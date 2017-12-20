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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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6 января в истории

6 января именины празднуют: Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.

Рождественский сочельник, канун Рождества 

Знаменательные события

1066 - Гарольд Годвинсон становится королем Англии
1217 - Орден меченосцев совершил рейд в новгородские земли
1579 - заключение Аррасской унии, начало процесса объединения Нидерландов
1813 - издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны
1834 - состоялось принятие Государственного гимна России «Боже, царя храни»
1846 -Тарас Шевченко написал «Заповит»
1846 - в Киеве создано Кирилло-Мефодиевское общество. Первая украинская тайная политическая организация
1884 - Паулем Нипковым подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения
1896 - премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиота» братьев Люмьер
1918 - ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания
1919 - Директория утвердила закон о государственной украинской денежной единице
1929 - Генрих Гиммлер становится главой СС 
1937 - прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР
1943 - для личного состава Красной Армии введены погоны 
1978 - Государственный секретарь США Сайрус Вэнс передает правительству Венгрии корону Иштвана Святого
1992 - самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость

6 января родились

1412 - Жанна Д’Арк национальная французская героиня

1486 - Мартин Агрикола, немецкий композитор, педагог и теоретик музыки

1596 - Богдан Хмельницкий украинский государственный и военный деятель, гетман Войска Запорожского

1783 - Митрополит Филарет российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867)
1822 - Генрих Шлиман, немецкий археолог, руководитель раскопок в Трое, Микенах, Коринфе
1832 - Гюстав Доре, французский художник. Доре называют величайшим иллюстратором XIX века за непревзойденную игру цвета света и тени в его графических работах
1834 - Степан Васильевич Руданский, украинский поэт, переводчик, врач
1868 - Витторио Монти, итальянский скрипач и композитор, автор знаменитого "Чардаш" 
1872 - Александр Скрябин, русский композитор
1880 - Сергей Мельгунов, российский историк, публицист
1893 - Михаил Геловани, грузинский актер, режиссер
1898 - Владимир Сосюра, украинский поэт 
1905 - Эрик Рассел английский писатель-фантаст
1911 - Николай Крючков, российский актер
1926 - Ким Дэ Чжун, президент Республики Корея (1997-2003), лауреат Нобелевской премии мира
1938 - Василий Стус, украинский поэт, публицист и критик
1938 - Лариса Шепитько советская актриса и кинорежиссер
1938 - Адриано Челентано, итальянский актер, певец
1939 - Валерий Лобановский, украинский футболист и тренер киевского «Динамо»
1944 - Вэн Маккой, американский вокалист, пианист, композитор, продюсер
1946 -  Сид Барретт английский музыкант, поэт и художник, основатель группы «Pink Floyd»
1953 - Малкольм Янг, гитарист группы AC / DC
1954 Энтони Мингелла английский режиссер
1955 - Роуэн Аткинсон, британский актер-комик. Снялся в "Мистер Бин" и т.п.

 Умерли 6 января

 1852 - Луи Брайль французский педагог, автор азбуки для слепых

1884 - Грегор Мендель австрийский биолог, основоположник генетики

1919 - Теодор Рузвельт 26-й президент США (1901-1909), Нобелевский лауреат

1928 - Альвин Крэнцлайн американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион

1942 - Александр Беляев русский и советский писатель-фантаст

 1945 - Владимир Вернадский русский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель

1949 - Виктор Флеминг американский кинорежиссер

1993 - Рудольф Нуриев советский и британский артист балета, великий танцовщик и балетмейстер

1998 - Георгий Свиридов советский композитор, пианист, Народный артист СССР

2005 - Борис Штоколов советский оперный певец (бас), Народный артист СССР.

Общество Канун Рождества Рождественский сочельник
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