6 января в истории 6 января именины празднуют: Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.

Рождественский сочельник, канун Рождества

Знаменательные события

1066 - Гарольд Годвинсон становится королем Англии

1217 - Орден меченосцев совершил рейд в новгородские земли

1579 - заключение Аррасской унии, начало процесса объединения Нидерландов

1813 - издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны

1834 - состоялось принятие Государственного гимна России «Боже, царя храни»

1846 -Тарас Шевченко написал «Заповит»

1846 - в Киеве создано Кирилло-Мефодиевское общество. Первая украинская тайная политическая организация

1884 - Паулем Нипковым подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения

1896 - премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиота» братьев Люмьер

1918 - ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания

1919 - Директория утвердила закон о государственной украинской денежной единице

1929 - Генрих Гиммлер становится главой СС

1937 - прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР

1943 - для личного состава Красной Армии введены погоны

1978 - Государственный секретарь США Сайрус Вэнс передает правительству Венгрии корону Иштвана Святого

1992 - самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость

6 января родились

1412 - Жанна Д’Арк национальная французская героиня

1486 - Мартин Агрикола, немецкий композитор, педагог и теоретик музыки

1596 - Богдан Хмельницкий украинский государственный и военный деятель, гетман Войска Запорожского

1783 - Митрополит Филарет российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867)

1822 - Генрих Шлиман, немецкий археолог, руководитель раскопок в Трое, Микенах, Коринфе

1832 - Гюстав Доре, французский художник. Доре называют величайшим иллюстратором XIX века за непревзойденную игру цвета света и тени в его графических работах

1834 - Степан Васильевич Руданский, украинский поэт, переводчик, врач

1868 - Витторио Монти, итальянский скрипач и композитор, автор знаменитого "Чардаш"

1872 - Александр Скрябин, русский композитор

1880 - Сергей Мельгунов, российский историк, публицист

1893 - Михаил Геловани, грузинский актер, режиссер

1898 - Владимир Сосюра, украинский поэт

1905 - Эрик Рассел английский писатель-фантаст

1911 - Николай Крючков, российский актер

1926 - Ким Дэ Чжун, президент Республики Корея (1997-2003), лауреат Нобелевской премии мира

1938 - Василий Стус, украинский поэт, публицист и критик

1938 - Лариса Шепитько советская актриса и кинорежиссер

1938 - Адриано Челентано, итальянский актер, певец

1939 - Валерий Лобановский, украинский футболист и тренер киевского «Динамо»

1944 - Вэн Маккой, американский вокалист, пианист, композитор, продюсер

1946 - Сид Барретт английский музыкант, поэт и художник, основатель группы «Pink Floyd»

1953 - Малкольм Янг, гитарист группы AC / DC

1954 Энтони Мингелла английский режиссер

1955 - Роуэн Аткинсон, британский актер-комик. Снялся в "Мистер Бин" и т.п.

Умерли 6 января

1852 - Луи Брайль французский педагог, автор азбуки для слепых

1884 - Грегор Мендель австрийский биолог, основоположник генетики

1919 - Теодор Рузвельт 26-й президент США (1901-1909), Нобелевский лауреат

1928 - Альвин Крэнцлайн американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион

1942 - Александр Беляев русский и советский писатель-фантаст

1945 - Владимир Вернадский русский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель

1949 - Виктор Флеминг американский кинорежиссер

1993 - Рудольф Нуриев советский и британский артист балета, великий танцовщик и балетмейстер

1998 - Георгий Свиридов советский композитор, пианист, Народный артист СССР

2005 - Борис Штоколов советский оперный певец (бас), Народный артист СССР.