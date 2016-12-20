7 января в истории

Знаменательные события
1610 - открытие четырёх крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем
1839 - день рождения фотографии. Франсуа Араго на заседании Французской академии наук подробно докладывает о первом в истории человечества оптико-химическом способе получения изображений и назвал имя его изобретателя - художника Луи Дагера.
1852 - в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка
1928 - первый полёт самолёта У-2 («Кукурузник») конструкции Н. Н. Поликарпова. После его смерти в 1944 году самолёт в честь его создателя переименовали в По-2. У-2 строился серийно до 1953 года, всего было построено 33000 машин
1939 - на предприятиях и организациях УССР началась кампания по введению трудовых книжек
1953 - заявление президента США Гарри Трумэна о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы
1954 - Указом президиума Верховного Совета СССР в Украине образована Черкасская область
1979 - вьетнамскими войсками свергнут режима Пол Пота в Камбодже
1980 - Индира Ганди вновь становится премьер-министром Индии. Второй срок её правления был отмечен конфликтом с сикхами, проживавшими, в основном, в штате Пенджаб
1989 - наследный принц Японии Акихито провозглашён новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсэй
7 января родились
1342 - Филипп II Смелый, герцог Бургундии. Значительно расширил состав и упрочил положение Бургундского герцогства, оставив своим наследникам герцогам Бургундским положение самых влиятельных сеньоров Франции
1502 - Григорий XIII, римский папа (1572-1585 гг.), осуществил реформу календаря (григорианский календарь)
1745 - Жак-Этьенн Монгольфье французский изобретатель, создатель воздушного шара
1800 - Миллард Филлмор 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель
1827 - Сэндфорд Флеминг - инженер, создавший железнодорожную сеть Канады; дизайнер первых канадских почтовых марок; благодаря ему мир стал поделен на часовые пояса
1853 - Николай Николаевич Аркас — украинский деятель культуры и просвещения, писатель, композитор, историк
1871 - Эмиль Борель французский математик, профессор
1899 - Степан Петрович Щипачев, русский поэт
1903 - Антанас Снечкус, литовский коммунистический деятель, первый секретарь Литовской Коммунистической партии
1910 - Константин Заслонов советский партизан, герой Великой Отечественной войны
1911 - Мария Владимировна Миронова, актриса театра, кино и эстрады, мать Андрея Миронова
1912 - Иван Якубовский советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза
1916 - Елена Чаушеску, супруга президента и главы коммунистической партии Румынии Николае Чаушеску
1917 - Нина Афанасьевна Сазонова, советская актриса театра и кино
1935 - Валерий Кубасов советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
1942 - Василий Алексеев советский тяжелоатлет, тренер, олимпийский чемпион
1948 - Наталья Гвоздикова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
1956 - Дэвид Карузо, американский киноактёр
1962 - Александр Гельевич Дугин - русский философ, политолог, публицист
1964 - Николас Кейдж, американский актёр, режиссёр, продюсер
1972 - Светлана Журова российская конькобежка, олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта России 1985 - Льюис Хэмильтон, британский автогонщик, чемпион формулы-1 2008 года
Умерли 7 января
1847 - Николай Языков русский поэт
1943 - Никола Тесла американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик
1959 - Борис Лавренев советский прозаик, драматург
1985 - Владимир Коккинаки советский летчик, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации
1999 - Люсьена Овчинникова советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР
2000 - Махмуд Эсамбаев советский артист эстрады и балета, хореограф, Народный артист СССР.
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