знаменательные события

1585 - Основано Ставропигиальное Братство во Львове

1731 - В Москве зажглись первые уличные фонари

1754 - в Петербурге издан царский указ об отмене в Гетманщине внутренних таможенных сборов, которые пополняли гетманскую казну

1762 - На российский престол вступил Петр III Сын Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Анны Петровны

1769 - Джеймс Ватт получает патент на свою паровую машину

1870 - началась забастовка львовских типографов - первая рабочая забастовка в Западной Украине

1875 - открыто здание национального оперного театра «Гранд-опера» в Париже

1877 - русский отряд генерала Иосифа Гурко в очень трудных условиях перешел через Балканы и занял Софию, освободив ее от османского ига

1895 - открыты рентгеновские лучи

1905 - В ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур

1911 - княжество Монако получило статус конституционной монархии

1918 - УНР выпустила в оборот первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш

1919 - Красная армия заняла Вильнюс

1919 - в Мюнхене основана Немецкая рабочая партия, преобразованная год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию

1933 - в Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота. Завершено строительство было в 1937 году

1935 - во время массовых репрессий арестован Борис Антоненко-Давыдович

1939 - Государственное расовое Бюро Германии признали караимов (крымское население тюркского происхождения) не евреями ни по вероисповеданию, ни по расе

1949 - Принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)

1956 - к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция

1968 - приход к власти в Чехословакии Александра Дубчека, который положил начало «Пражской весне»

1970 - Луганск переименован в Ворошиловград (до 1990 года)

1972 - начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля

1977 - арестованы лидеры Украинского Хельсинского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий

1997 - Россия объявляет о выводе войск с территории Чечни, что стало формальным признаком окончания двухлетней неудачной русско-чеченской войны

2001 - Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против вице-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвинили в контрабанде и подделке документов

2006 - Intel представил первый процессор линейки Core, пришедший на замену Pentium

5 января родились

1592 - Шах-Джахан, султан империи Великих Моголов, построивший Тадж-Махал - мавзолей себе и своей жене Мумтаз-Махал

1855 - Кинг Кемп Жиллетт, американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв

1876 - Конрад Аденауэр немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963)

1786 - Томас Наттолл английский ботаник и зоолог

1880 - Василий Верховинец - исследователь украинского народного танца XX века

1905 - Григорий Никитович Баглюк, украинский поэт, писатель, общественный деятель, жертва сталинского террора

1914 - Николя де Сталь французский живописец российского происхождения

1919 - Сильва Капутикян армянская и советская поэтесса, писатель и публицист, академик

1932 - Раиса Горбачева, супруга экс-президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева

1932 - Умберто Эко итальянский философ, ученый, писатель

1938 - Хуан Карлос I, король Испании

1960 - Мыкола Вересень, украинский журналист, общественный и политический деятель, актер (настоящая фамилия - Николай Сытник)

1968 - DJ Bobo, швейцарский музыкант, певец, продюсер

1969 - Мэрилин Мэнсон, американский музыкант, основатель и лидер рок-группы Marilyn Manson

1972 - Сакис Рувас, популярный греческий певец, бывший спортсмен. Два раза выступал на Евровидении от Греции. Первый раз - в 2004 году занял третье место, а в Евровидении - 2009 занял седьмое место

Умерли 5 января

1589 - Екатерина Медичи королева и регентша Франции (1560-1563 и 1574)

1762 - Елизавета Петровна российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I

1933 - Калвин Кулидж 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель

1951 - Андрей Платонов советский писатель и драматург

1970 - Макс Борн немецкий физик и математик, Нобелевский лауреат

2007 - Андо Момофуку японский бизнесмен, изобретатель лапши быстрого приготовления.

