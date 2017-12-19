Когда в Украину придет настоящая зима Снегопады и морозы в Украине еще впереди, однако в ближайшие недели их ожидать не стоит. Об этом сообщил начальник украинского Гидрометцентра Николай Кульбида. На вопрос, может ли нас застать снегопад в марте 2018 года, синоптик ответил, что исключать такой вариант нельзя.

"Конечно, когда-то это произойдет, впереди еще и снегопады, и морозы", - сказал он, добавив, что точную дату пока определить сложно.По словам синоптика, это произойдет не в ближайшие две недели и традиционной рождественской погоды на праздники в 2018 году не предвидится.

"После Рождества ожидается постепенное понижение температуры воздуха, которая медленно приблизится к стандартным зимним параметрам. С десятого по 16 января ожидается легкое похолодание на фоне отсутствия осадков", - отметил метеоролог.

А на этой неделе в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом, а также заморозки в некоторых регионах. Так, 3 января дожди с мокрым снегом пройдут на западе, севере, центре. На западе – ночью заморозки -1 градуса, днем до +4 +6 градусов.

На севере от -1 до +6 градусов. На востоке и юге – без осадков, от 0 до +7 градусов. В Одесской области несмотря на дождь будет до +9, в Крыму сухо, до +11.

Источник "Обозреватель"