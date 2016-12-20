7 января в истории 7 января День ангела празднует Михаил.

Рождество Христово у православных христиан

Знаменательные события

1610 - открытие четырёх крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем

1839 - день рождения фотографии. Франсуа Араго на заседании Французской академии наук подробно докладывает о первом в истории человечества оптико-химическом способе получения изображений и назвал имя его изобретателя - художника Луи Дагера.

1852 - в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка

1928 - первый полёт самолёта У-2 («Кукурузник») конструкции Н. Н. Поликарпова. После его смерти в 1944 году самолёт в честь его создателя переименовали в По-2. У-2 строился серийно до 1953 года, всего было построено 33000 машин

1939 - на предприятиях и организациях УССР началась кампания по введению трудовых книжек

1953 - заявление президента США Гарри Трумэна о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы

1954 - Указом президиума Верховного Совета СССР в Украине образована Черкасская область

1979 - вьетнамскими войсками свергнут режима Пол Пота в Камбодже

1980 - Индира Ганди вновь становится премьер-министром Индии. Второй срок её правления был отмечен конфликтом с сикхами, проживавшими, в основном, в штате Пенджаб

1989 - наследный принц Японии Акихито провозглашён новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсэй

7 января родились

1342 - Филипп II Смелый, герцог Бургундии. Значительно расширил состав и упрочил положение Бургундского герцогства, оставив своим наследникам герцогам Бургундским положение самых влиятельных сеньоров Франции

1502 - Григорий XIII, римский папа (1572-1585 гг.), осуществил реформу календаря (григорианский календарь)

1745 - Жак-Этьенн Монгольфье французский изобретатель, создатель воздушного шара

1800 - Миллард Филлмор 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель

1827 - Сэндфорд Флеминг - инженер, создавший железнодорожную сеть Канады; дизайнер первых канадских почтовых марок; благодаря ему мир стал поделен на часовые пояса

1853 - Николай Николаевич Аркас — украинский деятель культуры и просвещения, писатель, композитор, историк

1871 - Эмиль Борель французский математик, профессор

1899 - Степан Петрович Щипачев, русский поэт

1903 - Антанас Снечкус, литовский коммунистический деятель, первый секретарь Литовской Коммунистической партии

1910 - Константин Заслонов советский партизан, герой Великой Отечественной войны

1911 - Мария Владимировна Миронова, актриса театра, кино и эстрады, мать Андрея Миронова

1912 - Иван Якубовский советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза

1916 - Елена Чаушеску, супруга президента и главы коммунистической партии Румынии Николае Чаушеску

1917 - Нина Афанасьевна Сазонова, советская актриса театра и кино

1935 - Валерий Кубасов советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза

1942 - Василий Алексеев советский тяжелоатлет, тренер, олимпийский чемпион

1948 - Наталья Гвоздикова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

1956 - Дэвид Карузо, американский киноактёр

1962 - Александр Гельевич Дугин - русский философ, политолог, публицист

1964 - Николас Кейдж, американский актёр, режиссёр, продюсер

1972 - Светлана Журова российская конькобежка, олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта России 1985 - Льюис Хэмильтон, британский автогонщик, чемпион формулы-1 2008 года

Умерли 7 января

1847 - Николай Языков русский поэт

1943 - Никола Тесла американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик

1959 - Борис Лавренев советский прозаик, драматург

1985 - Владимир Коккинаки советский летчик, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации

1999 - Люсьена Овчинникова советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР

2000 - Махмуд Эсамбаев советский артист эстрады и балета, хореограф, Народный артист СССР.