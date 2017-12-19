Когда в Украину придет настоящая зима

"Конечно, когда-то это произойдет, впереди еще и снегопады, и морозы", - сказал он, добавив, что точную дату пока определить сложно.По словам синоптика, это произойдет не в ближайшие две недели и традиционной рождественской погоды на праздники в 2018 году не предвидится.
А на этой неделе в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом, а также заморозки в некоторых регионах. Так, 3 января дожди с мокрым снегом пройдут на западе, севере, центре. На западе – ночью заморозки -1 градуса, днем до +4 +6 градусов.
На севере от -1 до +6 градусов. На востоке и юге – без осадков, от 0 до +7 градусов. В Одесской области несмотря на дождь будет до +9, в Крыму сухо, до +11.
Источник "Обозреватель"